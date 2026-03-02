A próstata feminina: localização, estímulo sexual e papel na saúde

As glândulas de Skene são estruturas pouco comentadas, mas presentes na anatomia genital feminina. Elas se localizam próximas à abertura da uretra, entre a parede anterior da vagina e o meato urinário. Essas glândulas despertam interesse por seu possível papel na lubrificação local e na resposta sexual. Nos últimos anos, pesquisas passaram a observá-las com mais atenção. Em especial, por sua semelhança com a próstata masculina.

A compreensão das glândulas de Skene ainda está em construção, mas já se sabe que não se tratam de estruturas isoladas ou raras. Afinal, elas fazem parte do sistema urogenital, contribuem para o ambiente da uretra e podem influenciar a experiência sexual de algumas pessoas. Mesmo assim, muitas mulheres desconhecem a existência dessas glândulas, o que mostra uma lacuna histórica na descrição da anatomia feminina.

Essas glândulas fazem parte do sistema urogenital, contribuem para o ambiente da uretra e podem influenciar a experiência sexual de algumas pessoas – depositphotos.com / Tharakorn



O que são as glândulas de Skene?

As glândulas de Skene, que também recebem o nome de glândulas parauretrais, são pequenas glândulas exócrinas que se abrem na uretra ou ao redor de sua saída. A sua descrição ocorreu no século XIX pelo ginecologista Alexander Skene, mas durante muito tempo receberam pouca atenção em estudos científicos. Em termos anatômicos, situam-se na parede anterior da vagina, ao redor da uretra, geralmente em número variável e tamanho discreto.

Do ponto de vista histológico, essas glândulas apresentam características semelhantes às da próstata masculina. Por isso, alguns pesquisadores passaram a chamá-las de próstata feminina. Essa semelhança não é apenas estrutural: análises de secreções e tecidos mostram que as glândulas de Skene podem produzir substâncias que também são encontradas na próstata, reforçando a ideia de um órgão homólogo entre homens e mulheres.

Glândulas de Skene: para que servem e quais suas funções?

A palavra-chave glândulas de Skene aparece com frequência associada a dúvidas sobre função e importância clínica. Estudos indicam que essas glândulas têm papel na secreção de fluidos para a uretra e região periuretral. Essa secreção pode ajudar a manter a lubrificação local, favorecer a proteção da mucosa e contribuir para o equilíbrio do ambiente ao redor do canal urinário.

Pesquisas também apontam que as glândulas parauretrais podem participar da resposta sexual feminina. Em algumas mulheres, a estimulação de áreas próximas à uretra pode levar à liberação de um fluido claro, que sai pela uretra durante o orgasmo. Há discussões científicas sobre a diferença entre essa secreção e a urina, mas trabalhos laboratoriais mostram que o fluido pode conter marcadores semelhantes aos observados na secreção prostática.

Entre as possíveis funções das glândulas de Skene, destacam-se:

Lubrificação periuretral: auxílio na umidificação da região ao redor da uretra.

auxílio na umidificação da região ao redor da uretra. Proteção da mucosa: contribuição para uma barreira física e química contra agentes externos.

contribuição para uma barreira física e química contra agentes externos. Participação na resposta sexual: envolvimento em sensações de prazer e na emissão de fluido em algumas mulheres.

envolvimento em sensações de prazer e na emissão de fluido em algumas mulheres. Produção de substâncias específicas: secreção de componentes semelhantes aos da próstata, como certas enzimas.

Quais são as principais propriedades das glândulas de Skene?

As propriedades das glândulas de Skene envolvem aspectos anatômicos, funcionais e hormonais. Do ponto de vista anatômico, são glândulas pequenas, de difícil palpação em condições normais, posicionadas profundamente na região anterior da vagina. Em exames de imagem mais detalhados, como ressonância magnética, podem ser identificadas em algumas pacientes, principalmente quando estão aumentadas ou inflamadas.

Funcionalmente, essas glândulas têm a capacidade de produzir um fluido que pode drenar para a uretra. Esse líquido apresenta, em muitos casos, a presença de antígeno prostático específico (PSA) e fosfatase ácida, marcadores tipicamente associados à próstata masculina. Essa característica reforça a ideia de que a próstata feminina não é apenas uma comparação teórica, mas uma estrutura funcionalmente ativa.

Entre as propriedades mais citadas das glândulas de Skene, destacam-se:

Resposta hormonal: sensibilidade a hormônios sexuais, o que pode influenciar seu volume e atividade ao longo da vida reprodutiva. Potencial participação imunológica: secreção de substâncias que podem colaborar com a defesa local contra microrganismos. Capacidade de sofrer alterações patológicas: assim como a próstata masculina, essas glândulas podem desenvolver inflamações, cistos e, mais raramente, tumores.

Na prática clínica, o reconhecimento das glândulas de Skene vem ganhando espaço em consultas de ginecologia e urologia – depositphotos.com / psphotography



Quais problemas podem afetar as glândulas de Skene?

Do ponto de vista clínico, as glândulas de Skene podem estar envolvidas em alguns quadros urológicos e ginecológicos. Um deles é a skeneíte, inflamação dessas glândulas, que pode causar dor na região uretral, desconforto durante a relação sexual, ardência ao urinar e, em alguns casos, saída de secreção anormal. A inflamação pode estar associada a infecções urinárias recorrentes ou a agentes sexualmente transmissíveis.

Outra situação possível é a formação de cistos das glândulas de Skene. Esses cistos podem ser assintomáticos quando pequenos, mas, ao crescerem, podem provocar sensação de pressão, dificuldade para urinar ou aparecimento de um nódulo próximo à abertura vaginal. Em casos raros, foi descrito câncer originado nas glândulas de Skene, o que reforça a necessidade de investigação adequada quando há alterações persistentes na região.

Sinais que podem estar relacionados a alterações nessas glândulas:

Dor ou sensação de peso na região anterior da vagina.

Ardência ou desconforto ao urinar sem causa urinária evidente.

Presença de nódulo ou inchaço perto da uretra.

Secreção incomum pelo meato urinário.

Como é feito o estudo das glândulas de Skene atualmente?

Na prática clínica, o reconhecimento das glândulas de Skene vem ganhando espaço em consultas de ginecologia e urologia. Profissionais utilizam exame físico detalhado, associado, quando necessário, a exames de imagem, para avaliar alterações nessa região. A ressonância magnética pélvica e o ultrassom transvaginal podem auxiliar na identificação de cistos, inflamações e outras lesões periuretrais.

No campo da pesquisa, as glândulas de Skene seguem sendo objeto de estudo, especialmente em áreas como sexualidade feminina, anatomia comparada e oncologia. A descrição das glândulas parauretrais como próstata feminina tem estimulado debates sobre a importância de considerar essas estruturas na avaliação integral da saúde da mulher. Ao mesmo tempo, o aumento de informações disponíveis permite que mais pessoas conheçam essa parte do próprio corpo e entendam melhor sua função biológica.