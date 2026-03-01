Dermatilomania: o transtorno que leva a pessoa a arrancar a própria pele

A dermatilomania, também conhecida como transtorno de escoriação, é um comportamento repetitivo em que a pessoa cutuca, espreme ou arranca a própria pele de forma frequente e difícil de controlar. Esse hábito pode começar de maneira discreta, como mexer em pequenas espinhas ou casquinhas, e evoluir para feridas mais profundas, cicatrizes e infecções. Trata-se de um quadro de saúde mental reconhecido por especialistas e que costuma estar ligado à ansiedade, ao estresse e a outras condições emocionais.

Embora muitas pessoas associem o ato de mexer na pele a um simples costume, na dermatilomania o impulso é intenso e persistente. Afinal, a pessoa pode passar longos períodos diante do espelho ou distraída, sem perceber o tempo que ficou beliscando a pele. Depois, costuma surgir vergonha pelas marcas visíveis e dificuldade de explicar o que aconteceu. Assim, esse ciclo pode interferir na rotina, nas relações sociais e na autoestima, tornando o transtorno um problema de saúde que merece atenção profissional.

Em muitos casos, a pessoa começa mexendo em áreas com pequenas irregularidades, como espinhas no rosto, cravos nas costas ou casquinhas nos braços e pernas – depositphotos.com / serezniy



O que é dermatilomania e como ela se manifesta na rotina?

A palavra-chave principal é dermatilomania, um transtorno em que o ato de ferir a pele não é apenas um hábito, mas um comportamento repetitivo focado no corpo. Em muitos casos, a pessoa começa mexendo em áreas com pequenas irregularidades, como espinhas no rosto, cravos nas costas ou casquinhas nos braços e pernas. Aos poucos, a ação se torna automática: durante estudos, trabalho remoto, uso do celular ou momentos de tédio, as mãos procuram a pele sem planejamento consciente.

Os locais mais afetados costumam ser rosto, colo, costas, braços e couro cabeludo, mas qualquer área do corpo pode ser alvo. Ademais, é comum a pessoa tentar corrigir supostas imperfeições, como poros abertos ou pequenas manchas, o que acaba gerando mais lesões. Em alguns quadros, há o uso de unhas, pinças ou outros objetos para cutucar ou espremer a pele. Após o episódio, pode aparecer sensação de alívio imediato, seguida por culpa ou preocupação com a aparência das feridas.

Outro aspecto frequente é o esforço para esconder as marcas. Pessoas com transtorno de escoriação podem optar por roupas de manga comprida em dias quentes, maquiagem pesada para camuflar cicatrizes ou até evitar praias, academias e eventos sociais. Esse comportamento de esconder o corpo reforça o isolamento e pode contribuir para o aumento de sintomas ansiosos e depressivos, mantendo o ciclo em funcionamento.

Quais são as principais causas e gatilhos da dermatilomania?

As causas da dermatilomania são multifatoriais. Especialistas apontam combinação de predisposição biológica, funcionamento cerebral, traços de personalidade e ambiente. O transtorno faz parte do grupo dos comportamentos repetitivos focados no corpo, que inclui, por exemplo, o ato de arrancar fios de cabelo (tricotilomania). Em muitos casos, a dermatilomania aparece junto com ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), depressão ou transtornos alimentares.

Entre os gatilhos mais relatados estão:

Ansiedade: situações de pressão no trabalho, provas, entrevistas ou conflitos familiares podem aumentar a vontade de mexer na pele.

situações de pressão no trabalho, provas, entrevistas ou conflitos familiares podem aumentar a vontade de mexer na pele. Estresse crônico: rotina intensa, falta de descanso e acúmulo de tarefas favorecem o comportamento automático de cutucar a pele como forma de aliviar tensão.

rotina intensa, falta de descanso e acúmulo de tarefas favorecem o comportamento automático de cutucar a pele como forma de aliviar tensão. Tédio e inatividade: longos períodos em frente à TV, computador ou celular, sem outra ocupação para as mãos, costumam ser momentos de maior risco.

longos períodos em frente à TV, computador ou celular, sem outra ocupação para as mãos, costumam ser momentos de maior risco. Perfeccionismo e preocupação com a aparência: olhar atento a defeitos mínimos na pele pode estimular a busca incessante por uma superfície lisa, alimentando o ciclo de feridas.

Em alguns casos, a dermatilomania começa na adolescência, fase marcada por mudanças hormonais, surgimento de acne e maior preocupação com imagem corporal. A combinação de pele acneica, comentários de terceiros e inseguranças pessoais pode dar início a episódios de lesões autoinduzidas. Sem orientação adequada, o comportamento se reforça ao longo dos anos.

Na dermatilomania, os locais mais afetados costumam ser rosto, colo, costas, braços e couro cabeludo, mas qualquer área do corpo pode ser alvo – depositphotos.com / Tharakorn



Quais são as consequências físicas e emocionais da dermatilomania?

Do ponto de vista físico, o transtorno de escoriação pode causar uma série de danos à pele. Lesões abertas, crostas e cortes aumentam o risco de infecções, que às vezes exigem antibióticos ou acompanhamento dermatológico mais intenso. A repetição das agressões pode gerar cicatrizes permanentes, áreas escurecidas ou mais claras que o restante da pele e, em alguns casos, queloides.

No campo psicológico, os efeitos também são relevantes. Muitas pessoas relatam vergonha das marcas, medo de serem julgadas e sensação de perder o controle sobre o próprio corpo. Esses sentimentos podem levar ao afastamento de círculos sociais, dificuldades em relacionamentos afetivos e queda na produtividade escolar ou profissional. Há relatos de quem evite iluminação forte, fotos ou ambientes com espelhos para não encarar as próprias lesões.

Esse conjunto de fatores pode agravar quadros de ansiedade e depressão já existentes. Em indivíduos que convivem com o transtorno por anos, é comum o sentimento de fracasso por não conseguir interromper o hábito, o que reforça a baixa autoestima. Por isso, especialistas destacam a importância de reconhecer a dermatilomania como um transtorno de saúde mental tratável, e não como simples falta de força de vontade.

Como é o tratamento da dermatilomania e quando buscar ajuda?

O tratamento da dermatilomania costuma envolver abordagem combinada, com atenção à saúde mental e à saúde da pele. O pilar principal é a psicoterapia, especialmente modalidades como terapia cognitivo-comportamental (TCC) e terapias específicas para comportamentos repetitivos focados no corpo. Nessas abordagens, o paciente aprende a identificar gatilhos, reconhecer pensamentos automáticos e desenvolver estratégias para interromper o ciclo de lesões.

Algumas técnicas usadas em terapia incluem:

Treinamento de reversão de hábito: substituição do ato de cutucar a pele por outra ação, como apertar uma bolinha antiestresse ou fechar as mãos.

substituição do ato de cutucar a pele por outra ação, como apertar uma bolinha antiestresse ou fechar as mãos. Monitoramento de gatilhos: registro de horários, situações e emoções em que o comportamento ocorre com mais frequência.

registro de horários, situações e emoções em que o comportamento ocorre com mais frequência. Organização do ambiente: redução do tempo frente ao espelho, retirada de objetos usados para cutucar e criação de rotinas de cuidado com a pele sem agressão.

Em alguns casos, médicos psiquiatras podem indicar medicamentos para auxiliar no controle da ansiedade, da impulsividade ou de transtornos associados, como depressão e TOC. Antidepressivos e outros fármacos são avaliados individualmente, levando em conta histórico clínico e possíveis efeitos colaterais. A atuação conjunta entre psiquiatra, psicólogo e dermatologista tende a oferecer resultados mais consistentes.

O cuidado dermatológico também tem papel relevante. Profissionais da área podem orientar o uso de cremes cicatrizantes, hidratação adequada e proteção solar para minimizar manchas e cicatrizes. Em alguns casos, tratamentos estéticos específicos são considerados, sempre com o cuidado de não reforçar a culpa, mas sim o acolhimento e a recuperação da pele.

Por que é importante procurar ajuda para a dermatilomania?

A busca por ajuda médica ou psicológica é um passo central para quem convive com o transtorno de escoriação. Quanto mais cedo o acompanhamento é iniciado, maior a chance de reduzir cicatrizes, evitar infecções e interromper o ciclo de isolamento e sofrimento emocional. Reconhecer que a dermatilomania é um quadro clínico e não um vício de aparência abre espaço para um olhar mais cuidadoso e menos marcado por culpa.

Profissionais de saúde mental e dermatologia podem orientar o tratamento, esclarecer dúvidas e oferecer recursos para lidar com crises do dia a dia. O apoio de familiares e amigos, quando informado de forma adequada, também contribui para criar um ambiente com menos julgamentos e mais compreensão. Em um cenário em que a pele funciona como sinal visível do que acontece internamente, cuidar desse transtorno é uma forma de proteger não apenas o corpo, mas também o bem-estar emocional.