Domo de Araguainha: A maior cratera de meteorito da América do Sul

Localizado na divisa entre Mato Grosso e Goiás, o Domo de Araguainha chama a atenção por um motivo específico: trata-se da maior cratera de impacto de meteorito conhecida na América do Sul. A formação geológica, com dezenas de quilômetros de diâmetro, é resultado de um evento que ocorreu há centenas de milhões de anos e ainda hoje intriga pesquisadores. Apesar da relevância científica, o local ainda é pouco conhecido pelo grande público.

O domo recebe esse nome por causa do relevo em forma de cúpula, que se destaca em meio à paisagem do cerrado. A região é cortada por estradas rurais e pequenas comunidades, o que contribui para um ambiente de interior, distante dos grandes centros urbanos. Por isso, o acesso pode exigir planejamento, especialmente para quem pretende conhecer a área turística com mais detalhes.

O que é o Domo de Araguainha e por que ele é importante?

O Domo de Araguainha é uma estrutura de impacto, ou seja, uma cratera formada pela colisão de um grande corpo celeste com a superfície da Terra. Estudos indicam que o meteorito responsável pelo impacto tinha vários quilômetros de diâmetro e atingiu a região há cerca de 250 a 260 milhões de anos. Esse episódio teria liberado energia suficiente para modificar profundamente as rochas locais.

A cratera original, hoje bastante erodida, possui cerca de 40 quilômetros de diâmetro, o que faz do Domo de Araguainha a maior cratera de impacto conhecida no continente sul-americano. Ao longo do tempo, processos geológicos levantaram o centro da estrutura, formando um anel de elevações e um núcleo central. Essa característica, conhecida como domo central, é típica de crateras de grande porte.

Do ponto de vista científico, a área funciona como um verdadeiro laboratório a céu aberto. Geólogos e paleontólogos analisam o local para compreender melhor a dinâmica dos impactos cósmicos, a deformação das rochas e até possíveis relações entre grandes colisões e períodos de extinção em massa. Por reunir rochas de diferentes idades e profundidades expostas à superfície, o Domo de Araguainha permite observar camadas que normalmente ficariam ocultas no subsolo.

Onde fica o Domo de Araguainha e como é o acesso?

O Domo de Araguainha está situado na região Centro-Oeste do Brasil, entre o extremo sudeste do Mato Grosso e o nordeste de Goiás. A estrutura abrange principalmente os municípios de Araguainha (MT) e Ponte Branca (MT), alcançando também áreas de cidades goianas próximas. A cratera não é um buraco isolado, mas uma grande região circular identificada por meio de mapas geológicos, imagens de satélite e relevo.

Para chegar à área central, o trajeto geralmente começa a partir de cidades como Barra do Garças (MT) ou Mineiros (GO), seguindo por rodovias estaduais e, depois, por estradas de terra. O percurso costuma variar conforme o ponto de partida, mas é comum que os últimos quilômetros sejam em vias rurais, o que torna recomendável o uso de veículo em boas condições e atenção especial em períodos de chuva.

Como a região é composta por pequenas comunidades e áreas rurais, a infraestrutura turística ainda é limitada. Normalmente, quem visita o Domo de Araguainha busca apoio em cidades próximas, onde encontra hospedagem, alimentação e serviços básicos, deslocando-se até o domo em passeios de um dia. Guias locais, quando disponíveis, tendem a ser fundamentais para localizar pontos específicos e mirantes naturais.

A cratera exibe um relevo em forma de cúpula e afloramentos rochosos que permitem observar os efeitos de impactos cósmicos na geologia local – Wikimedia Commons/NASA

Domo de Araguainha é um destino turístico?

Embora seja mais conhecido nos meios acadêmicos do que entre viajantes em geral, o Domo de Araguainha turístico vem ganhando espaço como destino de interesse científico e de natureza. A área é procurada principalmente por estudantes, pesquisadores, fotógrafos de paisagem e pessoas interessadas em geologia e astronomia. A experiência costuma ser mais voltada para observação e contemplação do ambiente do que para estruturas típicas de grandes polos turísticos.

Alguns pontos chamam atenção: mirantes naturais que permitem observar o relevo em anel, afloramentos rochosos com deformações características de impacto e cursos dágua que cortam a estrutura. Em certos trechos, é possível notar fraturas e dobras nas rochas que indicam a força da colisão do meteorito. Painéis informativos, quando existem, costumam ser simples, e muitas explicações são fornecidas informalmente por moradores ou guias.

Para quem planeja visitar a região, é comum seguir algumas recomendações básicas:

Buscar informações atualizadas em prefeituras locais ou órgãos de turismo regional.

Verificar a condição das estradas rurais, especialmente no período chuvoso.

Levar água, alimentos leves e itens de proteção contra sol e calor.

Priorizar a contratação de guias ou condutores locais quando possível.

Quais atividades podem ser feitas no Domo de Araguainha?

Apesar de não se tratar de um destino convencional, o turismo no Domo de Araguainha pode incluir práticas ligadas ao geoturismo e ao contato com o cerrado. Entre as atividades mais frequentes estão caminhadas curtas, observação do relevo, visitas a pontos com boa vista panorâmica e registro fotográfico da paisagem. Em alguns roteiros, o percurso inclui paradas em rios, cachoeiras menores e formações rochosas específicas.

Grupos de estudo geralmente organizam saídas de campo com objetivos mais detalhados, como coleta de dados, descrição de rochas e reconhecimento das diferentes zonas da cratera. Nessas ocasiões, o domo funciona como sala de aula ao ar livre, com explicações sobre impacto de meteoritos, história geológica regional e processos de erosão.

Em termos de potencial, a região tem condições de abrigar projetos de turismo científico e de educação ambiental, integrando escolas, universidades e comunidades locais. Isso tende a gerar oportunidades econômicas para moradores, por meio de serviços de guia, hospedagem familiar e alimentação típica. A organização dessas iniciativas, porém, depende de planejamento, investimentos e ações de divulgação.

Perspectivas para o futuro do Domo de Araguainha

O Domo de Araguainha reúne três características centrais: relevância científica mundial, localização em área de interior e forte ligação com o bioma cerrado. Essa combinação cria um cenário em que pesquisa, conservação ambiental e turismo especializado podem caminhar juntos. À medida que o conhecimento sobre a cratera se espalha, cresce também o interesse em estratégias que unam preservação, geração de renda local e visitação responsável.

Com iniciativas coordenadas entre universidades, órgãos públicos e comunidades, o domo tende a consolidar-se como um dos principais exemplos de cratera de impacto estudada no planeta e, ao mesmo tempo, como um ponto de referência para quem busca conhecer de perto um registro marcante da história antiga da Terra no coração do Brasil.