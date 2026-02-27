A árvore do deserto que sobrevive onde quase nada cresce e tem vagens doces

A árvore mesquite, pertencente ao gênero Prosopis, é um tipo de leguminosa presente em paisagens secas e quentes. Em várias regiões áridas do mundo, essa planta aparece como um dos elementos mais resistentes da paisagem, formando moitas, bosques baixos ou exemplares isolados. Assim, trata-se de uma espécie que chama atenção tanto pela capacidade de adaptação quanto pelo uso que comunidades rurais fazem de sua madeira, de suas vagens e até de suas flores.

O mesquite não é uma única espécie, mas um grupo de árvores e arbustos que compartilham características parecidas. Ademais, essas plantas podem ter porte mais baixo, com formato de arbusto, ou atingir o tamanho de uma árvore de médio porte. Em geral, apresentam copa irregular, galhos tortuosos e presença de espinhos, o que ajuda na proteção contra herbívoros. Em muitos lugares, o mesquite é um símbolo de resistência em ambientes onde a chuva é escassa e o solo é pobre.

O mesquite não é uma única espécie, mas um grupo de árvores e arbustos que compartilham características parecidas – depositphotos.com / eugenierobitaille



O que é a árvore mesquite e onde ela ocorre?

O termo mesquite designa espécies do gênero Prosopis, nativas principalmente de áreas semiáridas da América, como o sul dos Estados Unidos, México, partes do Brasil, Argentina, Chile e outros países da América do Sul. Porém, algumas espécies também foram introduzidas em regiões da África, do Oriente Médio e da Ásia, justamente pela fama de tolerar seca intensa. Assim, em muitos desses locais, a árvore se espalhou com rapidez, ocupando extensas áreas de pastagem e bordas de estradas.

Em seu ambiente natural, o mesquite ocupa áreas de caatinga, cerrados áridos, desertos e semidesertos. Muitas vezes, ele cresce em solos pedregosos ou arenosos. A árvore é adaptada a altas temperaturas e períodos longos sem chuva, o que a torna comum em paisagens onde outras espécies de porte semelhante teriam dificuldade de se estabelecer. Portanto, isso faz do mesquite uma espécie importante na estrutura da vegetação local, oferecendo sombra, abrigo e alimento para animais.

Quais são as principais características da árvore mesquite?

Fisicamente, a árvore mesquite apresenta tronco de coloração marrom a acinzentada, que pode ser tortuoso e com casca fissurada. Os galhos costumam ser armados com espinhos, variando em tamanho conforme a espécie. As folhas são compostas, geralmente finas e delicadas, o que ajuda a reduzir a perda de água por transpiração. As flores, em geral pequenas e amareladas, surgem em inflorescências alongadas, atraindo insetos polinizadores.

Após a floração, o mesquite produz vagens alongadas, semelhantes a feijões, que abrigam sementes envolvidas por uma polpa adocicada. Essas vagens são uma das marcas registradas da planta e desempenham papel relevante na alimentação de animais e de populações humanas em algumas regiões. A madeira é densa e pesada, com coloração escura e veios marcantes, o que favorece o uso tanto em marcenaria quanto como lenha ou carvão de alto poder calorífico.

Presença de espinhos em muitos ramos;

Folhas pequenas e compostas, adaptadas ao calor;

Flores em cachos alongados, geralmente amarelados;

Vagens com polpa adoçada, ricas em carboidratos;

Madeira dura, densa e durável.

Como o mesquite sobrevive em regiões áridas?

A sobrevivência do mesquite em ambientes áridos está ligada principalmente ao seu sistema radicular. Essa árvore desenvolve raízes profundas, que podem ultrapassar dezenas de metros em direção às camadas úmidas do solo. Há registros de raízes de Prosopis com mais de 50 metros de profundidade, o que permite acesso a água que outras plantas não conseguem alcançar. Além das raízes profundas, também há raízes laterais extensas, que aproveitam ao máximo qualquer umidade disponível perto da superfície.

Outros fatores ajudam na resistência à seca. As folhas pequenas e compostas reduzem a área de exposição ao sol, diminuindo a evaporação de água. Em períodos muito secos, algumas espécies de mesquite podem perder parte da folhagem, economizando recursos até as chuvas retornarem. O tronco e os galhos também funcionam como reserva de nutrientes, permitindo que a planta rebrote mesmo depois de fogo leve ou corte parcial.

Raízes extremamente profundas, buscando água em camadas profundas do solo; Folhas reduzidas, que limitam a perda de água; Capacidade de entrar em período de baixa atividade durante secas severas; Rebrota após podas ou incêndios moderados.

Para que servem as vagens e a madeira do mesquite?

As vagens do mesquite são um recurso importante. Em várias regiões, as populações locais trituram as vagens secas para produzir uma espécie de farinha, usada em pães, bolos, mingaus e bebidas. A polpa tem sabor adocicado e aroma característico, o que torna o produto interessante na culinária regional. Além disso, animais como cabras, ovelhas e gado consomem as vagens caídas no solo, aproveitando o valor energético do alimento.

A madeira de mesquite é reconhecida pela densidade e pela queima lenta, produzindo brasas estáveis e fumaça aromática. Por isso, é muito utilizada em churrasqueiras, defumadores e fornos a lenha, especialmente em cortes de carnes que exigem cozimento prolongado. Na marcenaria, essa madeira aparece em móveis rústicos, pisos, tábuas de corte e peças decorativas, explorando a textura e a coloração escura natural, que pode variar entre tons castanhos e avermelhados.

A sobrevivência do mesquite em ambientes áridos está ligada principalmente ao seu sistema radicular – depositphotos.com / nflane



Por que o mesquite pode ser considerado uma planta invasora?

Em áreas onde o mesquite foi introduzido e não é nativo, a espécie pode se comportar como planta invasora. As sementes são dispersas por animais e água, germinando com facilidade após chuvas eventuais. A combinação de crescimento relativamente rápido, espinhos que dificultam o manejo e grande capacidade de rebrote faz com que o mesquite forme adensamentos densos, conhecidos como macegas ou moitas fechadas.

Esses aglomerados podem ocupar pastagens inteiras, reduzir a disponibilidade de forragem para o gado e dificultar a circulação de pessoas e animais. Em alguns países, programas de manejo tentam controlar o avanço do gênero Prosopis com cortes, uso controlado de fogo e até introdução de insetos que atacam sementes ou partes da planta. Ao mesmo tempo, há iniciativas que buscam aproveitar melhor a madeira e as vagens, transformando um problema de invasão em fonte de renda e de recursos para as comunidades locais.

Dessa forma, a árvore mesquite apresenta um conjunto de características que a torna ao mesmo tempo aliada e desafio em ambientes áridos. Sua capacidade de sobreviver onde poucas plantas resistem, a produção de vagens comestíveis e a madeira valorizada na culinária e na marcenaria convivem com o risco de invasão em áreas sensíveis. O equilíbrio entre uso econômico e manejo adequado tem sido o caminho adotado em diferentes regiões onde o gênero Prosopis está presente.