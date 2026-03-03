Conheça sete propriedades da sálvia

A sálvia é uma planta aromática bastante conhecida em hortas domésticas, farmácias de manipulação e prateleiras de chás. Ao longo dos anos, diferentes culturas têm utilizado suas folhas em preparações culinárias e também em cuidados com a saúde. Nos últimos tempos, a pesquisa científica tem explorado as propriedades da sálvia com maior detalhe, buscando compreender melhor seus potenciais benefícios e limitações.

Entre as espécies mais comuns está a Salvia officinalis, frequentemente chamada apenas de sálvia, usada em temperos, chás e extratos. Há ainda outras variedades, como a sálvia espanhola e a sálvia branca, cada uma com composição química um pouco diferente. Apesar das variações, muitas delas compartilham características semelhantes, como aroma intenso, presença de óleos essenciais e compostos antioxidantes.

O que são as propriedades da sálvia e por que despertam interesse?

Quando se fala em propriedades da sálvia, geralmente o foco está na combinação de substâncias presentes nas folhas, como óleos essenciais (por exemplo, tujona, cineol e cânfora), flavonoides, ácidos fenólicos e taninos. Essa mistura de compostos é estudada por seu potencial efeito antioxidante, antimicrobiano e anti-inflamatório. Pesquisas indicam que esses elementos podem auxiliar na proteção das células contra danos causados pelos radicais livres.

Do ponto de vista prático, a sálvia é frequentemente associada ao cuidado da garganta, da digestão e da saúde bucal. Chás e gargarejos preparados com a planta aparecem em orientações tradicionais para aliviar desconfortos leves na boca e na faringe. Em alguns estudos, extratos padronizados foram avaliados em situações como irritação de garganta e transpiração excessiva, com resultados considerados promissores, embora ainda haja necessidade de mais pesquisas controladas.

Estudos investigam seu potencial antioxidante, digestivo e até cognitivo, sempre com atenção às doses e contraindicações – depositphotos.com / tutye

Quais são os principais benefícios?

Na área da fitoterapia, a sálvia medicinal costuma ser citada em diferentes contextos. Entre os usos mais mencionados estão o apoio à digestão, o cuidado com a pele e o bem-estar feminino, especialmente em fases de alterações hormonais. Alguns estudos clínicos investigaram o uso de extratos de sálvia em sintomas de ondas de calor em mulheres no climatério, apontando possível redução da frequência e intensidade desses episódios em determinados grupos avaliados.

A planta também vem sendo estudada pelo potencial impacto na memória e na atenção. Pesquisas com extratos de Salvia officinalis e Salvia lavandulaefolia observaram efeitos sobre desempenho cognitivo em adultos, incluindo idosos, em testes padronizados. Esses resultados levaram à hipótese de que a sálvia poderia atuar sobre neurotransmissores relacionados à função cerebral. Apesar disso, especialistas ressaltam que tais evidências ainda não substituem tratamentos convencionais e que a planta deve ser vista como possível complemento, sempre com orientação profissional.

Apoio à digestão leve após refeições gordurosas

Auxílio em cuidados com garganta e mucosa oral, em forma de gargarejos

Uso tópico em cosméticos, como loções e shampoos herbais

Estudos em andamento sobre memória, atenção e humor

Pesquisas voltadas a sintomas de ondas de calor no climatério

Como utilizar a sálvia de forma segura no dia a dia?

O uso seguro da sálvia em chá, extratos líquidos ou cápsulas depende de fatores como espécie utilizada, dose, tempo de consumo e condição de saúde da pessoa. Em geral, o preparo doméstico mais comum é a infusão das folhas secas em água quente, consumida em pequenas quantidades ao longo do dia. Também é frequente o uso de sálvia como condimento, seja fresca ou seca, em pratos salgados, o que costuma representar doses menores dos compostos ativos.

Para quem utiliza sálvia em produtos concentrados, como óleos essenciais ou extratos padronizados, a atenção precisa ser maior. O óleo essencial de sálvia, por exemplo, contém quantidades elevadas de alguns componentes, podendo ser irritante ou inadequado em determinadas situações se usado de forma direta sobre a pele ou ingerido sem acompanhamento. Por isso, recomenda-se seguir orientações de profissionais de saúde ou de rótulos de produtos registrados, respeitando limites de dose e modo de uso.

Identificar a espécie de sálvia indicada no rótulo ou na orientação profissional. Verificar a forma de uso: chá, tempero, extrato, cápsula ou óleo essencial. Observar instruções de quantidade diária e tempo máximo de utilização. Interromper o uso em caso de reações indesejadas, como irritações ou mal-estar. Comunicar ao profissional de saúde o consumo de sálvia, especialmente em tratamentos contínuos.

Da cozinha à fitoterapia, a Salvia officinalis desperta interesse científico por possíveis efeitos na memória, nos sintomas do climatério e na saúde bucal – depositphotos.com / robynmac

A sálvia tem contraindicações e cuidados específicos?

Assim como outras plantas medicinais, a sálvia terapêutica não é isenta de riscos. Alguns componentes, como a tujona, podem ser problemáticos em doses elevadas ou em uso prolongado. Por esse motivo, relatos técnicos e guias de fitoterapia costumam desaconselhar o consumo exagerado de chás muito concentrados ou de extratos altamente padronizados sem acompanhamento. Em certos casos, populações como gestantes, lactantes, crianças e pessoas com epilepsia ou distúrbios neurológicos são orientadas a evitar ou limitar o uso.

Outro ponto importante envolve interações com medicamentos. Ainda que os dados disponíveis sejam limitados, há relatos teóricos de que a sálvia possa interferir em tratamentos que atuam no sistema nervoso central ou em fármacos metabolizados pelo fígado. Por essa razão, a recomendação mais comum é informar médicos e farmacêuticos sobre o uso de qualquer produto contendo sálvia, incluindo suplementos, chás concentrados e preparações manipuladas.

De modo geral, a sálvia continua sendo objeto de estudos em diferentes áreas, desde a nutrição até a farmacologia. O interesse atual se concentra em entender melhor como seus compostos atuam, quais doses são consideradas adequadas e em quais situações o uso é mais apropriado. Com informação atualizada e orientação profissional, a planta tende a permanecer presente tanto na culinária quanto em práticas de cuidado integradas, respeitando limites e particularidades de cada pessoa.