É possível agricultura em larga escala sem defensivos químicos?

Em várias regiões do mundo, cresce o debate sobre a possibilidade de grandes plantações abrirem mão dos agrotóxicos. A pressão vem de consumidores, pesquisadores e até de produtores. O tema envolve saúde, meio ambiente, produtividade e preço dos alimentos. Ao mesmo tempo, divide opiniões entre especialistas em agronomia e economia.

Em países tropicais, o desafio ganha outra dimensão. O clima quente e úmido favorece pragas, doenças e plantas daninhas. Assim, agricultores lidam com riscos constantes de perda de safra. Por isso, muitos recorrem aos defensivos químicos para proteger o investimento e garantir colheitas estáveis.

A agricultura em larga escala pode funcionar sem agrotóxicos?

Especialistas apontam que a agricultura em larga escala sem defensivos químicos é possível em alguns contextos. No entanto, eles ressaltam limites técnicos e econômicos. Segundo pesquisadores da Embrapa, sistemas orgânicos ou agroecológicos conseguem bons resultados em determinadas culturas. Porém, ainda enfrentam dificuldades em commodities como soja, milho e algodão.

Em regiões com clima temperado, alguns países avançam mais rápido. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu metas para reduzir o uso de pesticidas sintéticos. Mesmo assim, autoridades europeias admitem que a eliminação total ainda parece distante. Além disso, cooperativas relatam custos maiores com manejo alternativo e mão de obra.

No Brasil e em outros países tropicais, agrônomos citam a alta pressão de pragas. O calor acelera ciclos de insetos e fungos. Assim, sistemas sem defensivos químicos precisam de planejamento fino e grande diversidade de espécies. Isso exige conhecimento técnico, monitoramento constante e investimentos adicionais em infraestrutura.

Agricultura orgânica em grandes áreas: até onde é viável?

A agricultura orgânica proíbe agrotóxicos sintéticos e fertilizantes químicos solúveis. Em vez disso, utiliza adubação orgânica, rotação de culturas e manejo ecológico do solo. Segundo dados de 2025 da IFOAM, a área global orgânica ocupa cerca de 75 milhões de hectares. Apesar desse avanço, ainda representa fração pequena da agricultura mundial.

Grandes áreas orgânicas existem, mas se concentram em culturas específicas. Em geral, produtores priorizam grãos para ração animal, café, frutas e hortaliças. No entanto, a conversão de sistemas convencionais para orgânicos pode levar anos. Nesse período, a produtividade tende a cair. Em média, estudos citados pela FAO indicam reduções de 10% a 30% na produção, dependendo da cultura e do manejo.

Ao mesmo tempo, alimentos orgânicos costumam chegar ao mercado com preços mais altos. A diferença vem de vários fatores. Entre eles, menor rendimento por hectare, mais mão de obra, certificação e logística. Assim, o consumo ainda se concentra em faixas de renda mais altas, especialmente em grandes centros urbanos.

Menor uso de insumos químicos sintéticos.

Maior demanda por manejo manual e mecanizado.

Necessidade de certificação e auditorias.

Preços mais elevados na gôndola.

Como o controle biológico substitui parte dos defensivos químicos?

O controle biológico usa inimigos naturais para reduzir pragas. Agricultores aplicam fungos, bactérias, vírus ou insetos benéficos nas lavouras. Em vez de matar indiscriminadamente, essas soluções visam apenas espécies-alvo. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o mercado de bioinsumos cresce acima de 20% ao ano no país.

Empresas e centros de pesquisa destacam resultados relevantes em soja, milho, cana e algodão. O controle biológico permite reduzir o volume de agrotóxicos. Em alguns casos, substitui completamente determinados produtos químicos. Porém, o método exige condições bem controladas. Fatores como temperatura, umidade e radiação solar influenciam o desempenho desses organismos.

Além disso, o manejo integrado de pragas combina ferramentas. O produtor monitora as áreas, define níveis de dano aceitáveis e aplica produtos apenas quando necessário. Dessa forma, ele pode usar:

Monitoramento semanal de pragas e doenças. Armadilhas e amostragens em pontos da lavoura. Bioinsumos registrados para cada alvo específico. Defensivos químicos apenas em casos críticos.

Pesquisadores da Universidade de São Paulo avaliam que esse modelo reduz custos em médio prazo. Também diminui riscos de resistência de pragas. Mesmo assim, pequenos e médios produtores relatam dificuldades de acesso a assistência técnica especializada.

Agroflorestas e agricultura regenerativa podem escalar?

As agroflorestas misturam árvores, culturas agrícolas e, às vezes, animais. Nesse sistema, a diversidade cria um ambiente mais equilibrado. A sombra de árvores reduz a temperatura do solo. Além disso, folhas caídas aumentam a matéria orgânica e alimentam microrganismos. Em muitos casos, produtores dispensam agrotóxicos ou usam quantidades bem menores.

A agricultura regenerativa segue princípios semelhantes. O foco recai na recuperação do solo e na redução do revolvimento. Práticas comuns incluem plantio direto, uso intenso de plantas de cobertura e consórcios de culturas. Estudos recentes mostram melhorias na infiltração de água e no sequestro de carbono. Em vários projetos-piloto, agricultores relatam menor incidência de pragas após alguns anos.

Contudo, a transição para esses modelos nem sempre acontece rápido. Grandes propriedades precisam adaptar máquinas, treinar equipes e testar combinações de espécies. Em entrevista a veículos especializados, agrônomos ressaltam que esses sistemas funcionam melhor de forma gradual. Primeiro em áreas menores, depois em blocos maiores, conforme os resultados surgem.

Maior diversidade de espécies por área.

Redução da erosão e aumento da matéria orgânica.

Menor dependência de fertilizantes químicos.

Possível queda de produtividade no início.

Quais são os impactos no preço e na produtividade?

A eliminação total de defensivos químicos em grandes lavouras teria efeitos diretos. O primeiro recai sobre a produtividade média. Em países tropicais, sem manejo alternativo eficiente, as perdas poderiam crescer. Técnicos ligados a organismos internacionais estimam riscos expressivos para grãos básicos. Em culturas sensíveis, surtos de pragas podem causar reduções severas de colheita.

Com menos oferta, os preços tendem a subir. O efeito atinge toda a cadeia de alimentos. Indústrias de óleos, ração animal, carnes e laticínios também sentem o impacto. Estudos de modelagem econômica projetam aumentos nos custos de produção. Em cenários extremos, o encarecimento recairia com mais força sobre famílias de baixa renda.

Por outro lado, a combinação de práticas sustentáveis pode mitigar esse quadro. Quando produtores adotam controle biológico, rotação de culturas e sistemas agroflorestais, a dependência de químicos diminui. Em médio prazo, alguns relatam estabilidade maior do solo e da produtividade. Ainda assim, a transição exige crédito adequado, políticas públicas consistentes e assistência técnica contínua.

Até o momento, grande parte dos especialistas defende uma abordagem intermediária. Em geral, eles apontam a agricultura em larga escala com uso racional de defensivos como caminho de curto prazo. Paralelamente, sugerem ampliar áreas de agricultura orgânica, agroflorestas e sistemas regenerativos. Dessa forma, o setor testa limites, melhora tecnologias e, pouco a pouco, reduz a dependência de agrotóxicos.