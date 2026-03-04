Por que este besouro é essencial para a vida selvagem?

O chamado besouro de junho, conhecido em inglês como June bug ou June beetle, é um nome popular para vários besouros da família Scarabaeidae que costumam aparecer em grande número no final da primavera e início do verão, sobretudo na América do Norte. Esses insetos chamam atenção por voarem de forma desajeitada ao redor de luzes durante a noite e por surgirem de maneira repentina em certas épocas do ano. Apesar de pequenos, podem causar incômodo para seres humanos e, ao mesmo tempo, funcionar como importante fonte de alimento para muitos animais silvestres.

Quando se fala em besouro de junho, não se está tratando de uma única espécie, mas de um grupo de besouros de tamanho médio, de coloração geralmente castanha ou esverdeada, que compartilham características parecidas. Em regiões onde aparecem em grandes bandos, tornam-se parte do cotidiano das pessoas, gerando dúvidas sobre seus hábitos, seu ciclo de vida e seu impacto no ambiente. Entender esse inseto ajuda a compreender também a dinâmica de muitos ecossistemas agrícolas e urbanos.

Características físicas do besouro de junho

O besouro de junho costuma ter corpo ovalado, medindo em média entre 1 e 3 centímetros de comprimento, dependendo da espécie. A coloração mais comum é marrom brilhante, mas há espécies com tons metálicos esverdeados ou bronzeados. A carapaça rígida (élitros) protege as asas membranosas usadas para o voo, enquanto as pernas robustas, muitas vezes com espinhos, auxiliam na escavação e na fixação ao solo ou às plantas.

Como outros escarabeídeos, apresenta antenas em forma de clava, com estruturas em lâminas na ponta, que se abrem como um leque. Essas antenas são importantes para detectar substâncias químicas no ambiente, ajudando o inseto a localizar alimento e parceiros para reprodução. O besouro de junho também possui boca adaptada para mastigar, o que permite que se alimente de partes de plantas, principalmente folhas e, em algumas espécies, raízes durante a fase larval.

Pertencente à família Scarabaeidae, tem larvas que vivem no solo e podem danificar raízes, enquanto os adultos aparecem em grande número à noite – depositphotos.com / Brett Hondow



O que é o besouro de junho e como é seu ciclo de vida?

A expressão besouro de junho se refere principalmente a besouros do gênero Phyllophaga, comuns na América do Norte. O ciclo de vida é dividido em quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. As fêmeas depositam ovos no solo, em geral no fim da primavera ou início do verão. Desses ovos nascem larvas em forma de C, brancas, com cabeça marrom, conhecidas em muitos lugares como corós ou gafanhotos brancos (embora não sejam gafanhotos).

Essas larvas vivem enterradas, alimentando-se principalmente de raízes de gramíneas e outras plantas, o que pode causar danos a gramados, pastagens e lavouras. O estágio larval pode durar de um a três anos, dependendo da espécie e das condições climáticas. Depois, a larva se transforma em pupa no solo e, por fim, emerge o adulto, normalmente em grande quantidade, em um período relativamente curto, o que explica a explosão de besouros de junho em certas noites.

Hábitos alimentares, comportamento e por que o besouro de junho incomoda?

Na fase adulta, o besouro de junho costuma se alimentar de folhas, flores e, em algumas espécies, de frutos em desenvolvimento. Grande parte da atividade ocorre à noite. Os adultos são atraídos por luzes artificiais, o que os leva a se chocar contra janelas, lâmpadas de varandas e postes de rua. Esse comportamento gera incômodo para humanos, tanto pelo barulho e pela quantidade de insetos quanto pela sujeira deixada por corpos de besouros mortos.

Além disso, as larvas podem se tornar pragas em campos esportivos, jardins e plantações, já que roem raízes e enfraquecem as plantas, causando manchas amareladas em gramados e prejuízos em culturas agrícolas. Em áreas urbanas, a presença desses insetos também desperta preocupação estética e sanitária, mesmo que não sejam reconhecidos como importantes transmissores de doenças para pessoas ou animais domésticos.

Adultos: alimentam-se de folhas e partes aéreas de plantas.

alimentam-se de folhas e partes aéreas de plantas. Larvas: consomem raízes e matéria orgânica no solo.

consomem raízes e matéria orgânica no solo. Atividade noturna: forte atração por luz artificial.

Por que o besouro de junho é problema para humanos e benefício para outros animais?

Do ponto de vista humano, o besouro de junho é visto como um transtorno principalmente por três razões: dano potencial a plantas, invasão de ambientes iluminados e grande número de indivíduos em curtos períodos. No entanto, sob a ótica ecológica, esse inseto tem papel relevante na cadeia alimentar e na ciclagem de nutrientes. Larvas e adultos servem de alimento para aves, répteis, pequenos mamíferos e até outros insetos.

Alguns exemplos de predadores incluem:

Pássaros terrestres e insetívoros, que capturam besouros adultos ao amanhecer ou ao entardecer.

Tatus, gambás e outros mamíferos que escavam o solo em busca das larvas gordurosas.

Sapos, lagartos e aranhas, que se alimentam de adultos desorientados perto de luzes.

Além disso, as larvas, ao se moverem pelo solo, ajudam a revolver a terra e a decompor matéria orgânica, contribuindo para a formação de um solo mais arejado. Dessa forma, o besouro de junho representa ao mesmo tempo um desafio para atividades humanas específicas e um recurso importante para a fauna local.

Muito comum na América do Norte, o besouro de junho pode incomodar humanos mas é alimento importante para aves e outros animais – depositphotos.com / paulrommer

O besouro de junho existe no Brasil? Como ele se comportaria aqui?

O termo besouro de junho está mais associado a espécies norte-americanas. No Brasil, não há esse inseto com o mesmo nome comum e com a mesma distribuição típica das regiões temperadas da América do Norte. No entanto, o país abriga muitos besouros da família Scarabaeidae, com aspecto e hábitos semelhantes, como os chamados corós de pastagem, vaquinhas e outros escarabeídeos que também apresentam fase larval no solo e fase adulta aérea.

Se espécies típicas de besouro de junho fossem introduzidas em ambientes brasileiros, a tendência seria que se comportassem de forma parecida: larvas no solo alimentando-se de raízes e adultos noturnos atraídos por luzes. Em áreas de clima mais quente e úmido, o ciclo de vida poderia ficar mais rápido, permitindo mais gerações em menos tempo, o que ampliaria o potencial de se tornarem pragas agrícolas ou urbanas.

As larvas tenderiam a ocupar gramados, pastagens e cultivos com raízes rasas. Os adultos concentrar-se-iam em períodos específicos do ano, provavelmente em estações mais chuvosas e quentes. Haveria aumento da oferta de alimento para aves, anfíbios e pequenos mamíferos brasileiros.

Curiosidades e interações com plantas e animais

Uma curiosidade frequente é a forma como o besouro de junho voa. Muitos indivíduos apresentam voo pesado e aparentemente descontrolado, colidindo com paredes, pessoas e objetos. Isso ocorre porque as asas são relativamente pequenas em comparação com o corpo robusto, o que torna o voo menos preciso. Em noites quentes e úmidas, esse comportamento se intensifica, pois há maior atividade reprodutiva.

No contato com plantas, adultos podem desfolhar árvores frutíferas jovens, arbustos ornamentais e pequenas hortas, enquanto as larvas atacam raízes de gramíneas, como gramados residenciais e campos de golfe. Em contrapartida, áreas com muitos besouros de junho costumam atrair aves e outros animais que encontram ali abundância de alimento. Em alguns locais, é comum observar bandos de pássaros explorando gramados logo após a chuva, em busca das larvas que se aproximam da superfície.

Assim, o besouro de junho ilustra como um mesmo organismo pode ser percebido de maneiras diferentes: incômodo em ambientes residenciais e produtivos, mas componente relevante da dieta de diversos animais e peça importante na engrenagem ecológica de muitos ecossistemas.