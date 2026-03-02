Qual é o time mais popular de cada um dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste?

O debate sobre qual é o time mais popular em cada estado costuma se basear em pesquisas de torcidas, presença em estádios, engajamento nas redes sociais e alcance histórico dos clubes. No caso das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, alguns nomes aparecem de forma recorrente nessas medições, o que ajuda a apontar quais agremiações concentram o maior número de torcedores em cada unidade da federação.

É importante destacar que popularidade não significa necessariamente maior número de títulos ou melhor desempenho recente. Em muitos estados, o clube mais querido é aquele que construiu laços ao longo de décadas, marcou gerações e se firmou como símbolo local. A seguir, são apresentados os times com maior torcida em cada estado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com base em levantamentos de opinião e na tradição de cada região.

Times mais populares na Região Norte

Na Região Norte, a presença do futebol se mistura com identidades regionais muito fortes. Clubes como Remo e Paysandu, por exemplo, ultrapassam a rivalidade local e se tornam referência nacional quando se fala em torcidas apaixonadas do Norte.

Acre : o Rio Branco-AC costuma ser apontado como o clube mais popular, com grande tradição estadual.

: o costuma ser apontado como o clube mais popular, com grande tradição estadual. Amapá : o Trem desponta entre os mais conhecidos, embora o cenário local seja mais dividido entre várias equipes.

: o desponta entre os mais conhecidos, embora o cenário local seja mais dividido entre várias equipes. Amazonas : o Nacional-AM é historicamente o time com maior reconhecimento, ao lado do Rio Negro-AM; nos últimos anos, o Amazonas FC ganhou espaço, mas ainda não supera o peso histórico do Nacional em popularidade geral.

: o é historicamente o time com maior reconhecimento, ao lado do Rio Negro-AM; nos últimos anos, o Amazonas FC ganhou espaço, mas ainda não supera o peso histórico do Nacional em popularidade geral. Pará : a maior torcida é tema de disputa entre Remo e Paysandu , mas boa parte das pesquisas regionais indica o Paysandu como o clube com a massa mais numerosa, enquanto o Remo apresenta torcida igualmente relevante e muito engajada.

: a maior torcida é tema de disputa entre e , mas boa parte das pesquisas regionais indica o como o clube com a massa mais numerosa, enquanto o Remo apresenta torcida igualmente relevante e muito engajada. Rondônia : o Ji-Paraná e o Porto Velho aparecem entre os mais lembrados; em termos históricos, o Ji-Paraná costuma ser citado como time mais tradicional e popular.

: o e o aparecem entre os mais lembrados; em termos históricos, o costuma ser citado como time mais tradicional e popular. Roraima : o Baré é frequentemente lembrado como um dos clubes com maior torcida no estado.

: o é frequentemente lembrado como um dos clubes com maior torcida no estado. Tocantins: o Gurupi e o Palmas têm forte presença; nas enquetes regionais, o Palmas tende a aparecer como o time com maior visibilidade entre os torcedores locais.

Arquibancadas cheias mostram a força e o engajamento das torcidas brasileiras – depositphotos.com / mikdam

Qual o time mais popular de cada estado do Nordeste?

No Nordeste, a discussão sobre torcida é ainda mais intensa. A região conta com clubes de grande projeção nacional, como Bahia, Sport, Ceará e Fortaleza. Em alguns estados, a disputa é equilibrada entre dois rivais; em outros, um clube assume a dianteira em praticamente todas as pesquisas de preferência.

Alagoas : a rivalidade é forte entre CSA e CRB . Diversos levantamentos recentes apontam o CSA com ligeira vantagem em número de torcedores.

: a rivalidade é forte entre e . Diversos levantamentos recentes apontam o com ligeira vantagem em número de torcedores. Bahia : a briga é entre Bahia e Vitória . Pesquisas nacionais de torcida costumam apontar o Bahia como o clube mais popular do estado.

: a briga é entre e . Pesquisas nacionais de torcida costumam apontar o como o clube mais popular do estado. Ceará : a capital vive a rivalidade entre Ceará e Fortaleza . Em levantamentos de alcance nacional, o Ceará normalmente aparece com pequena vantagem, embora as torcidas sejam muito equilibradas em número e presença.

: a capital vive a rivalidade entre e . Em levantamentos de alcance nacional, o normalmente aparece com pequena vantagem, embora as torcidas sejam muito equilibradas em número e presença. Maranhão : o Sampaio Corrêa costuma liderar as pesquisas de torcida, com o Moto Club também bastante presente no estado.

: o costuma liderar as pesquisas de torcida, com o Moto Club também bastante presente no estado. Paraíba : em João Pessoa, a rivalidade é entre Botafogo-PB e Treze. De maneira geral, o Botafogo-PB é frequentemente citado como o clube com maior torcida paraibana.

: em João Pessoa, a rivalidade é entre e Treze. De maneira geral, o é frequentemente citado como o clube com maior torcida paraibana. Pernambuco : existe grande disputa entre Sport , Santa Cruz e Náutico . Pesquisas de abrangência nacional e estadual costumam apontar o Sport como o time com a maior massa de torcedores em Pernambuco.

: existe grande disputa entre , e . Pesquisas de abrangência nacional e estadual costumam apontar o como o time com a maior massa de torcedores em Pernambuco. Piauí : o River-PI aparece de forma recorrente como o clube mais popular, à frente do Flamengo-PI em boa parte das enquetes.

: o aparece de forma recorrente como o clube mais popular, à frente do Flamengo-PI em boa parte das enquetes. Rio Grande do Norte : a torcida se divide principalmente entre ABC e América-RN . Algumas pesquisas colocam o ABC com leve vantagem em número de torcedores.

: a torcida se divide principalmente entre e . Algumas pesquisas colocam o com leve vantagem em número de torcedores. Sergipe: em Aracaju, o embate é entre Confiança e Sergipe. Diversos levantamentos locais indicam o Confiança como o time com maior torcida atualmente.

Times mais populares na Região Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a popularidade dos clubes regionais convive com a influência de grandes equipes de outros estados, especialmente do eixo RioSão Paulo. Mesmo assim, alguns times locais conquistaram grande relevância e hoje concentram as maiores torcidas de seus estados.

Distrito Federal : o Gama e o Brasiliense dividem as preferências. Em pesquisas específicas do DF, o Gama muitas vezes aparece levemente à frente em popularidade histórica, embora o Brasiliense tenha forte presença desde os anos 2000.

: o e o dividem as preferências. Em pesquisas específicas do DF, o muitas vezes aparece levemente à frente em popularidade histórica, embora o Brasiliense tenha forte presença desde os anos 2000. Goiás : a disputa é entre Goiás e Vila Nova , com o Atlético-GO crescendo nos últimos anos. Em número de torcedores, o Goiás costuma liderar as pesquisas estaduais.

: a disputa é entre e , com o Atlético-GO crescendo nos últimos anos. Em número de torcedores, o costuma liderar as pesquisas estaduais. Mato Grosso : o Cuiabá ganhou visibilidade nacional com as participações recentes na Série A, tornando-se o principal nome do estado em termos de torcida e reconhecimento.

: o ganhou visibilidade nacional com as participações recentes na Série A, tornando-se o principal nome do estado em termos de torcida e reconhecimento. Mato Grosso do Sul: o Operário-MS é historicamente apontado como o clube mais popular, apesar da presença de outras equipes tradicionais como o Comercial-MS.

Clubes locais conquistam espaço e se tornam símbolos culturais em suas regiões – depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky



Fatores que influenciam a popularidade dos clubes

A definição do time mais popular de cada estado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste passa por diversos fatores. Alguns deles são o tempo de existência do clube, o número de títulos regionais, o desempenho em competições nacionais, a presença em grandes clássicos e a identificação com a cultura local.

Além disso, a popularidade pode mudar ao longo do tempo. Campanhas bem-sucedidas em campeonatos nacionais, acesso a divisões superiores, boas gestões e projetos de base tendem a ampliar a torcida. Já períodos prolongados sem conquistas costumam diminuir a presença de um clube nas novas gerações, abrindo espaço para rivais locais ou até para grandes clubes de outros estados.

Por isso, listas sobre o time mais popular de cada estado funcionam como um retrato de momento, apoiado na tradição histórica, mas sujeito a mudanças conforme o futebol continua em constante transformação nas três regiões.