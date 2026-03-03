Remédio comum para diabetes pode estar ligado à longevidade feminina, aponta estudo

Os dados da Womens Health Initiative (WHI)longevidade feminina, especialmente o papel da metformina em comparação com outras medicações.

A WHI acompanha mulheres desde os anos 1990, coletando informações detalhadas sobre alimentação, prática de atividade física, uso de hormônios, medicamentos de uso contínuo, exames laboratoriais e desfechos de saúde, como infartos, câncer e mortalidade. Esse tipo de base de dados permite observar, com o tempo, como diferentes escolhas de tratamento, incluindo o controle do diabetes, se associam à probabilidade de uma mulher atingir idades mais avançadas, como os 90 anos ou mais.

O que é a Womens Health Initiative e por que ela é importante?

A Womens Health Initiative foi criada para entender melhor as principais causas de adoecimento e morte entre mulheres após a menopausa. O estudo inclui centenas de milhares de participantes, com idades geralmente entre 50 e 79 anos no início do acompanhamento, distribuídas por diversos estados norte-americanos. Elas responderam questionários, fizeram exames e tiveram seus dados de saúde atualizados periodicamente.

Com esse volume de informações, pesquisadores conseguem investigar relações entre fatores como dieta, reposição hormonal, pressão alta, diabetes e uso de medicamentos com desfechos de longo prazo. Não se trata de um único experimento, mas de um conjunto de estudos observacionais e ensaios clínicos que, combinados, fornecem uma base robusta para analisar envelhecimento saudável, expectativa de vida e a chance de alcançar idades avançadas com menor carga de doenças.

Metformina e longevidade feminina na WHI

Entre os vários recortes feitos a partir dos dados da WHI, um deles avaliou especificamente mulheres com diabetes tipo 2 e o impacto do tratamento inicial na chance de sobreviver até os 90 anos. Nesse grupo, um estudo com 438 mulheres comparou aquelas que começaram o tratamento com metformina com as que iniciaram outro medicamento para controle da glicose, como sulfonilureias ou outras opções disponíveis na época.

Os resultados indicaram que, entre as participantes com características clínicas semelhantes, o início de tratamento com metformina foi associado a um menor risco de morrer antes dos 90 anos em comparação com o uso inicial de outras medicações. Em outras palavras, dentro desse recorte específico, as usuárias de metformina tiveram maior probabilidade de alcançar a chamada longevidade excepcional, termo frequentemente usado para quem ultrapassa os 90 anos.

Os pesquisadores destacam que essa associação foi observada mesmo após ajustar o modelo estatístico para fatores como idade, índice de massa corporal, tabagismo, presença de hipertensão, nível de colesterol e outros elementos que poderiam interferir no risco de mortalidade. Ainda assim, tratou-se de um estudo observacional, o que significa que aponta uma relação, mas não prova, de forma definitiva, causa e efeito.

Por que a metformina pode se associar à maior sobrevivência?

A principal palavra-chave nesse debate é metformina e longevidade. Várias hipóteses têm sido levantadas para explicar por que esse remédio, usado há décadas no tratamento de diabetes tipo 2, aparece repetidamente ligado a melhor sobrevida em diferentes estudos populacionais, incluindo as análises da WHI.

Melhor controle metabólico: a metformina ajuda a reduzir a glicose no sangue, melhora a sensibilidade à insulina e pode contribuir para um perfil metabólico mais estável, o que está ligado a menor risco cardiovascular.

a metformina ajuda a reduzir a glicose no sangue, melhora a sensibilidade à insulina e pode contribuir para um perfil metabólico mais estável, o que está ligado a menor risco cardiovascular. Possíveis efeitos sobre inflamação: alguns trabalhos sugerem que a metformina pode reduzir marcadores inflamatórios de baixo grau, fenômeno associado ao envelhecimento e ao surgimento de doenças crônicas.

alguns trabalhos sugerem que a metformina pode reduzir marcadores inflamatórios de baixo grau, fenômeno associado ao envelhecimento e ao surgimento de doenças crônicas. Impacto no peso corporal: em comparação com certos medicamentos que podem favorecer ganho de peso, a metformina tende a ser neutra ou a contribuir para leve redução de peso, algo relevante em mulheres com síndrome metabólica.

em comparação com certos medicamentos que podem favorecer ganho de peso, a metformina tende a ser neutra ou a contribuir para leve redução de peso, algo relevante em mulheres com síndrome metabólica. Interação com vias celulares ligadas ao envelhecimento: estudos experimentais apontam que a metformina pode atuar em vias bioquímicas relacionadas ao estresse oxidativo e à produção de energia, temas de interesse na pesquisa sobre envelhecimento saudável.

Essas hipóteses ainda estão em investigação, e os dados da WHI funcionam como uma peça de um quebra-cabeça maior. Outras coortes e ensaios clínicos vêm tentando confirmar até que ponto os efeitos observados se devem à ação direta da metformina ou ao perfil de quem a recebe, já que médicos podem preferir prescrevê-la a determinados grupos de pacientes.

Como os dados da WHI ajudam a entender o envelhecimento saudável?

O uso da metformina é apenas um dos muitos aspectos avaliados na Womens Health Initiative quando o tema é envelhecimento saudável e longevidade feminina. Ao cruzar informações sobre medicamentos com dados de estilo de vida, os pesquisadores conseguem identificar padrões que se repetem entre mulheres que chegam aos 90 anos com menor ocorrência de doenças graves.

Monitoramento de longo prazo: o acompanhamento por décadas permite observar o efeito acumulado de fatores como alimentação, atividade física e controle do diabetes. Análise de subgrupos: a base da WHI possibilita separar as mulheres por faixa etária, etnia, presença de comorbidades e tipo de tratamento, como no caso das 438 mulheres avaliadas em relação à metformina. Ajuste para múltiplos fatores: ao considerar variáveis como tabagismo, pressão arterial, uso de hormônios e histórico familiar, os estudos conseguem reduzir parte dos vieses comuns em análises observacionais. Geração de hipóteses: os achados sobre remédios para diabetes e longevidade geram perguntas que podem ser testadas em estudos mais específicos, inclusive ensaios clínicos direcionados.

Para a saúde pública, os dados da WHI reforçam a importância de um controle adequado do diabetes tipo 2 ao longo da vida adulta e idosa, combinando medicação, acompanhamento regular e mudanças de estilo de vida. O resultado encontrado no grupo que iniciou metformina se soma a outras evidências de que a forma como o diabetes é tratado pode influenciar não apenas complicações imediatas, mas também a probabilidade de uma mulher atingir idades avançadas.

Mesmo com a necessidade de mais pesquisas, os achados envolvendo a metformina e as mulheres da WHI mostram como grandes estudos de coorte podem iluminar a relação entre tratamento de doenças crônicas e longevidade feminina, ajudando profissionais e gestores a repensar estratégias de cuidado para uma população que envelhece de forma acelerada até 2026 e além.