As atrações de Formosa que fazem cidade goiana ser muito procurada por brasileiros

Formosa, no estado de Goiás, vem ganhando destaque no turismo brasileiro por reunir cenários naturais marcantes, opções de aventura e um clima de interior que contrasta com a rotina das grandes capitais. Localizada a cerca de 80 quilômetros de Brasília, a cidade funciona como porta de entrada para cachoeiras, grutas e mirantes que atraem viajantes em busca de contato com a natureza e descanso em meio ao cerrado. Ademais, a infraestrutura básica de hospedagem e serviços cresceu nos últimos anos, acompanhando esse interesse.

Além da proximidade com o Distrito Federal, outro fator que torna Formosa procurada é a variedade de experiências em uma área relativamente compacta. Afinal, em um fim de semana é possível conhecer rios de água cristalina, formações rochosas milenares e áreas de conservação ambiental. Portanto, esse conjunto de atrações naturais, somado ao custo geralmente mais acessível em comparação a destinos de praia ou centros urbanos, faz da cidade uma alternativa recorrente para viagens curtas e feriados prolongados.

Além da proximidade com o Distrito Federal, outro fator que torna Formosa procurada é a variedade de experiências em uma área relativamente compacta – charlen/Wikimedia Commons

Quais são as principais atrações turísticas de Formosa (GO)?

A palavra-chave central para entender o turismo na região é atrações turísticas de Formosa, diretamente associada ao ecoturismo e às atividades ao ar livre. Entre os pontos mais conhecidos está o Salto do Itiquira, considerado um dos cartões-postais do município. A queda dágua, com mais de 150 metros de altura, impressiona pela força e pelo cânion que se forma ao redor. A área do parque conta com trilhas estruturadas, mirantes e espaço para banho em áreas delimitadas, o que tende a agradar tanto quem busca aventura quanto famílias com crianças.

Outra atração muito citada por visitantes é o conjunto de cachoeiras e poços cristalinos espalhados pela zona rural. Assim, alguns exemplos frequentemente incluídos em roteiros são cachoeiras como a do Indaiá e do Bisnau, além de rios de água limpa ideais para banho e contemplação. Além disso, em propriedades privadas, é comum a existência de trilhas curtas, áreas de camping e espaços de descanso, o que amplia as opções de lazer no entorno urbano de Formosa.

Aventuras, grutas e mirantes: o que mais fazer em Formosa?

Para quem se interessa por turismo de aventura, Formosa oferece cenários propícios para rapel, trekking, ciclismo e observação de fauna e flora. As formações rochosas do cerrado, combinadas com desníveis acentuados, criam ambientes adequados para práticas esportivas controladas, principalmente na estação seca. Por isso, operadoras e guias locais costumam organizar saídas para grupos, o que facilita o acesso de visitantes que não conhecem a região.

As grutas e cavernas também compõem o conjunto de pontos turísticos da cidade. Afinal, a região abriga formações calcárias com salões internos, estalactites e estalagmites que despertam interesse de curiosos e pesquisadores. Em algumas áreas, o acesso só é permitido com acompanhamento especializado, tanto por questões de segurança quanto de preservação. Já os mirantes naturais permitem observar a paisagem do Planalto Central, com vista ampla do cerrado e dos vales, sendo bastante procurados para contemplação do pôr do sol e para fotografia.

Salto do Itiquira grande queda dágua, parque estruturado, trilhas e mirantes.

grande queda dágua, parque estruturado, trilhas e mirantes. Cachoeiras e rios diversos pontos para banho, camping e descanso.

diversos pontos para banho, camping e descanso. Grutas e cavernas formações geológicas para visita guiada.

formações geológicas para visita guiada. Mirantes naturais vista panorâmica do cerrado e do entorno da cidade.

vista panorâmica do cerrado e do entorno da cidade. Atividades de aventura rapel, trilhas, ciclismo e observação da natureza.

Por que Formosa é tão procurada pelos brasileiros?

O interesse crescente pelas atrações turísticas de Formosa se explica por um conjunto de fatores. O primeiro é a localização estratégica, especialmente para moradores do Centro-Oeste. Estar a curta distância de Brasília e relativamente próxima de Goiânia facilita viagens rápidas, reduzindo custos com deslocamento. Muitos brasileiros incluem Formosa em roteiros que combinam a capital federal e cidades do entorno, aproveitando fins de semana prolongados ou feriados nacionais.

Outro aspecto que chama atenção é o perfil do turismo de ecoturismo e turismo ecológico. Nos últimos anos, aumentou a procura por destinos que ofereçam contato direto com ambientes naturais preservados, trilhas leves a moderadas e banho em rios e cachoeiras. Formosa se encaixa nesse movimento ao oferecer paisagens típicas do cerrado com acessibilidade relativamente simples. Para quem está em grandes cidades, essa imersão em áreas verdes tende a funcionar como uma pausa na rotina urbana.

O custo-benefício também contribui para a popularidade da cidade. Hospedagens, alimentação e passeios, quando comparados a destinos litorâneos mais famosos, costumam ter valores competitivos, especialmente fora de feriados e alta temporada. A possibilidade de montar roteiros personalizados, que podem incluir apenas uma ou duas grandes atrações em um dia, facilita o planejamento de grupos de amigos, casais ou famílias que viajam com crianças ou pessoas idosas.

Proximidade com Brasília e outras cidades do Centro-Oeste. Grande diversidade de atrações naturais em uma única região. Perfil voltado ao ecoturismo e ao contato com o cerrado. Custos geralmente mais acessíveis que outros destinos nacionais. Estrutura básica de serviços em expansão, com foco no visitante.

Entre os pontos mais conhecidos está o Salto do Itiquira, considerado um dos cartões-postais do município – Diego Baravelli/Wikimedia Commons

Formosa como destino de natureza no Centro-Oeste

Ao reunir cachoeiras de grande porte, rios claros, grutas e mirantes, Formosa se consolidou como um destino de natureza importante no Centro-Oeste brasileiro. A cidade recebe tanto turistas de curta permanência, vindos sobretudo do Distrito Federal, quanto viajantes que percorrem o estado de Goiás em busca de paisagens do cerrado, como Chapada dos Veadeiros e outros polos de ecoturismo. Nesses roteiros, o município funciona como ponto de parada ou mesmo como base principal para explorar a região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O interesse por preservação ambiental também influencia a forma como as atrações turísticas de Formosa são utilizadas. Há iniciativas locais focadas em orientar visitantes sobre trilhas, descarte de lixo e respeito a áreas de proteção. Esse tipo de cuidado tende a garantir que rios, cachoeiras e formações rochosas continuem atraindo brasileiros nos próximos anos, mantendo a cidade em evidência no mapa do turismo de Goiás e do país.