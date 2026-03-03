Mpox não é varíola humana: entenda as diferenças entre os vírus

O aumento recente de casos de mpox em diferentes países reacendeu dúvidas sobre sua relação com a antiga varíola humana. Afinal, as duas doenças pertencem à mesma família de vírus, os orthopoxvirus, o que gera muitas comparações e, em alguns casos, confusões. No entanto, especialistas em saúde pública destacam que se trata de infecções distintas, com níveis de gravidade, formas de transmissão e impacto na saúde bem diferentes.

Enquanto a varíola humana foi responsável por grandes epidemias ao longo da história, a mpox apresenta um comportamento mais limitado, com mortalidade menor e, em geral, curso clínico menos grave. Por isso, a compreensão dessas diferenças é considerada fundamental para evitar alarmismo desnecessário, ao mesmo tempo em que se mantém a atenção para sinais de alerta, prevenção e combate à desinformação que ainda circula sobre o tema.

O aumento recente de casos de mpox em diferentes países reacendeu dúvidas sobre sua relação com a antiga varíola humana – depositphotos.com / flashback313@gmail.com



O que são mpox e varíola humana?

A mpox, antes conhecida como monkeypox, é causada pelo vírus mpox, identificado inicialmente em animais e posteriormente em seres humanos, principalmente em regiões da África Central e Ocidental. Já a varíola humana era provocada pelo vírus variola, responsável por surtos com alta taxa de mortalidade até o século XX. Ambos integram a mesma família viral, mas não são o mesmo agente infeccioso e não provocam exatamente a mesma doença.

De acordo com organizações de saúde internacionais, a varíola humana foi erradicada em 1980 graças a uma ampla campanha de vacinação global. Desde então, não há registro de transmissão natural do vírus variola. A mpox, por outro lado, continua circulando em alguns países, com surtos esporádicos e, mais recentemente, com cadeias de transmissão em ambientes urbanos e entre pessoas que mantêm contato próximo.

Mpox é a mesma coisa que varíola humana?

Apesar das semelhanças visuais entre as lesões na pele, mpox não é o mesmo que varíola humana. A varíola clássica apresentava, historicamente, mortalidade elevada, podendo chegar a cerca de 30% em algumas epidemias. Já a mpox, dependendo do subtipo viral e do acesso a cuidados médicos, costuma ter taxa de letalidade muito menor, geralmente abaixo de 1% em contextos com assistência adequada, segundo avaliações de especialistas em doenças infecciosas.

As diferenças também aparecem na forma de apresentação clínica. A varíola humana tinha evolução mais rápida e comprometimento sistêmico intenso, com febre alta, mal-estar intenso e erupções cutâneas muito disseminadas. A mpox, por sua vez, costuma provocar febre, dor de cabeça, dor muscular, aumento de linfonodos e lesões na pele que podem ser localizadas ou mais espalhadas, variando de pessoa para pessoa. Embora possa causar quadros graves, principalmente em indivíduos com imunidade comprometida, tende a ser menos agressiva que a antiga varíola.

Como ocorre a transmissão da mpox e da antiga varíola?

A varíola humana se espalhava principalmente por gotículas respiratórias em contatos próximos e prolongados, além do contato com secreções das lesões. Como já não circula desde a década de 1980, o risco de exposição ao vírus variola hoje é considerado inexistente na população geral.

No caso da mpox, a transmissão atual ocorre, principalmente, por meio de:

Contato direto pele a pele com lesões, crostas ou fluidos corporais;

Contato próximo e prolongado, incluindo relações sexuais;

Uso compartilhado de objetos contaminados, como roupas, toalhas ou roupas de cama;

Em situações mais específicas, por exposição a animais infectados ou seus fluidos.

Autoridades em saúde ressaltam que a mpox não se limita a um único grupo populacional. Qualquer pessoa em contato próximo com alguém infectado ou com objetos contaminados pode ser exposta, o que torna a informação correta e o combate ao estigma parte essencial da resposta de saúde pública.

Principais sintomas, gravidade e quando buscar atendimento

Os sintomas mais relatados de mpox incluem:

Febre, calafrios e mal-estar;

Dores de cabeça e dores musculares;

Inchaço de gânglios (linfonodos) no pescoço, axilas ou virilha;

Erupções na pele que podem se transformar em bolhas e crostas.

Profissionais de saúde orientam que a pessoa procure atendimento médico se apresentar:

Lesões novas na pele, principalmente se dolorosas ou associadas a febre; Contato recente com indivíduo com diagnóstico de mpox; Histórico de viagem a locais com surto recente; Imunidade comprometida e qualquer sintoma compatível com infecção viral.

A maioria dos casos evolui de forma autolimitada, com recuperação em algumas semanas. No entanto, quadros graves podem ocorrer, sobretudo em crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças que afetam o sistema imunológico, motivo pelo qual o monitoramento profissional é considerado importante.

Como se prevenir da mpox no dia a dia?

A prevenção da mpox combina cuidados individuais e medidas coletivas. Especialistas em saúde pública apontam algumas recomendações práticas:

Evitar contato próximo com pessoas que apresentem lesões suspeitas na pele;

Não compartilhar toalhas, roupas de cama, roupas íntimas ou objetos pessoais com pessoas com suspeita ou diagnóstico confirmado;

Adotar higiene rigorosa das mãos, com água e sabão ou álcool em gel;

Em ambientes de saúde, seguir o uso de equipamentos de proteção indicados;

Em contextos de surto, considerar orientações locais sobre vacinação específica, quando disponível.

Em alguns países, vacinas baseadas em vírus relacionados aos orthopoxvirus vêm sendo utilizadas para profissionais de saúde e grupos com maior risco de exposição. A indicação depende de avaliação das autoridades sanitárias de cada região e do cenário epidemiológico local.

Entre os sintomas mais relatados da Mpox estão febre, calafrios e mal-estar – depositphotos.com / tonodiaz

Desinformação, estigma e impacto na saúde pública

A circulação de informações incorretas sobre mpox e varíola tem impacto direto nas estratégias de controle da doença. A confusão entre mpox e varíola humana, por exemplo, pode gerar medo desnecessário, dificultar a procura por atendimento adequado ou estimular tratamentos sem eficácia comprovada. Profissionais de saúde recomendam sempre consultar fontes oficiais, como secretarias de saúde, ministérios e organizações internacionais.

Outro ponto destacado é o risco de estigmatização. Associar a mpox a um grupo específico, seja por orientação sexual, origem geográfica ou qualquer outra característica, tende a atrasar diagnósticos, afastar pessoas dos serviços de saúde e dificultar o rastreamento de contatos. Campanhas educativas têm buscado reforçar que a doença está ligada a comportamentos de risco e contextos de exposição, e não à identidade das pessoas.

Ao diferenciar com clareza a mpox da antiga varíola humana, autoridades de saúde pretendem promover informação precisa, incentivar a busca responsável por atendimento médico e reduzir espaços para desinformação. Com atenção aos sintomas, medidas simples de prevenção e comunicação transparente, o manejo da mpox tende a ser mais efetivo e alinhado às evidências científicas disponíveis em 2026.