Além de Teerã: conheça as principais cidades do Irã

O Irã é um país de dimensões continentais no Oriente Médio, com uma rede urbana marcada por grandes metrópoles distribuídas em diferentes regiões. Além da capital Teerã, outras cidades ganham destaque pela população, importância econômica, valor histórico e influência cultural. Em 2026, estimativas apontam que o país ultrapassa 88 milhões de habitantes. Assim, polos urbanos concentram esse contingente e ajudam a explicar a dinâmica política e social iraniana.

Ao observar as principais cidades iranianas, o leitor nota contrastes entre centros industriais, portuários, religiosos e turísticos. Cada uma dessas localidades cumpre um papel específico na organização do território. Além disso, distâncias em relação a Teerã, muitas vezes superiores a centenas de quilômetros, indicam um país extenso. Nesse contexto, conexões terrestres e aéreas tornam-se fundamentais para a integração nacional.

Quais são as principais cidades do Irã além de Teerã?

A palavra-chave central para entender o tema é principais cidades do Irã. Esse conjunto inclui não apenas Teerã, mas também metrópoles como Mashhad, Isfahan, Karaj, Shiraz e Tabriz. Esses centros urbanos figuram entre os mais populosos do país, segundo dados e projeções demográficas recentes. Além disso, concentram serviços, universidades, polos industriais e pontos de interesse religioso e turístico.

Mashhad, no nordeste, representa a segunda maior cidade iraniana e reúne população estimada em mais de 3 milhões de habitantes. Isfahan, situada na região central, ultrapassa 2 milhões de moradores e se destaca pela arquitetura histórica e pelo setor de serviços. Karaj, praticamente colada à área metropolitana de Teerã, abriga mais de 1,8 milhão de habitantes e funciona como importante cidade-dormitório e polo industrial. Já Shiraz e Tabriz mantêm populações acima de 1 milhão de pessoas, o que consolida um eixo urbano diversificado. Além disso, outras cidades médias crescem rapidamente e ampliam a rede urbana nacional.

Principais cidades do Irã: população e perfis regionais

Ao mapear as maiores cidades iranianas, o observador percebe uma distribuição que cobre quase todo o território. No nordeste, Mashhad abriga o Santuário do Imam Reza e atrai milhões de peregrinos por ano. Esse fluxo constante de visitantes fortalece o setor de serviços, hotelaria e comércio local. Além disso, o governo investe em infraestrutura para acomodar esse movimento intenso.

No centro do país, Isfahan funciona como um polo histórico e administrativo. Suas praças, mesquitas e pontes antigas representam referências da arquitetura persa e atraem atenção internacional. A cidade também apresenta atividades industriais em crescimento, incluindo siderurgia, têxteis e produção de materiais de construção. Já Karaj, a oeste de Teerã, forma quase uma continuidade urbana com a capital. Essa proximidade reúne indústrias, armazéns logísticos e bairros residenciais que recebem muitos trabalhadores. Diariamente, grande parte deles circula entre Karaj e Teerã, o que reforça a integração metropolitana.

Mashhad cerca de 3 a 3,5 milhões de habitantes;

cerca de 3 a 3,5 milhões de habitantes; Isfahan em torno de 2 a 2,2 milhões de habitantes;

em torno de 2 a 2,2 milhões de habitantes; Karaj aproximadamente 1,8 a 2 milhões de habitantes;

aproximadamente 1,8 a 2 milhões de habitantes; Shiraz em torno de 1,6 a 1,8 milhão de habitantes;

em torno de 1,6 a 1,8 milhão de habitantes; Tabriz cerca de 1,5 a 1,7 milhão de habitantes.

Qual a distância das principais cidades iranianas até Teerã?

A relação entre Teerã e as demais cidades importantes do Irã também se mede pelas distâncias rodoviárias. Esses números ajudam a visualizar o tamanho do território. Em muitos casos, as viagens levam várias horas por estrada. Assim, aeroportos regionais e rotas internas ganham enorme relevância.

Teerã Mashhad: cerca de 890 km por rodovia, trajeto que pode levar entre 10 e 12 horas de ônibus ou carro. Teerã Isfahan: em torno de 440 km, geralmente percorridos em 5 a 6 horas por via terrestre. Teerã Karaj: aproximadamente 40 km, distância que integra Karaj à macrorregião metropolitana da capital. Teerã Shiraz: por volta de 920 km, com viagens terrestres que podem superar 10 horas. Teerã Tabriz: cerca de 630 km, com tempo de deslocamento de 7 a 9 horas por estrada.

Essas distâncias mostram que o país depende de uma rede de transporte robusta para conectar as principais cidades do Irã. Rodovias, terminais rodoviários e aeroportos regionais sustentam a circulação de mercadorias e pessoas. Além disso, ferrovias e linhas de ônibus de longo curso ligam zonas industriais, áreas agrícolas e centros religiosos. A malha de transporte interno constitui um ponto-chave para o funcionamento da economia iraniana.

Como essas cidades moldam a dinâmica do Irã atual?

Além da população e da localização geográfica, cada grande cidade iraniana exerce influência em temas estratégicos, como energia, comércio, educação e cultura. Mashhad, por exemplo, concentra atividades religiosas, universidades e centros de estudos islâmicos. Dessa forma, a cidade influencia debates teológicos e políticos em escala nacional.

Isfahan reúne instalações industriais e bases militares e, ao mesmo tempo, preserva um patrimônio arquitetônico amplamente conhecido. Shiraz, no sul, funciona como importante centro cultural, com universidades, museus e proximidade de sítios arqueológicos de relevância histórica. Tabriz, no noroeste, atua como ponte comercial com países vizinhos e reforça o papel do Irã em rotas terrestres que atravessam a região do Cáucaso. Já Karaj, integrada à área de Teerã, ajuda a desafogar a capital em termos de moradia e produção industrial. Com isso, o eixo urbano central se expande e ganha maior complexidade econômica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao observar em conjunto Teerã e as demais metrópoles, o analista enxerga um mosaico urbano que explica boa parte da realidade iraniana em 2026. As principais cidades do Irã concentram decisões políticas, investimentos, turismo e fluxos de migração interna. Além disso, esses centros compõem um cenário em constante transformação, marcado por crescimento populacional e expansão de infraestrutura. O país também busca maior integração entre regiões distantes, por meio de novas obras viárias, corredores energéticos e projetos de desenvolvimento regional.