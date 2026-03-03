Kakapo: ave mais rara do mundo, com apenas 200 indivíduos, celebra primeiro nascimento em quatro anos

Em uma pequena faixa de ilhas e reservas da Nova Zelândia, o kakapo desperta a atenção de cientistas e conservacionistas. Afinal, esta ave noturna, verde-musgo e incapaz de voar é considerada um dos papagaios mais raros do planeta e simboliza tanto a fragilidade quanto a resiliência da fauna neozelandesa. Nos últimos anos, cada indivíduo passou a ser monitorado de perto, em um esforço para evitar o desaparecimento definitivo da espécie.

O kakapo vive hoje sob forte vigilância do Departamento de Conservação da Nova Zelândia, que administra programas intensivos de manejo. Em 2026, a notícia do nascimento de um novo filhote, após quatro anos sem registros de reprodução bem-sucedida, ganhou destaque nacional e internacional. Assim, o evento foi tratado como um sinal importante de que as estratégias atuais podem estar dando resultados, ainda que tímidos frente ao quadro crítico.

Em vez de voar, o kakapo desloca-se caminhando ou escalando troncos com auxílio de garras fortes, comportamento associado ao seu peso elevado para um psitacídeo – Departamento de Conservação da Nova Zelândia/Wikimedia Commons

O que torna o kakapo uma ave tão singular?

O kakapo (Strigops habroptilus) é um papagaio extremamente atípico. Em vez de voar, desloca-se caminhando ou escalando troncos com auxílio de garras fortes, comportamento associado ao seu peso elevado para um psitacídeo. Ademais, a plumagem verde com manchas amareladas funciona como excelente camuflagem entre musgos e samambaias das florestas úmidas neozelandesas. Por fim, os grandes olhos escuros e o disco facial lembram corujas, característica que ajuda a explicar o hábito noturno.

Trata-se de uma espécie de crescimento lento e longa expectativa de vida, podendo ultrapassar várias décadas. O kakapo apresenta dimorfismo pouco acentuado, embora machos sejam, em geral, mais robustos. Como outros papagaios, possui bico curvo e forte, adaptado à abertura de frutos duros. A locomoção no solo e a tendência a permanecer imóvel diante de ameaças foram eficazes por milhares de anos, em um ambiente originalmente livre de mamíferos predadores.

Hábitos noturnos, alimentação e comportamento do kakapo

O kakapo passa o dia escondido em tocas naturais, cavidades ou sob densa vegetação, saindo ao anoitecer para se alimentar. A dieta é predominantemente herbívora: folhas, brotos, sementes, raízes e frutos nativos constituem a base alimentar. Em algumas regiões, a espécie estabelece forte relação com determinadas árvores, aproveitando períodos de frutificação abundante para ganhar peso e formar reservas.

O comportamento reprodutivo também chama atenção. Em épocas de acasalamento, sobretudo em anos de fartura de frutos, machos se reúnem em áreas conhecidas como arenas de corte, onde emitem vocalizações graves e de longo alcance, chamadas de booms. Essas chamadas servem para atrair fêmeas que, após a cópula, cuidam sozinhas do ninho e dos filhotes. A baixa frequência de anos favoráveis à reprodução e o número pequeno de ovos por postura contribuem para a reduzida taxa de renovação populacional.

Por que o kakapo está criticamente ameaçado de extinção?

A palavra-chave para entender a situação do kakapo é ameaça. A espécie é classificada como criticamente ameaçada devido a uma combinação de fatores históricos e recentes. Antes da colonização humana, o papagaio sem voo prosperava em um ambiente insular isolado, com poucos predadores naturais. A chegada de mamíferos introduzidos alterou drasticamente esse equilíbrio.

Predadores introduzidos: gatos, ratos, doninhas e arminhos passaram a caçar ovos, filhotes e até adultos de kakapo, para os quais faltam defesas eficazes.

gatos, ratos, doninhas e arminhos passaram a caçar ovos, filhotes e até adultos de kakapo, para os quais faltam defesas eficazes. Perda de habitat: o desmatamento de florestas nativas reduziu as áreas adequadas para alimentação e nidificação.

o desmatamento de florestas nativas reduziu as áreas adequadas para alimentação e nidificação. Baixa taxa reprodutiva: fêmeas não se reproduzem todos os anos; a reprodução costuma depender de safras excepcionais de frutos, o que limita o crescimento populacional.

fêmeas não se reproduzem todos os anos; a reprodução costuma depender de safras excepcionais de frutos, o que limita o crescimento populacional. Genética restrita: o número reduzido de indivíduos gera risco de consanguinidade e aumento de problemas de saúde hereditários.

Relatórios recentes do Departamento de Conservação indicam que a população total de kakapos permanece na casa de algumas centenas, com cada ave identificada por nome e número. Esse cenário reforça a necessidade de intervenções intensivas, uma vez que qualquer surto de doença ou evento climático extremo pode causar perdas significativas.

Como funcionam os esforços de conservação do kakapo?

Para tentar reverter a trajetória de declínio, o Departamento de Conservação da Nova Zelândia coordena um programa específico dedicado ao kakapo. A estratégia combina manejo de habitat, controle de predadores e acompanhamento individualizado. Grande parte dos animais vive em ilhas livres de mamíferos invasores, para onde foram cuidadosamente translocados.

Monitoramento individual: quase todos os kakapos usam transmissores, permitindo localizar cada ave, verificar peso, saúde e comportamento. Controle de predadores: armadilhas, barreiras físicas e monitoramento constante tentam manter ilhas e reservas sem gatos, ratos e mustelídeos. Suporte reprodutivo: equipes acompanham ninhos, reforçam a alimentação de fêmeas e filhotes e, quando necessário, recorrem à incubação artificial. Gestão genética: dados de parentesco orientam combinações reprodutivas que minimizam a consanguinidade.

Nesse contexto, o nascimento do primeiro filhote em quatro anos ganhou destaque como marco importante. O novo indivíduo representa um aumento mínimo, porém simbólico, em uma população ainda extremamente vulnerável. Cada filhote que chega à idade adulta contribui para ampliar a diversidade genética e fortalecer o grupo como um todo.

Para tentar reverter a trajetória de declínio, o Departamento de Conservação da Nova Zelândia coordena um programa específico dedicado ao kakapo – Kimberley Collins/Wikimedia Commons

Qual é a importância ecológica e simbólica do kakapo?

O kakapo integra a história evolutiva única da Nova Zelândia, marcada por aves que ocuparam nichos geralmente preenchidos por mamíferos em outros continentes. Ao se alimentar de frutos e vegetação nativa, a espécie ajuda na dispersão de sementes e na manutenção de determinados ciclos ecológicos. Mesmo em número reduzido, sua presença sinaliza a integridade de ambientes de floresta ainda preservados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do papel ecológico, o kakapo tornou-se um ícone da conservação global. O esforço concentrado em salvar uma única espécie ajuda a proteger, ao mesmo tempo, todo um conjunto de plantas, invertebrados e outros vertebrados que compartilham o mesmo habitat. Para cientistas, o caso oferece lições sobre os impactos de espécies invasoras, a importância de respostas rápidas e o valor de programas de longo prazo. O recente nascimento registrado amplia a percepção de que, apesar dos desafios, ainda existe margem para recuperar parte do que foi perdido ao longo dos séculos.