Venezuelanos se tornam a maior comunidade de imigrantes no Brasil

O fluxo de imigrantes venezuelanos para o Brasil passou por uma mudança significativa na última década. A combinação de crise econômica profunda, instabilidade política e deterioração de serviços básicos na Venezuela levou um número crescente de pessoas a buscar alternativas em países vizinhos, entre eles o Brasil. Esse movimento migratório se intensificou ano após ano. Assim, isso ajuda a explicar o aumento percentual expressivo, descrito como 9.999%, em relação ao início do período.

No começo da década de 2010, o número de venezuelanos vivendo legalmente no Brasil era relativamente pequeno, concentrado em perfis específicos, como estudantes, profissionais qualificados e famílias com maior poder aquisitivo. Com o agravamento da situação venezuelana, o perfil mudou. Assim, passaram a chegar pessoas de diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade e condições financeiras. Entre elas, muitas em situação de vulnerabilidade. O crescimento partiu de uma base muito baixa, o que faz com que cada novo contingente de imigrantes represente um salto percentual extremamente alto quando comparado ao ponto de partida.

Ao longo dos últimos anos, a comunidade venezuelana passou a ocupar posição de destaque entre os estrangeiros residentes no Brasil – depositphotos.com / thenews2.com



Por que o número de imigrantes venezuelanos no Brasil cresceu tanto?

O principal fator por trás da expansão da imigração venezuelana é a crise interna do país de origem. Afinal, a Venezuela enfrenta, desde meados da década passada, forte desvalorização da moeda, hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos. Além disso, dificuldades de acesso a serviços básicos de saúde, educação e segurança. Portanto, esse conjunto de problemas levou milhões de pessoas a deixar o país em direção a diferentes destinos na América Latina.

No caso específico do Brasil, a fronteira terrestre entre o estado de Roraima e a Venezuela funciona como uma porta de entrada acessível. Municípios como Pacaraima e Boa Vista passaram a receber diariamente grupos de venezuelanos em busca de abrigo, trabalho e atendimento humanitário. Ademais, o governo federal, em parceria com organismos internacionais, estruturou ações como a chamada interiorização. Ela consiste no envio voluntário de imigrantes para outras regiões do país, ampliando a presença dessa comunidade em diversos estados brasileiros.

Outro ponto relevante é o marco jurídico. O Brasil adotou políticas que facilitaram o reconhecimento de venezuelanos como refugiados ou residentes por razões humanitárias, o que regularizou a permanência de muitos que chegaram em situação irregular. Essa combinação de crise prolongada na Venezuela, fronteira acessível e política migratória relativamente aberta explica o aumento numérico expressivo, frequentemente traduzido em percentuais muito altos quando se compara o início e o fim da década.

Os venezuelanos são hoje a maior comunidade de imigrantes no Brasil?

Ao longo dos últimos anos, a comunidade venezuelana passou a ocupar posição de destaque entre os estrangeiros residentes no Brasil. Em diversos levantamentos recentes de órgãos públicos e instituições internacionais, os cidadãos da Venezuela aparecem entre os grupos mais numerosos registrados no território nacional. Em algumas bases de dados oficiais, os venezuelanos já figuram como a maior comunidade com status de refúgio reconhecido ou em processo de análise.

É importante observar, porém, que o cenário migratório brasileiro é diversificado. Há presença histórica de outros grupos estrangeiros, como haitianos, bolivianos, paraguaios, argentinos, além de comunidades oriundas da África e da Ásia, que se consolidaram ao longo de décadas. Em determinados recortes estatísticos, como imigrantes com residência permanente ou temporária, algumas dessas nacionalidades ainda podem aparecer em números próximos ou superiores, dependendo do período analisado e dos critérios de registro.

De forma geral, considerando tanto pedidos de refúgio quanto autorizações de residência humanitária, a comunidade venezuelana tende a ocupar um dos primeiros lugares, frequentemente o primeiro, em quantidade de imigrantes recentes. Esse destaque não elimina a relevância de outras comunidades estrangeiras, mas sinaliza que a migração vinda da Venezuela se tornou um dos fenômenos centrais da dinâmica migratória brasileira na década de 2010 e primeira metade da década de 2020.

Quais fatores explicam esse salto de 9.999% na imigração venezuelana?

O percentual de 9.999% indica um crescimento quase absoluto em relação ao ponto inicial da série histórica. Isso acontece quando o número de imigrantes registrados no início do período é muito baixo e, ao longo dos anos, aumenta de forma acelerada. No caso dos venezuelanos, a expansão pode ser entendida por meio de alguns fatores combinados:

Baixa base inicial: havia poucos venezuelanos vivendo no Brasil antes da crise se intensificar, o que faz com que qualquer aumento posterior represente um salto proporcional elevado.

havia poucos venezuelanos vivendo no Brasil antes da crise se intensificar, o que faz com que qualquer aumento posterior represente um salto proporcional elevado. Deterioração prolongada na Venezuela: a crise não foi pontual, mas contínua, estimulando novos deslocamentos ano após ano.

a crise não foi pontual, mas contínua, estimulando novos deslocamentos ano após ano. Rotas acessíveis: a fronteira em Roraima oferece caminho relativamente simples e barato para ingressar no país.

a fronteira em Roraima oferece caminho relativamente simples e barato para ingressar no país. Resposta institucional: políticas de acolhimento, refúgio e interiorização incentivaram a regularização e a permanência.

Além desses elementos, a circulação de informações entre familiares, amigos e redes de contatos contribuiu para que mais pessoas escolhessem o Brasil como destino. Ao saberem da possibilidade de regularizar a situação migratória, acessar serviços de saúde pública e buscar oportunidades de trabalho formal ou informal, muitos venezuelanos passaram a ver o país como alternativa viável, mesmo com desafios de adaptação cultural e econômica.

No caso específico do Brasil, a fronteira terrestre entre o estado de Roraima e a Venezuela funciona como uma porta de entrada acessível – depositphotos.com / Furian



Como essa comunidade se distribui e quais desafios enfrenta no Brasil?

A presença de venezuelanos não se limita mais à faixa de fronteira. Programas de interiorização e iniciativas de estados e municípios ampliaram a distribuição dessa população, que hoje pode ser encontrada em capitais e cidades de médio porte nas cinco regiões brasileiras. Há registros significativos em estados como São Paulo, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além de Roraima e outros da região Norte.

Os desafios mais recorrentes envolvem inserção no mercado de trabalho, reconhecimento de diplomas e barreiras linguísticas, especialmente para quem tem o espanhol como idioma principal. Mesmo com alguma proximidade entre português e espanhol, o domínio do português costuma ser essencial para acessar empregos mais qualificados. Outro ponto é o acesso à moradia adequada, já que muitos imigrantes chegam com poucos recursos financeiros, dependendo inicialmente de abrigos públicos ou de organizações da sociedade civil.

Para lidar com essas questões, diferentes ações têm sido implementadas, como cursos de português, programas de qualificação profissional e parcerias com empresas interessadas em contratar imigrantes. Ao mesmo tempo, órgãos públicos e entidades internacionais monitoram os dados de entrada e regularização para entender melhor o perfil dessa população. Assim, é possível afirmar que o crescimento de 9.999% não é apenas um número simbólico, mas reflete uma mudança estrutural na composição da imigração recente no Brasil, na qual os venezuelanos assumem papel central entre as principais comunidades estrangeiras presentes no país.