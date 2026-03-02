Mamoplastia masculina: cirurgia que redefine o peito e a autoestima

A mamoplastia masculina, a popular cirurgia de ginecomastia, é um procedimento que se indica para reduzir o volume das mamas em homens que apresentam aumento dessa região. Afinal, esse aumento pode provocar desconforto físico e impacto direto na autoestima, interferindo em situações simples do dia a dia, como usar camisetas mais justas ou frequentar locais públicos com o tórax exposto. Assim, a intervenção cirúrgica busca devolver um contorno torácico mais plano e proporcional ao restante do corpo.

O termo ginecomastia refere-se ao aumento benigno da glândula mamária masculina. Em geral, essa condição associa-se a alterações hormonais. Em muitos casos, o quadro se desenvolve na adolescência e pode regredir espontaneamente. Porém, quando persiste ou surge na fase adulta, costuma exigir avaliação médica detalhada. Assim, a mamoplastia masculina entra em cena quando o excesso de tecido mamário, gordura ou ambos não responde a tratamentos clínicos ou mudanças de estilo de vida.

O termo ginecomastia refere-se ao aumento benigno da glândula mamária masculina. Em geral, essa condição associa-se a alterações hormonais – depositphotos.com / Shidlovski



O que é ginecomastia masculina e quais são as principais causas?

A palavra-chave central, mamoplastia masculina, liga-se à ginecomastia, condição em que há aumento do tecido mamário no homem. Esse aumento nem sempre está relacionado ao ganho de peso. Muitas vezes, o problema tem origem hormonal, com desequilíbrio entre os níveis de testosterona e estrogênio. Nessas situações, a glândula mamária responde a esse desajuste e cresce de forma desproporcional.

Entre as causas mais comuns estão o desequilíbrio hormonal na puberdade, alterações endócrinas na vida adulta e o uso de certos medicamentos. Entre eles, alguns antidepressivos, anti-hipertensivos e anabolizantes esteroides. Ademais, o consumo de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular é um fator bastante relatado em consultórios. Assim como o uso de drogas recreativas, como maconha e álcool em excesso, em alguns casos. Por fim, doenças hepáticas, renais ou da tireoide também podem se associar ao desenvolvimento da ginecomastia.

Em paralelo, existe a chamada pseudoginecomastia, que não tem relação com crescimento da glândula mamária, mas sim com acúmulo de gordura na região peitoral. Esse quadro é mais frequente em homens com sobrepeso ou obesidade e costuma responder melhor a emagrecimento, atividade física e, em alguns casos, à lipoaspiração.

Qual a diferença entre ginecomastia verdadeira e pseudoginecomastia?

Quando se fala em cirurgia de ginecomastia, é importante entender a diferença entre ginecomastia verdadeira e pseudoginecomastia. Afinal, isso direciona o tipo de abordagem cirúrgica. Na ginecomastia verdadeira, há aumento da glândula mamária, que pode ser palpada como uma massa firme atrás da aréola. Já na pseudoginecomastia, o predomínio é de tecido adiposo, com consistência mais macia e difusa.

O cirurgião plástico, muitas vezes em conjunto com um endocrinologista, faz essa distinção por meio de exame físico, histórico clínico e, quando necessário, exames de imagem, como ultrassonografia. Em alguns casos, há solicitação de exames laboratoriais para avaliar o perfil hormonal e investigar doenças associadas. Essa diferenciação é fundamental para determinar se a mamoplastia masculina terá foco na retirada de glândula, na lipoaspiração de gordura ou na combinação das duas técnicas.

Ginecomastia verdadeira: predomínio de tecido glandular, mais firme, concentrado atrás da aréola.

predomínio de tecido glandular, mais firme, concentrado atrás da aréola. Pseudoginecomastia: excesso de gordura, geralmente associado a sobrepeso.

excesso de gordura, geralmente associado a sobrepeso. Forma mista: presença relevante de glândula e gordura ao mesmo tempo.

Quando a mamoplastia masculina é indicada e quais são os objetivos?

Costuma haver a indicação de mamoplastia masculina quando o aumento das mamas não regride espontaneamente após a adolescência. Ou então, quando causa desconforto estético, dor ou sensibilidade local. Em alguns pacientes, a ginecomastia pode dificultar atividades físicas, gerar atrito com roupas ou causar constrangimento em ambientes como praia, piscina e academias. Em casos persistentes, a cirurgia é uma opção terapêutica.

Do ponto de vista médico, o procedimento tem como objetivo principal restabelecer o contorno masculino do tórax, removendo o excesso de glândula e/ou gordura e, quando necessário, ajustando o excesso de pele. Outro ponto relevante é o impacto sobre a autoestima. Diversos pacientes relatam retração social, dificuldade em se expor e insegurança com a própria imagem. Ao reduzir o volume mamário, o procedimento tende a favorecer uma relação mais tranquila com o próprio corpo. Assim, isso pode refletir em maior confiança em contextos pessoais, profissionais e sociais.

Como é feita a cirurgia de ginecomastia na prática?

O passo a passo da cirurgia de ginecomastia varia conforme o grau de aumento e o tipo de tecido predominante, mas geralmente segue um roteiro semelhante. O procedimento é feito em ambiente hospitalar, com anestesia local com sedação ou anestesia geral, de acordo com a avaliação da equipe médica e das características do paciente. A duração costuma ficar entre 1 e 3 horas.

Marcação pré-operatória: ainda no quarto ou na sala de preparo, o cirurgião marca as áreas de maior volume e define a posição das incisões. Anestesia: o anestesista aplica a técnica planejada, garantindo conforto e segurança durante todo o procedimento. Incisão: na ginecomastia verdadeira, a incisão costuma ser feita ao redor da aréola, em posição discreta. Na pseudoginecomastia, podem ser usadas pequenas incisões para introdução da cânula de lipoaspiração. Retirada da glândula e/ou lipoaspiração: o tecido glandular é removido cirurgicamente, enquanto o excesso de gordura é aspirado com cânulas específicas. Em casos mistos, as duas técnicas são combinadas. Modelagem e sutura: após a remoção do excesso, o cirurgião faz o ajuste do contorno torácico, verifica a simetria e realiza a sutura das incisões.

Em graus mais avançados, com grande flacidez, pode ser necessária a retirada de pele e reposicionamento da aréola, o que torna a mamoplastia masculina um procedimento um pouco mais complexo e com cicatrizes mais extensas.

Recuperação, cuidados pós-operatórios e possíveis riscos

O período de recuperação da mamoplastia masculina costuma ser bem estruturado. Nas primeiras semanas, o paciente é orientado a usar uma faixa compressiva ou colete específico para reduzir o inchaço e ajudar na aderência da pele ao novo contorno. Atividades físicas intensas, principalmente aquelas que envolvem movimentos amplos dos braços e peitorais, são restringidas por um período que pode variar entre 3 e 6 semanas, dependendo da orientação médica.

Os cuidados mais comuns incluem manter a região limpa e seca, evitar exposição solar direta sobre as cicatrizes e seguir rigorosamente as orientações quanto ao uso de medicamentos prescritos. O retorno às atividades de trabalho geralmente ocorre em poucos dias, quando se trata de funções administrativas, mas pode demorar mais em profissões que exigem esforço físico.

Como qualquer cirurgia, a mamoplastia masculina apresenta riscos e complicações possíveis, ainda que pouco frequentes quando todas as etapas são cumpridas com rigor. Entre eles, podem ser citados:

Hematomas ou acúmulo de sangue na região operada;

Infecção local;

Alterações de sensibilidade na aréola, temporárias ou definitivas;

Assimetria entre as mamas;

Cicatrizes mais visíveis ou espessas.

A avaliação pré-operatória detalhada, com investigação de doenças pré-existentes, uso de medicamentos e hábitos de vida, é uma das principais formas de reduzir esses riscos.

O passo a passo da cirurgia de ginecomastia varia conforme o grau de aumento e o tipo de tecido predominante, mas geralmente segue um roteiro semelhante – depositphotos.com / Artemida-psy



Resultados esperados, impacto psicológico e autoestima

Os resultados da cirurgia de ginecomastia não são imediatos, pois o inchaço inicial pode mascarar um pouco o contorno final do tórax. Em geral, é possível observar melhora importante já nas primeiras semanas, com definição mais clara após cerca de 3 a 6 meses, período em que o edema tende a reduzir de forma significativa. As cicatrizes vão amadurecendo ao longo de até 12 meses, tornando-se, em muitos casos, discretas.

Do ponto de vista emocional, diversos pacientes relatam redução da vergonha do próprio corpo, maior facilidade para usar determinadas roupas e retomada de atividades sociais antes evitadas. A diminuição do volume das mamas pode contribuir para uma percepção mais alinhada com o padrão corporal masculino, o que, em muitos casos, tem efeito positivo sobre a autoimagem e a sensação de segurança em interações sociais, prática esportiva e relacionamentos afetivos.

A mamoplastia masculina é coberta por convênios ou pelo SUS?

Em relação a custos, o valor da mamoplastia masculina no Brasil varia conforme cidade, hospital, equipe envolvida e complexidade do caso. Em média, considerando honorários médicos, estrutura hospitalar e anestesia, os preços costumam ficar em uma faixa aproximada que pode ir de valores médios a elevados, frequentemente superando alguns milhares de reais por procedimento. É importante lembrar que o Conselho Federal de Medicina orienta que não sejam divulgados valores exatos de forma pública, por envolverem múltiplos fatores.

Quanto à cobertura por planos de saúde, alguns convênios podem autorizar a cirurgia de ginecomastia quando há comprovação de indicação médica, como dor, desconforto físico, alterações funcionais ou repercussão psicológica relevante documentada em laudos. Cada operadora tem critérios próprios, por isso a análise costuma ser feita caso a caso, com envio de relatórios, exames e solicitação formal feita pelo cirurgião.

No Sistema Único de Saúde (SUS), a mamoplastia masculina pode ser realizada em situações específicas, geralmente em hospitais de ensino ou serviços de referência em cirurgia plástica reconstrutora. Nesses casos, é necessário passar por avaliação em unidade básica ou serviço especializado, entrar em fila de espera e atender aos critérios do protocolo local, que costumam priorizar quadros com impacto físico e psicológico significativo.

De forma geral, a mamoplastia masculina, quando bem indicada e planejada, se apresenta como uma alternativa importante para o tratamento da ginecomastia persistente, tanto pela melhora do contorno corporal quanto pelo potencial de aliviar o sofrimento emocional associado ao aumento das mamas em homens.