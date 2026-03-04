Vênus: os segredos do planeta mais hostil do sistema solar

Entre todos os mundos do Sistema Solar, Vênus chama atenção por um apelido marcante: planeta infernal. Astrônomos usam essa expressão porque o planeta reúne calor extremo, atmosfera sufocante e nuvens tóxicas. Mesmo assim, diferentes países enviaram sondas espaciais para tentar decifrar esse ambiente hostil.

Ao longo de seis décadas, missões soviéticas, americanas e japonesas visitaram Vênus. Cada uma seguiu uma estratégia. Algumas pousaram por poucos minutos. Outras apenas orbitaram o planeta. Em comum, todas ajudaram a construir o retrato atual de um mundo que lembra a Terra em tamanho, mas não em condições.

Vênus – depositphotos.com / blueringmedia

Por que Vênus é chamado de planeta infernal?

A superfície de Vênus registra temperaturas em torno de 460 °C. Esse valor supera a temperatura em Mercúrio, mesmo com Mercúrio mais perto do Sol. Além disso, a pressão atmosférica em Vênus chega a cerca de 92 vezes a pressão ao nível do mar na Terra.

A atmosfera venusiana contém principalmente dióxido de carbono. Nuvens espessas de ácido sulfúrico cobrem o planeta. Como resultado, o efeito estufa se torna extremo e retém quase todo o calor. Para comparação, um forno doméstico chega a 250 °C. Vênus praticamente dobra esse valor de forma constante.

Missões Venera e Vega: por que essas sondas foram tão importantes?

A União Soviética dedicou um programa inteiro a Vênus. As sondas Venera, lançadas entre as décadas de 1960 e 1980, entraram na história. Elas conseguiram pousar na superfície e transmitir dados por alguns minutos até poucas horas. Esse tempo curto já bastou para mudar o conhecimento sobre o planeta.

As Venera mediram pressão, temperatura e composição da atmosfera. Registraram ventos fortes durante a descida. Além disso, enviaram as primeiras imagens da superfície de Vênus. As fotos mostraram rochas achatadas e um solo laranja-amarelado, deformado pelo calor. Cada pouso confirmou que nenhum equipamento comum suportaria aquele ambiente.

Mais tarde, as missões Vega 1 e Vega 2 ampliaram esse esforço. Elas seguiram para o cometa Halley, mas antes passaram por Vênus. Nesse ponto, lançaram módulos de descida e balões atmosféricos. Esses balões inflaram em camadas médias da atmosfera e flutuaram por milhares de quilômetros.

Os balões mediram ventos, temperatura e densidade em altitudes mais amenas. Nessa faixa, a pressão se aproxima da pressão terrestre. Por isso, alguns cientistas comparam essa região com zonas habitáveis nas nuvens. As missões Vega mostraram como correntes de ar varrem o planeta em velocidade alta. Além disso, essas sondas demonstraram que plataformas flutuantes podem estudar Vênus sem enfrentar o chão escaldante.

Quais foram as principais sondas americanas e japonesas em Vênus?

Os Estados Unidos adotaram outra estratégia. A missão Mariner 2, em 1962, realizou o primeiro sobrevoo bem-sucedido do planeta. Ela não orbitou Vênus, mas passou por perto e mediu a radiação e a temperatura da atmosfera. Assim, confirmou que a superfície era muito mais quente do que muitos modelos previam.

Depois, a NASA enviou o projeto Pioneer Venus, no final da década de 1970. O conjunto incluía um orbitador e múltiplas sondas de entrada atmosférica. Essas sondas atravessaram as nuvens e mergulharam até quase o solo. Durante a descida, registraram dados sobre composição química, formação de nuvens e estrutura da atmosfera.

Nos anos 1990, a missão Magellan entrou em órbita ao redor de Vênus. Ela não pousou, mas mapeou a superfície por radar durante vários anos. A técnica atravessou as nuvens espessas e revelou montanhas, planícies de lava e crateras. Magellan mostrou que vulcanismo moldou boa parte do relevo venusiano.

O Japão também passou a estudar Vênus. A sonda Akatsuki, da agência japonesa JAXA, entrou em órbita em 2015, após uma manobra de correção complexa. Desde então, ela monitora nuvens, tempestades e padrões de ventos. Akatsuki utiliza diferentes filtros para enxergar diversas camadas da atmosfera. Assim, os cientistas acompanham a chamada super-rotação, em que as nuvens completam uma volta ao redor do planeta em poucos dias.

Por que muitas sondas apenas orbitam Vênus ou duram pouco na superfície?

As condições extremas de Vênus explicam essa escolha. A temperatura elevada derrete componentes eletrônicos comuns. A pressão intensa esmaga estruturas frágeis. Além disso, a atmosfera corrosiva reage com revestimentos metálicos. Portanto, pousar e permanecer ativo ali exige materiais especiais e sistemas robustos.

As sondas Venera suportaram o ambiente apenas por um tempo limitado. Elas usaram carcaças reforçadas, isolamento térmico e eletrônica adaptada. Mesmo assim, operaram por minutos ou poucas horas. Em contraste, orbitadores como Magellan e Akatsuki evitam esse problema. Eles permanecem acima das nuvens, onde a temperatura é muito menor e o risco físico é reduzido.

Além disso, missões em órbita conseguem observar o planeta inteiro ao longo do tempo. Assim, acompanham mudanças nas nuvens, variações na atmosfera superior e possíveis sinais de atividade vulcânica. Por outro lado, pousos curtos entregam dados diretos do solo, mas não oferecem monitoramento prolongado. Por essa razão, agências espaciais costumam combinar sobrevoos, órbitas e descidas rápidas.

Vênus – depositphotos.com / blueringmedia

Curiosidades e impactos científicos das sondas em Vênus

Vênus tem tamanho e massa parecidos com os da Terra. Por isso, cientistas chamam os dois de planetas irmãos. No entanto, as missões mostraram trajetórias climáticas opostas. Enquanto a Terra mantém água líquida e temperaturas moderadas, Vênus concentra um efeito estufa fora de controle. Esse contraste ajuda pesquisadores a entender limites para a estabilidade climática.

Outra curiosidade envolve o dia venusiano. O planeta gira muito devagar e no sentido contrário ao da maioria dos outros planetas. Um dia em Vênus, contado pela rotação, dura mais que um ano venusiano. As sondas registraram como essa rotação lenta se combina com ventos rápidos em altitude. Isso cria padrões de circulação complexos, ainda em estudo.

As imagens da superfície, obtidas pelas Venera e pelos radares de Magellan, também influenciam a busca por vulcões ativos. Alguns estudos indicam possíveis regiões de lava relativamente recente. Missões futuras planejam examinar essas áreas com mais detalhes. Assim, pesquisadores avaliam se Vênus ainda libera calor interno de forma intensa.

O que essas missões ensinam para futuras explorações de Vênus?

Os dados coletados por Venera, Vega, Mariner, Pioneer Venus, Magellan e Akatsuki orientam o desenho de novas sondas. Engenheiros já estudam eletrônicos que funcionam em alta temperatura. Pesquisadores também analisam materiais mais resistentes a ácidos. Dessa forma, futuras missões podem pousar e operar por mais tempo na superfície.

Além disso, as medições apoiam o estudo de exoplanetas. Muitos planetas fora do Sistema Solar parecem do tamanho de Vênus. Ao compreender o planeta infernal, astrônomos conseguem interpretar melhor sinais de mundos distantes. Assim, distinguem cenários parecidos com a Terra de ambientes mais hostis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As missões a Vênus mostram que mesmo um ambiente extremo oferece informações valiosas. Cada pouso curto, cada órbita prolongada e cada balão atmosférico acrescenta uma peça ao quebra-cabeça. Com esse conhecimento, a ciência entende melhor a evolução de planetas rochosos e prepara o caminho para investigações mais ousadas nas próximas décadas.