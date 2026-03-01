Raízes e oportunidades: a história da imigração palestina em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, chama a atenção pela presença expressiva de imigrantes árabes, em especial de origem palestina. Ao longo de décadas, a cidade se tornou um dos principais polos da diáspora palestina no Brasil. Assim, criou uma comunidade numerosa, organizada e bastante visível no comércio local. Essa concentração não ocorreu por acaso. Afinal, ela é resultado de uma combinação de fatores históricos, econômicos e geográficos.

Desde meados do século XX, a região das Três Fronteiras encontro entre Brasil, Paraguai e Argentina passou a atrair migrantes em busca de oportunidades. A construção da usina de Itaipu, o crescimento do turismo ligado às Cataratas do Iguaçu e o comércio fronteiriço ajudaram a transformar a cidade em um ponto estratégico. Portanto, esse cenário criou terreno favorável para que famílias palestinas se estabelecessem, abrissem negócios e chamassem outros parentes para se juntar a elas.

Origem da comunidade palestina em Foz do Iguaçu

A presença palestina em Foz do Iguaçu está ligada, em grande parte, aos fluxos migratórios motivados por conflitos no Oriente Médio. Ao longo do século XX e início do século XXI, episódios de guerra, ocupação e instabilidade política levaram muitos palestinos a buscar segurança e trabalho em outros países. Assim, o Brasil, com políticas relativamente abertas a imigrantes em diferentes períodos, surgiu como uma alternativa possível.

Entre as décadas de 1970 e 1990, Foz do Iguaçu viveu forte expansão econômica, principalmente por causa da construção de Itaipu e do aumento do turismo internacional. A cidade oferecia espaço para pequenos empreendedores, lojas, hotéis e restaurantes. Por isso, Palestinos que chegaram nesse período encontraram um ambiente propício para iniciar atividades comerciais, muitas vezes a partir de pequenos estabelecimentos familiares, em áreas centrais ou próximas à fronteira.

Com o tempo, a cidade passou a ser vista como um destino conhecido dentro das redes familiares e comunitárias palestinas. Novos imigrantes preferiam ir para um lugar onde já havia compatriotas, mesquitas, associações e suporte social. Esse movimento, chamado por especialistas de migração em rede, ajuda a explicar por que a comunidade cresceu tanto naquele espaço específico.

Por que Foz do Iguaçu tem tantos palestinos?

A grande quantidade de palestinos em Foz do Iguaçu está relacionada a alguns fatores centrais. São eles: posição geográfica, ambiente econômico favorável e redes de parentesco e amizade já estabelecidas. A cidade está localizada em uma área estratégica para o comércio, com fácil acesso a Paraguai e Argentina. Portanto, esse contexto fortalece a atuação de comerciantes, importadores e lojistas, áreas em que muitos palestinos tradicionalmente atuam.

Além disso, o custo de vida historicamente mais baixo em comparação com grandes capitais, aliado ao fluxo constante de turistas atraídos pelas Cataratas, criou um mercado consumidor diversificado. Isso favoreceu setores como:

Comércio varejista de eletrônicos, roupas e cosméticos;

de eletrônicos, roupas e cosméticos; Serviços de hospedagem , como hotéis e pousadas;

, como hotéis e pousadas; Gastronomia árabe , com restaurantes e lanchonetes especializados;

, com restaurantes e lanchonetes especializados; Empresas ligadas ao turismo receptivo e ao transporte.

Outro ponto decisivo foi o efeito multiplicador da própria diáspora palestina. Quando uma família se estabiliza, tende a apoiar a vinda de outros parentes, oferecendo moradia temporária, emprego em negócios já existentes ou ajuda na abertura de novos empreendimentos. Essa dinâmica reforça a presença palestina e contribui para que a comunidade se mantenha numerosa e organizada na cidade.

Como a presença palestina influencia a vida em Foz do Iguaçu?

A comunidade palestina em Foz do Iguaçu impacta diferentes aspectos da vida local, especialmente no comércio, na cultura e na organização social. Lojas de famílias árabes se espalham por regiões centrais, ajudando a movimentar a economia e gerar empregos. Em alguns setores, como o comércio varejista e a alimentação, a participação de descendentes de palestinos é bastante expressiva.

Na esfera cultural, a presença dessa comunidade aparece em festivais, eventos religiosos, gastronomia típica e no uso da língua árabe em parte do cotidiano. Mesquitas e centros islâmicos funcionam como espaços de convivência, ensino religioso, aulas de árabe e atividades de integração entre diferentes gerações. Ao mesmo tempo, muitos descendentes conciliam tradições familiares com hábitos brasileiros, o que resulta em uma identidade múltipla.

Em termos sociais, associações comunitárias também atuam na mediação entre o grupo e o poder público, colaborando em projetos educacionais, esportivos e de assistência. Essas entidades costumam participar de debates sobre imigração, direitos de minorias e convivência entre culturas. Com isso, a presença palestina passa a fazer parte da imagem de Foz do Iguaçu como cidade multicultural e de fronteira.

Quais fatores mantêm Foz do Iguaçu como polo da diáspora palestina?

Mesmo com mudanças econômicas e políticas ao longo dos anos, Foz do Iguaçu continua atraindo descendentes de palestinos e outros imigrantes árabes. Alguns fatores explicam essa permanência:

Redes familiares consolidadas: a existência de várias gerações já estabelecidas facilita casamentos, parcerias de negócios e apoio a novos arrivantes. Experiência acumulada no comércio: muitos empreendimentos são passados de pais para filhos, mantendo a base econômica da comunidade. Infraestrutura religiosa e cultural: mesquitas, centros culturais e escolas comunitárias ajudam a preservar laços com a origem palestina. Integração regional: a possibilidade de atuar nas três fronteiras amplia o campo de negócios e de relações sociais. Reconhecimento local: a comunidade palestina é parte conhecida do cotidiano da cidade, o que favorece relações estáveis com outros grupos.

Dessa forma, a grande concentração de palestinos em Foz do Iguaçu resulta de um processo histórico de migração, oportunidades econômicas e fortalecimento de vínculos comunitários. A cidade se transformou em referência para quem busca entender a presença palestina no Brasil, reunindo histórias de deslocamento, adaptação e construção de novas rotinas em território brasileiro.