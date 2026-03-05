Conheça o torpedo Mark 48: como os EUA destruiu um navio de guerra iraniano

O torpedo pesado Mark 48 é um dos principais armamentos submarinos já desenvolvidos pelos Estados Unidos e se tornou referência em guerras navais desde o final do século XX. Projetado para ser lançado a partir de submarinos de ataque, esse torpedo foi pensado para atingir tanto embarcações de superfície quanto outros submarinos em diferentes condições de combate. Ao longo dos anos, passou por atualizações de software, sensores e propulsão, mantendo-se relevante até 2026 em diversas marinhas aliadas.

Entre diversos episódios em que armas desse tipo foram empregadas, um caso frequentemente citado é o ataque a um navio iraniano, ocorrido no contexto de tensões no Golfo Pérsico. Apesar de muitos detalhes ainda estarem envoltos em versões distintas e em relatórios parcialmente divulgados, esse episódio é usado como exemplo da capacidade destrutiva de um torpedo moderno de grande porte e do impacto que esse tipo de armamento pode ter em conflitos regionais.

O que é o torpedo pesado Mark 48?

O Mark 48 é um torpedo pesado de origem norte-americana, desenvolvido inicialmente na década de 1960 para equipar submarinos de ataque movidos a energia nuclear e convencional. Ele foi criado para substituir modelos mais antigos, oferecendo maior alcance, velocidade e capacidade de seguir alvos em ambientes complexos, como águas rasas ou regiões com forte presença de ruído. A palavra-chave central, torpedo pesado Mark 48, descreve uma arma de grande calibre, com alto poder explosivo e avançados sistemas de guiagem.

Na prática, trata-se de um armamento multifuncional: pode ser utilizado contra destróieres, fragatas, cruzadores, navios mercantes e também contra submarinos inimigos. Sua carga explosiva, combinada com sensores modernos, permite que o torpedo identifique, acompanhe e atinja o alvo mesmo que este realize manobras evasivas. Ao longo do tempo, versões como o Mark 48 ADCAP (Advanced Capability) introduziram melhorias em processamento de sinais, discriminação de alvos e resistência a contramedidas.

Equipado com sensores acústicos avançados, o Mark 48 torpedo pode localizar e seguir alvos em ambientes complexos de combate naval – Divulgação Marinha dos EUA

Como funciona o torpedo pesado Mark 48 em combate?

O funcionamento do torpedo pesado Mark 48 se baseia em uma combinação de sensores acústicos, sistema de navegação e um motor de alta potência. Após o lançamento pelo tubo de torpedo do submarino, o armamento segue um perfil de busca pré-programado, podendo receber atualizações de rota por fio de comando ou operar de forma autônoma, dependendo do modo de emprego. Em muitos cenários, o torpedo é lançado a partir de grande distância, reduzindo o risco de detecção do submarino lançador.

De forma simplificada, o processo pode ser descrito em algumas etapas principais:

Lançamento: o torpedo é ejetado do submarino e inicia sua propulsão própria;

o torpedo é ejetado do submarino e inicia sua propulsão própria; Busca: o sistema acústico procura alvos dentro de uma área definida;

o sistema acústico procura alvos dentro de uma área definida; Classificação: o torpedo analisa ecos sonoros para distinguir o alvo de outros ruídos;

o torpedo analisa ecos sonoros para distinguir o alvo de outros ruídos; Aproximação: após identificar o alvo, ajusta rota e profundidade para o impacto ideal;

após identificar o alvo, ajusta rota e profundidade para o impacto ideal; Detonação: a ogiva é acionada, normalmente abaixo da linha dágua, para causar danos estruturais severos.

Esse tipo de armamento é projetado para operar em diversos cenários táticos, desde patrulhas de dissuasão até operações de bloqueio marítimo. A capacidade de operar em águas profundas e rasas, aliada a sistemas de guiagem sofisticados, torna o torpedo uma ferramenta central na estratégia de guerra submarina moderna.

O torpedo pesado Mark 48 foi usado contra um navio iraniano?

Relatos sobre o emprego do torpedo pesado Mark 48 contra um navio iraniano costumam aparecer associados a operações navais no Golfo Pérsico, região marcada por disputas de rotas marítimas, sanções econômicas e incidentes militares desde os anos 1980. Em alguns documentos e análises de especialistas, menciona-se o uso de torpedos de alta performance por unidades navais norte-americanas contra embarcações militares iranianas em episódios específicos de escalada de tensão.

Entretanto, é importante destacar que informações detalhadas sobre tipos exatos de armamento empregados em determinados ataques muitas vezes permanecem classificadas ou são divulgadas apenas em relatórios parciais. Em alguns casos, fontes independentes apontam para o uso de mísseis antinavio ou minas marítimas, enquanto outras sugerem a participação de torpedos pesados, possivelmente da família Mark 48. Essa divergência mostra que a identificação precisa do armamento usado depende de documentos oficiais completos, de registros balísticos e de investigações técnicas que nem sempre são tornados públicos.

Mesmo com essas limitações, o episódio do navio iraniano afundado é frequentemente utilizado em estudos militares como exemplo do potencial de destruição de um torpedo pesado moderno. O impacto de uma ogiva submersa, detonada sob o casco, tem grande capacidade de comprometer a integridade estrutural de um navio, levando à perda de flutuabilidade em poucos minutos, fato que explica por que esse tipo de arma é tratado como elemento central em estratégias de negação de área e controle de rotas marítimas.

Versões modernizadas do Mark 48 torpedo continuam em serviço em marinhas aliadas e são usadas em estratégias de guerra submarina no Golfo Pérsico – Divulgação Marinha dos EUA

Quais são as principais características do torpedo pesado Mark 48 hoje?

Até 2026, o torpedo pesado Mark 48 permanece em serviço em versões modernizadas, especialmente na Marinha dos Estados Unidos e em marinhas aliadas. Essas variantes mais recentes recebem atualizações de software periodicamente, o que permite aperfeiçoar o desempenho sem substituir toda a estrutura física do armamento. A filosofia é prolongar a vida útil do torpedo, mantendo-o compatível com novos sensores e doutrinas de emprego.

Entre as características mais citadas em fontes abertas, destacam-se:

Alto poder destrutivo: ogiva de grande carga, projetada para causar dano estrutural crítico; Guiagem avançada: sistema acústico que permite distinguir alvos e contornar contramedidas; Alcance considerável: capacidade de engajar alvos a longa distância, dependendo do perfil de missão; Flexibilidade de emprego: uso contra navios de superfície e submarinos em diferentes profundidades; Atualizações constantes: integração de melhorias eletrônicas e de software ao longo das décadas.

Essas características ajudam a explicar por que o Mark 48 continua sendo referência quando se fala em torpedo pesado. No contexto de incidentes envolvendo navios iranianos ou de outros países, o debate sobre esse tipo de armamento evidencia a relevância da guerra submarina e o papel estratégico que torpedos de grande porte desempenham no equilíbrio de forças em mares e estreitos considerados sensíveis para o comércio e para a segurança internacional.