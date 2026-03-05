Rodrygo fora da Copa: lesão tira atacante do Mundial

Rodrygo deixou o gramado do Santiago Bernabéu em silêncio preocupado após a derrota do Real Madrid para o Getafe, nesta segunda-feira. Exames realizados horas depois apontaram uma lesão grave no joelho direito. Assim, o atacante da seleção brasileira ficará fora da Copa do Mundo de 2026, fato que altera planos de clube e país às vésperas do torneio.

Os médicos do Real Madrid diagnosticaram rompimentos do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito. A CBF recebeu o laudo logo depois e comunicou o estafe da seleção. Dessa forma, a entidade passou a tratar a ausência de Rodrygo como definitiva para a competição que ocorrerá em junho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Rodrygo em jogo contra o Betis

O que aconteceu com o joelho de Rodrygo?

A lesão de LCA, combinada com dano no menisco, costuma afastar o atleta por longo período. Em geral, o tratamento exige cirurgia reconstrutiva, reforço muscular intenso e reabilitação progressiva em campo. Por isso, o prazo estimado gira entre seis e doze meses, dependendo da resposta do organismo. No caso de Rodrygo, o clube ainda discute a data da intervenção cirúrgica.

O incidente ocorreu pouco depois da entrada do atacante, aos nove minutos do segundo tempo. Ele recebeu uma bola na intermediária, tentou mudança rápida de direção e sentiu o joelho ceder. Em seguida, caiu no gramado com dores visíveis, porém decidiu continuar após atendimento inicial. Ainda assim, o desconforto persistiu até o apito final. O jogo marcou o retorno dele após um mês parado por causa de uma tendinite.

Como a lesão de Rodrygo impacta a seleção e o Real Madrid?

Na seleção brasileira, Rodrygo ocupava papel central na renovação ofensiva. O atacante participou dos quatro últimos compromissos do time nacional e atuou como titular em três oportunidades. Nesse período, marcou dois gols, deu uma assistência e se firmou como opção versátil pelos lados e também por dentro. Agora, a comissão técnica precisa reorganizar o setor de ataque a apenas 100 dias da Copa.

No Real Madrid, o desfalque chega em fase decisiva da temporada 2025/26. O clube contava com Rodrygo para a reta final de La Liga e para as fases agudas da Liga dos Campeões. Até aqui, o brasileiro somou 27 partidas, três gols e quatro assistências no ano. Portanto, o treinador deverá redesenhar o trio ofensivo e acelerar a adaptação de alternativas mais jovens, além de aumentar a carga sobre outros titulares.

Qual é o prognóstico e como reagiram jogador e torcida?

O prognóstico médico indica caminho longo até o retorno aos gramados, porém não encerra ambições futuras. Com 25 anos, Rodrygo ainda se encontra em fase considerada de auge físico para um atacante. Assim, especialistas em fisioterapia esportiva apontam boa margem para recuperação plena, desde que o processo respeite cada etapa. O planejamento inclui fisioterapia diária, fortalecimento gradual e monitoramento constante do joelho.

Logo após a divulgação do laudo, Rodrygo se manifestou nas redes sociais com mensagem curta e serena. O atacante agradeceu o apoio recebido, prometeu dedicação máxima à recuperação e evitou lamentações públicas. Em paralelo, torcedores do Real Madrid e da seleção brasileira iniciaram corrente de apoio nas mídias sociais. Muitos resgataram momentos decisivos do jogador com as duas camisas, enquanto dirigentes da CBF reforçaram, em entrevistas, a confiança no retorno do atacante para próximas convocações e futuras Copas.