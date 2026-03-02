Mielite transversa: entenda a doença que afeta a medula espinhal

A mielite transversa é uma inflamação que atinge a medula espinhal, estrutura responsável por levar mensagens entre o cérebro e o resto do corpo. Assim, quando essa região inflama, essa comunicação fica prejudicada e diferentes partes do organismo podem deixar de funcionar como antes. Em muitos casos, o problema surge de forma repentina, com sintomas que aparecem em horas ou poucos dias, afetando movimentos, sensibilidade e funções automáticas, como controle da bexiga e do intestino.

A medula espinhal fica protegida dentro da coluna vertebral, mas contém tecidos delicados e fibras nervosas. Na mielite transversa, a inflamação costuma atingir um determinado segmento da medula, como se fosse uma faixa atravessando essa estrutura. Por isso, dependendo de onde está essa faixa inflamada, surgem alterações nas pernas, nos braços ou em ambos. Além disso, mudanças na sensibilidade do tronco. Por isso, duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem ter impactos diferentes no dia a dia.

O termo mielite transversa junta dois conceitos; mielite significa inflamação da medula, e transversa indica que a inflamação costuma atravessar a medula de um lado ao outro – depositphotos.com / katerynakon



O que é mielite transversa e como ela afeta o corpo?

O termo mielite transversa junta dois conceitos; mielite significa inflamação da medula, e transversa indica que a inflamação costuma atravessar a medula de um lado ao outro. Isso interfere na passagem de sinais nervosos responsáveis por movimentos, sensação de toque, dor, temperatura e funções involuntárias. Assim, alguns pacientes passam a ter fraqueza nas pernas, dificuldade para andar, perda de sensibilidade abaixo de determinada região do corpo ou sensação de aperto em torno do tronco.

Os efeitos no organismo podem ser percebidos em diferentes áreas. Entre os mais frequentes estão alterações no controle da bexiga, como urgência para urinar, perda involuntária de urina ou dificuldade para esvaziar completamente. Ademais, o intestino também pode ser afetado, com prisão de ventre ou perda de controle fecal. Além disso, em quadros mais intensos, pode haver paralisia parcial ou total de membros. Nestes casos, deve haver auxílio para realizar tarefas simples, como levantar da cama, tomar banho ou se deslocar dentro de casa.

Quais são as principais causas da mielite transversa?

A mielite transversa pode ter origens diferentes, e em parte dos casos a causa exata não é identificada. Entre os fatores conhecidos, três grupos se destacam: infecções, doenças autoimunes e causas idiopáticas, quando não se encontra um motivo claro mesmo após investigação. Portanto, essa variedade de origens explica por que o quadro pode surgir tanto em crianças quanto em adultos, em diferentes contextos de saúde.

Nas infecções, a inflamação da medula pode ocorrer logo após o contato com vírus ou bactérias, ou aparecer algumas semanas depois. Às vezes, o agente infeccioso ataca diretamente o sistema nervoso; em outras situações, o organismo reage de forma exagerada após a infecção e acaba atacando, por engano, o próprio tecido nervoso. Entre os gatilhos descritos na literatura médica estão vírus respiratórios, agentes que causam diarreias, herpesvírus e, mais recentemente, infecções como a covid-19, descrita em alguns relatos de caso.

Outro grupo importante envolve as doenças autoimunes. Nessas condições, o sistema imunológico passa a reconhecer estruturas do próprio corpo como se fossem invasores. Doenças como lúpus, síndrome de Sjögren, neuromielite óptica e esclerose múltipla podem cursar com inflamação na medula espinhal. Em algumas pessoas, a mielite transversa é o primeiro sinal de uma dessas enfermidades; em outras, surge em uma fase mais avançada, como parte de um quadro já conhecido.

Em um número considerável de casos, mesmo após exames detalhados, a inflamação é considerada de causa desconhecida. Esses episódios são chamados de mielite transversa idiopática. Ainda assim, o manejo segue princípios semelhantes: reduzir o processo inflamatório, aliviar sintomas e prevenir novas lesões, sempre com acompanhamento próximo da equipe de saúde.

Sintomas da mielite transversa: o que costuma acontecer?

Os sintomas da mielite transversa costumam se instalar de forma relativamente rápida. Em geral, surgem em poucas horas ou ao longo de alguns dias. Além de fraqueza e alteração de sensibilidade, muitas pessoas relatam um início de dor intensa na coluna, especialmente na região correspondente ao trecho da medula atingido, que pode irradiar para braços, peito ou pernas.

Entre os sinais mais frequentes estão:

Fraqueza muscular nas pernas, nos braços ou em ambos, que pode progredir até dificuldade para ficar em pé ou caminhar;

nas pernas, nos braços ou em ambos, que pode progredir até dificuldade para ficar em pé ou caminhar; Dormência, formigamento ou sensação de choque em diferentes partes do corpo;

em diferentes partes do corpo; Sensação de faixa apertando o tronco , como se houvesse um cinto muito justo em determinada altura;

, como se houvesse um cinto muito justo em determinada altura; Alterações na sensibilidade ao toque, ao calor, ao frio ou à dor;

ao toque, ao calor, ao frio ou à dor; Problemas de controle da bexiga e do intestino, com urgência, retenção ou perda involuntária;

e do intestino, com urgência, retenção ou perda involuntária; Dor na coluna ou nas pernas, que pode piorar com movimentos ou esforço.

O padrão dos sintomas costuma respeitar o nível da medula acometido. Quando a inflamação está mais alta, por exemplo na região torácica, os sinais aparecem do tórax para baixo. Se atinge a região cervical, é possível observar alterações também nos braços. Em alguns quadros, os sintomas iniciais são discretos, o que pode atrasar a procura por atendimento especializado.

Como é feito o diagnóstico e quais são os tratamentos disponíveis?

O diagnóstico de mielite transversa é clínico e apoiado em exames de imagem e laboratoriais. O principal exame é a ressonância magnética da coluna, que permite visualizar a inflamação na medula e descartar outras causas, como tumores ou compressões mecânicas. Em muitos casos, o médico também solicita análise do líquido que envolve o cérebro e a medula, obtido por punção lombar, para investigar infecções e sinais de autoimunidade.

Não existe cura definitiva para a mielite transversa, mas há terapias que visam controlar a inflamação e favorecer a recuperação neurológica. Os tratamentos mais utilizados na fase aguda incluem:

Corticosteroides em altas doses , administrados na veia, para reduzir rapidamente a inflamação;

, administrados na veia, para reduzir rapidamente a inflamação; Plasmaférese (troca de plasma), quando há resposta insuficiente aos corticoides ou forte suspeita de componente autoimune;

(troca de plasma), quando há resposta insuficiente aos corticoides ou forte suspeita de componente autoimune; Imunoglobulina intravenosa , em situações selecionadas, para modular a ação do sistema imunológico;

, em situações selecionadas, para modular a ação do sistema imunológico; Medicamentos para controle da dor, espasmos musculares e sintomas urinários ou intestinais.

Após a fase aguda, o foco passa a ser a reabilitação. Fisioterapia, terapia ocupacional e, em alguns casos, fonoaudiologia, ajudam a recuperar força, equilíbrio e independência para atividades diárias. O ritmo de melhora varia bastante, podendo levar meses ou anos. Em parte dos casos, permanecem alguma fraqueza, rigidez muscular ou alterações de sensibilidade, exigindo acompanhamento prolongado.

O principal exame para diagnóstico da mielite transversa é a ressonância magnética da coluna, que permite visualizar a inflamação na medula e descartar outras causas, como tumores ou compressões mecânicas – depositphotos.com / Flik47



Qual é a importância do diagnóstico rápido na mielite transversa?

O tempo entre o aparecimento dos primeiros sintomas e o início do tratamento tem papel relevante na evolução da mielite transversa. A identificação precoce da inflamação na medula aumenta as chances de limitar o dano às fibras nervosas e preservar funções motoras e sensitivas. Por isso, sinais como fraqueza súbita, dormência que sobe pelas pernas, sensação de aperto no tronco e dificuldade inesperada para urinar ou evacuar costumam exigir avaliação médica urgente.

A orientação das entidades de saúde, ao longo dos últimos anos, tem reforçado a necessidade de atenção a quadros neurológicos agudos, especialmente em serviços de pronto atendimento. Quando a mielite transversa é reconhecida e tratada rapidamente, a probabilidade de uma recuperação funcional mais ampla tende a ser maior. Mesmo quando permanecem limitações, intervenções precoces em reabilitação podem reduzir o impacto na rotina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em um cenário em que a informação circula com rapidez, o entendimento básico sobre o que é a mielite transversa ajuda na tomada de decisão diante de sintomas suspeitos. A busca por ajuda médica imediata ao notar mudanças súbitas em força, sensibilidade ou controle da bexiga e do intestino permite que a equipe de saúde avalie, investigue e, se necessário, inicie o tratamento ainda nas primeiras horas, etapa que pode fazer diferença para o futuro funcional do paciente.