Se cair o regime dos aiatolás, o herdeiro do xá pode assumir o Irã?

O debate sobre o futuro político do Irã costuma esbarrar em um nome que permanece em evidência desde o fim da monarquia: Reza Pahlavi, herdeiro do último xá iraniano. Além disso, a figura do príncipe exilado volta ao noticiário sempre que surgem protestos, crise interna ou especulações sobre uma possível queda do regime dos aiatolás. Nesse cenário, uma pergunta recorrente ganha força: em caso de mudança profunda no sistema político, haveria espaço para o retorno da família Pahlavi ao centro do poder?

Para entender essa discussão, o leitor precisa olhar tanto para a história recente quanto para o quadro institucional atual. O Irã de hoje funciona como uma República Islâmica, com uma Constituição que rejeita a monarquia e não estabelece qualquer tipo de sucessão dinástica. Ao mesmo tempo, parte da diáspora iraniana e alguns setores dentro do país ainda veem Reza Pahlavi como um símbolo alternativo ao regime clerical. Muitos associam seu nome a propostas de democracia, laicidade e respeito às liberdades civis.

Quem é Reza Pahlavi e qual é sua trajetória no exílio?

Reza Pahlavi nasceu em 1960, período em que o Irã vivia sob a monarquia de Mohammad Reza Pahlavi, último xá do país. Até o fim da década de 1970, ele cresceu como príncipe herdeiro em um contexto de modernização acelerada. Esse processo incluía reformas econômicas, expansão educacional e forte alinhamento com potências ocidentais. A Revolução Islâmica de 1979, porém, mudou esse cenário. O movimento derrubou a monarquia, instalou um novo regime baseado no poder religioso e empurrou a família real para o exílio.

Desde então, Reza Pahlavi construiu sua vida fora do Irã, principalmente nos Estados Unidos. No exílio, ele atua como liderança política da oposição e mantém diálogo com diversos grupos. Nesse papel, participa de conferências, concede entrevistas e articula contatos com organizações contrárias ao governo iraniano. Seu discurso costuma destacar a defesa de um Irã democrático, secular e plural, com garantia de direitos individuais e liberdade religiosa. Em diferentes momentos, o príncipe também sinalizou apoio a um sistema em que a população escolha o modelo de Estado. Para isso, ele propõe mecanismos como referendos ou assembleias constituintes.

Se cair o regime dos aiatolás, o herdeiro do xá pode assumir o Irã?

A principal palavra-chave desse debate é Reza Pahlavi, porém a resposta depende mais da estrutura jurídica e política atual do que da origem real do príncipe. A monarquia deixou de existir oficialmente em 1979, e a Constituição da República Islâmica não prevê qualquer forma de restauração automática da antiga casa real. Dessa forma, o herdeiro do xá não possui direito legal de assumir o comando do país, mesmo que o regime dos aiatolás desmorone por completo.

Em um cenário hipotético de transição, o papel de Reza Pahlavi dependeria de fatores como apoio popular, alianças internas, organização da oposição e aceitação internacional. Especialistas em política iraniana apontam alguns pontos que pesam nessa equação e ajudam a entender as possibilidades:

Legitimidade interna: grau de aceitação entre cidadãos iranianos dentro do país.

grau de aceitação entre cidadãos iranianos dentro do país. Unidade da oposição: capacidade de diferentes grupos se alinharem em torno de um projeto comum.

capacidade de diferentes grupos se alinharem em torno de um projeto comum. Processo de transição: definição sobre eleições, referendo ou governo provisório.

definição sobre eleições, referendo ou governo provisório. Memória histórica: percepção da sociedade sobre os anos da monarquia e da República Islâmica.

Nesse contexto, o herdeiro do xá só atuaria como liderança política ou figura de transição se um processo formal de escolha se estabelecesse. Isso inclui, por exemplo, eleições livres ou um plebiscito sobre o formato de governo. Portanto, não caberia uma retomada do trono com base em herança dinástica, mas sim um cargo legitimado por voto ou acordo institucional amplo.

Quais caminhos políticos poderiam surgir para Reza Pahlavi?

Em discussões sobre o futuro do Irã, analistas costumam trabalhar com diferentes cenários. Em todos eles, o papel de Reza Pahlavi depende do grau de organização da oposição e da disposição da sociedade em aceitar novamente a família real na arena institucional. Além disso, a dinâmica regional, a posição das grandes potências e a economia interna também influenciam essas projeções. Entre as possibilidades frequentemente mencionadas, destacam-se:

Atuação como líder político eleito

Em um processo de abertura, o príncipe poderia disputar eleições como qualquer outro candidato. Nesse caso, a legitimidade viria do voto, não do título de príncipe. O foco recairia sobre seu programa de governo, propostas democráticas e capacidade de diálogo com diversos setores. Ele precisaria, portanto, apresentar planos concretos para economia, direitos humanos e política externa. Figura simbólica em um regime parlamentar

Outro cenário discutido em círculos acadêmicos envolve uma eventual monarquia constitucional. Nesse modelo, Reza Pahlavi assumiria função principalmente cerimonial, enquanto um Parlamento eleito e um governo responsável perante os representantes do povo exerceria o poder efetivo. Essa opção exigiria, contudo, ampla negociação nacional e um processo constituinte transparente. Além disso, um acordo desse tipo precisaria reconciliar memórias da monarquia anterior com demandas atuais por democracia. Participação como articulador da oposição

Há ainda a hipótese de o herdeiro do xá atuar apenas como mediador entre grupos oposicionistas, ajudando a coordenar diálogos e a projetar o Irã em fóruns internacionais. Nesse caminho, ele não buscaria um cargo formal no novo regime. Sua influência se manifestaria mais na esfera política e diplomática do que na estrutura institucional. Esse papel incluiria, por exemplo, contato com organizações de direitos humanos e negociações com governos estrangeiros.

Como Reza Pahlavi é visto hoje no debate sobre o futuro do Irã?

No panorama atual, Reza Pahlavi ocupa um espaço particular. Ele funciona, ao mesmo tempo, como símbolo do passado monárquico e referência constante em debates sobre transição democrática. Parte da população, especialmente na diáspora, associa seu nome à ideia de ruptura com o regime religioso e à defesa de um Estado laico. Em contrapartida, segmentos críticos lembram problemas e tensões do período da monarquia, como repressão política e concentração de poder, o que torna o tema sensível e controverso em muitos círculos.

Apesar dessas divergências, análises convergem em um ponto. Qualquer mudança estrutural no Irã dependerá de mobilização interna, participação da sociedade e construção de consensos entre diferentes forças políticas. Além disso, fatores econômicos, pressão social contínua e dinâmica internacional também influenciam esse processo. Nesse contexto, Reza Pahlavi surge mais como um ator potencial dentro de um cenário amplo do que como sucessor automático dos aiatolás. Em última instância, o próprio povo iraniano e os arranjos institucionais que surgirem em um eventual processo de transição decidirão o futuro de seu papel político.