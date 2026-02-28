Descoberta inédita: verme de cobra atinge órgãos humanos de australiana

O caso recente do parasita Ophidascaris robertsi chamou atenção da comunidade científica internacional por envolver, pela primeira vez, a infecção de um ser humano por esse verme nematódeo. O episódio aconteceu na Austrália e levantou questões sobre como doenças que circulam entre animais silvestres podem, em situações específicas, atingir pessoas. Pesquisadores de parasitologia e infectologia passaram a observar com mais cuidado esse tipo de transmissão, que recebe o nome de zoonose.

Embora o caso seja raro, ele ilustra como o contato próximo com ambientes em que há animais selvagens pode expor moradores de áreas rurais a microrganismos pouco conhecidos. A paciente afetada era uma mulher de 64 anos que vivia em uma região com grande presença de cobras e animais silvestres, o que ajudou a reconstruir a cadeia de transmissão. O episódio recebeu descrição detalhada em periódicos científicos, reforçando a necessidade de monitoramento de agentes infecciosos em ecossistemas onde seres humanos e fauna nativa dividem o mesmo espaço.

Ophidascaris robertsi é um verme nematódeo. Ou seja, é um parasita cilíndrico que normalmente vive no trato digestivo de cobras da espécie carpet python, muito comuns em algumas áreas da Austrália – depositphotos.com / dwiputra18@gmail.com



O que é Ophidascaris robertsi e como vive nas cobras?

Ophidascaris robertsi é um verme nematódeo. Ou seja, é um parasita cilíndrico que normalmente vive no trato digestivo de cobras da espécie carpet python, muito comuns em algumas áreas da Austrália. Nessas serpentes, o verme completa seu ciclo de vida, alojando-se principalmente no estômago e nos intestinos. Em geral, as cobras infectadas eliminam ovos do parasita nas fezes, que acabam contaminando o solo e a vegetação ao redor.

No ambiente, esses ovos podem ser ingeridos por pequenos mamíferos, marsupiais e outros animais que se alimentam de plantas ou pastam em áreas contaminadas. Assim, dentro desses hospedeiros intermediários, as larvas migram por órgãos internos, como fígado e pulmões, formando cistos e aguardando a próxima etapa do ciclo. Porém, quando a cobra se alimenta desses animais, ingere também as larvas encapsuladas, que retornam ao intestino da serpente e chegam à fase adulta, fechando o ciclo do Ophidascaris robertsi.

Como o Ophidascaris robertsi pode infectar humanos?

Na infecção humana que houve registro, os pesquisadores acreditam que a paciente fez a ingestão de ovos do Ophidascaris robertsi de forma acidental. Possivelmente, ao consumir plantas silvestres colhidas em uma área onde circulavam cobras carpet python. Ademais, folhas, ervas e vegetais podem ser contaminados por solo ou fezes de animais infectados, e a ausência de higienização facilita a entrada do parasita no organismo humano.

Depois de ingeridos, os ovos liberam larvas que podem migrar pela corrente sanguínea e alcançar diferentes órgãos. Entre os locais mais vulneráveis estão cérebro, fígado e pulmões. Em hospedeiros animais, essa migração é parte do ciclo normal. Porém, em seres humanos trata-se de um desvio acidental, e o corpo reage com inflamação e danos nos tecidos. No caso australiano, uma das larvas estava no cérebro da paciente, o que explica parte dos sintomas neurológicos relatados.

Quais foram os sintomas e por que o diagnóstico foi tão difícil?

A paciente inicialmente apresentou sinais inespecíficos, como cansaço intenso, dores abdominais, tosse persistente e alterações respiratórias. Assim, esses sintomas podem ser confundidos com uma série de outras doenças comuns. Por isso, o quadro dificultou o reconhecimento imediato de uma infecção parasitária rara. Ao fim, exames de imagem apontaram alterações em órgãos internos, incluindo fígado e pulmões, sugerindo um quadro inflamatório sistêmico.

Com o tempo, surgiram manifestações neurológicas, como lapsos de memória, alterações de humor e dores de cabeça. A investigação avançou para exames de imagem do cérebro, que revelaram uma lesão incomum. Somente durante um procedimento cirúrgico, ao tentar esclarecer a natureza dessa lesão, os médicos se depararam com um verme vivo em uma área cortical. A identificação laboratorial confirmou que se tratava de Ophidascaris robertsi.

Esse percurso evidencia alguns desafios diagnósticos:

Sintomas genéricos , semelhantes aos de outras infecções ou doenças inflamatórias.

, semelhantes aos de outras infecções ou doenças inflamatórias. Raridade do parasita em humanos , o que faz com que ele não seja considerado de início nas hipóteses clínicas.

, o que faz com que ele não seja considerado de início nas hipóteses clínicas. Limitações de exames de rotina, que muitas vezes não detectam parasitas incomuns sem suspeita prévia.

Por que esse primeiro caso humano é tão relevante para a medicina?

O registro do primeiro caso humano de Ophidascaris robertsi tem impacto importante para a medicina, a infecção humana por parasita de cobra passa a fazer parte do mapa global de zoonoses. Para a parasitologia, o episódio amplia o conhecimento sobre a capacidade de adaptação de vermes nematódeos a novos hospedeiros, mesmo quando a infecção é considerada acidental e rara.

Esse caso também contribui para:

Atualizar protocolos de investigação em pacientes que vivem próximos a áreas de fauna silvestre. Alertar equipes de saúde sobre a possibilidade de parasitas pouco conhecidos causarem quadros incomuns em humanos. Estimular pesquisas sobre outros vermes de cobras e de animais selvagens que, em tese, poderiam atravessar a barreira entre espécies.

Além disso, o relato detalhado do caso orienta médicos de diferentes países sobre como proceder diante de sintomas semelhantes, especialmente quando há histórico de exposição a ambientes rurais, contato com solos contaminados ou consumo de plantas silvestres.

Com o tempo, surgiram manifestações neurológicas, como lapsos de memória, alterações de humor e dores de cabeça – depositphotos.com / imagepointfr



Como prevenir infecções zoonóticas em áreas com cobras parasitadas?

A prevenção de infecções zoonóticas envolvendo o Ophidascaris robertsi e outros parasitas de serpentes depende, principalmente, de medidas simples de higiene e de manejo do ambiente. Em regiões onde a carpet python e outras cobras são comuns, a população é orientada a ter cuidados redobrados ao manipular alimentos de origem vegetal e ao circular em áreas de mata e pasto.

Entre as principais recomendações, destacam-se:

Lavar cuidadosamente folhas, ervas e vegetais colhidos diretamente do solo ou próximos a áreas onde circulam animais silvestres.

folhas, ervas e vegetais colhidos diretamente do solo ou próximos a áreas onde circulam animais silvestres. Evitar consumir plantas cruas que não possam ser higienizadas de forma adequada.

que não possam ser higienizadas de forma adequada. Usar calçados fechados e luvas em atividades agrícolas ou de coleta de plantas em regiões com presença de cobras.

e luvas em atividades agrícolas ou de coleta de plantas em regiões com presença de cobras. Manter animais domésticos sob vigilância, reduzindo o contato com carcaças ou fezes de animais silvestres.

sob vigilância, reduzindo o contato com carcaças ou fezes de animais silvestres. Procurar avaliação médica em casos de sintomas persistentes após exposição a ambientes rurais ou de fauna intensa.

O caso do Ophidascaris robertsi em ser humano reforça a importância de integrar informações de saúde humana, saúde animal e meio ambiente, em uma abordagem frequentemente chamada de saúde única. Ao compreender melhor o ciclo de vida de parasitas que circulam entre cobras e pequenos animais, autoridades de saúde e pesquisadores conseguem planejar estratégias de prevenção mais eficientes, reduzindo o risco de novos episódios semelhantes no futuro.