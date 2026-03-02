Qual é o time mais popular de cada um dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste?
Descubra qual o time mais popular de cada estado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com dados, curiosidades regionais e rivalidades locais
O debate sobre qual é o time mais popular em cada estado costuma se basear em pesquisas de torcidas, presença em estádios, engajamento nas redes sociais e alcance histórico dos clubes. No caso das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, alguns nomes aparecem de forma recorrente nessas medições, o que ajuda a apontar quais agremiações concentram o maior número de torcedores em cada unidade da federação.
É importante destacar que popularidade não significa necessariamente maior número de títulos ou melhor desempenho recente. Em muitos estados, o clube mais querido é aquele que construiu laços ao longo de décadas, marcou gerações e se firmou como símbolo local. A seguir, são apresentados os times com maior torcida em cada estado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com base em levantamentos de opinião e na tradição de cada região.
Times mais populares na Região Norte
Na Região Norte, a presença do futebol se mistura com identidades regionais muito fortes. Clubes como Remo e Paysandu, por exemplo, ultrapassam a rivalidade local e se tornam referência nacional quando se fala em torcidas apaixonadas do Norte.
- Acre: o Rio Branco-AC costuma ser apontado como o clube mais popular, com grande tradição estadual.
- Amapá: o Trem desponta entre os mais conhecidos, embora o cenário local seja mais dividido entre várias equipes.
- Amazonas: o Nacional-AM é historicamente o time com maior reconhecimento, ao lado do Rio Negro-AM; nos últimos anos, o Amazonas FC ganhou espaço, mas ainda não supera o peso histórico do Nacional em popularidade geral.
- Pará: a maior torcida é tema de disputa entre Remo e Paysandu, mas boa parte das pesquisas regionais indica o Paysandu como o clube com a massa mais numerosa, enquanto o Remo apresenta torcida igualmente relevante e muito engajada.
- Rondônia: o Ji-Paraná e o Porto Velho aparecem entre os mais lembrados; em termos históricos, o Ji-Paraná costuma ser citado como time mais tradicional e popular.
- Roraima: o Baré é frequentemente lembrado como um dos clubes com maior torcida no estado.
- Tocantins: o Gurupi e o Palmas têm forte presença; nas enquetes regionais, o Palmas tende a aparecer como o time com maior visibilidade entre os torcedores locais.
Qual o time mais popular de cada estado do Nordeste?
No Nordeste, a discussão sobre torcida é ainda mais intensa. A região conta com clubes de grande projeção nacional, como Bahia, Sport, Ceará e Fortaleza. Em alguns estados, a disputa é equilibrada entre dois rivais; em outros, um clube assume a dianteira em praticamente todas as pesquisas de preferência.
- Alagoas: a rivalidade é forte entre CSA e CRB. Diversos levantamentos recentes apontam o CSA com ligeira vantagem em número de torcedores.
- Bahia: a briga é entre Bahia e Vitória. Pesquisas nacionais de torcida costumam apontar o Bahia como o clube mais popular do estado.
- Ceará: a capital vive a rivalidade entre Ceará e Fortaleza. Em levantamentos de alcance nacional, o Ceará normalmente aparece com pequena vantagem, embora as torcidas sejam muito equilibradas em número e presença.
- Maranhão: o Sampaio Corrêa costuma liderar as pesquisas de torcida, com o Moto Club também bastante presente no estado.
- Paraíba: em João Pessoa, a rivalidade é entre Botafogo-PB e Treze. De maneira geral, o Botafogo-PB é frequentemente citado como o clube com maior torcida paraibana.
- Pernambuco: existe grande disputa entre Sport, Santa Cruz e Náutico. Pesquisas de abrangência nacional e estadual costumam apontar o Sport como o time com a maior massa de torcedores em Pernambuco.
- Piauí: o River-PI aparece de forma recorrente como o clube mais popular, à frente do Flamengo-PI em boa parte das enquetes.
- Rio Grande do Norte: a torcida se divide principalmente entre ABC e América-RN. Algumas pesquisas colocam o ABC com leve vantagem em número de torcedores.
- Sergipe: em Aracaju, o embate é entre Confiança e Sergipe. Diversos levantamentos locais indicam o Confiança como o time com maior torcida atualmente.
Times mais populares na Região Centro-Oeste
No Centro-Oeste, a popularidade dos clubes regionais convive com a influência de grandes equipes de outros estados, especialmente do eixo RioSão Paulo. Mesmo assim, alguns times locais conquistaram grande relevância e hoje concentram as maiores torcidas de seus estados.
- Distrito Federal: o Gama e o Brasiliense dividem as preferências. Em pesquisas específicas do DF, o Gama muitas vezes aparece levemente à frente em popularidade histórica, embora o Brasiliense tenha forte presença desde os anos 2000.
- Goiás: a disputa é entre Goiás e Vila Nova, com o Atlético-GO crescendo nos últimos anos. Em número de torcedores, o Goiás costuma liderar as pesquisas estaduais.
- Mato Grosso: o Cuiabá ganhou visibilidade nacional com as participações recentes na Série A, tornando-se o principal nome do estado em termos de torcida e reconhecimento.
- Mato Grosso do Sul: o Operário-MS é historicamente apontado como o clube mais popular, apesar da presença de outras equipes tradicionais como o Comercial-MS.
Fatores que influenciam a popularidade dos clubes
A definição do time mais popular de cada estado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste passa por diversos fatores. Alguns deles são o tempo de existência do clube, o número de títulos regionais, o desempenho em competições nacionais, a presença em grandes clássicos e a identificação com a cultura local.
Além disso, a popularidade pode mudar ao longo do tempo. Campanhas bem-sucedidas em campeonatos nacionais, acesso a divisões superiores, boas gestões e projetos de base tendem a ampliar a torcida. Já períodos prolongados sem conquistas costumam diminuir a presença de um clube nas novas gerações, abrindo espaço para rivais locais ou até para grandes clubes de outros estados.
Por isso, listas sobre o time mais popular de cada estado funcionam como um retrato de momento, apoiado na tradição histórica, mas sujeito a mudanças conforme o futebol continua em constante transformação nas três regiões.