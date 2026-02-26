Lollapalooza pelo mundo: datas e cidades do festival

O Lollapalooza é hoje um dos festivais de música mais conhecidos do mundo, marcado por grandes estruturas, line-ups variados e forte presença de marcas. Criado nos Estados Unidos, o evento se expandiu para diferentes continentes e acabou se tornando uma espécie de franquia global, com edições anuais em vários países. Cada versão mantém o nome Lollapalooza, mas adapta datas, atrações e experiências ao público local.

Em 2026, o festival continua concentrado principalmente nas Américas e na Europa, com calendários que costumam se repetir ano após ano. As datas variam de acordo com a estação do ano em cada região, mas seguem uma lógica: países do hemisfério sul recebem o evento em meses mais quentes do início do ano, enquanto as edições no hemisfério norte ocorrem no verão boreal, entre meados e o fim do ano.

Quais países têm Lollapalooza hoje?

A palavra-chave central aqui é Lollapalooza, e ela está diretamente ligada a um circuito internacional de festivais. Em 2026, as edições ativas mais conhecidas do Lollapalooza acontecem em pelo menos quatro países: Estados Unidos, Brasil, Argentina e Chile. Ao longo dos anos, outros locais já receberam versões do evento, como Alemanha e França, mas nem todas as praças se mantiveram no calendário de forma contínua.

Cada país conta com uma organização local em parceria com a empresa responsável pela marca global. Assim, mesmo sob o mesmo nome, cada Lollapalooza tem identidade própria, seja pelo tipo de público que atrai, pelo estilo das bandas, seja pela estrutura montada. O único ponto em comum é o modelo de festival de grande porte, com vários palcos, programação de dia inteiro e forte mistura entre rock, pop, rap, música eletrônica e artistas em ascensão.

Lollapalooza Brasil: quando costuma acontecer?

O Lollapalooza Brasil é uma das edições mais populares do circuito latino-americano. O festival ocorre em São Paulo, tradicionalmente no autódromo de Interlagos, em três dias de shows. As datas costumam cair entre o fim de março e o começo de abril, aproveitando o final do verão e o início do outono no país. Neste ano, a agenda é de 20 a 22 de março. Em geral, o evento acontece em um fim de semana prolongado ou em dias próximos, para facilitar o deslocamento do público.

Nos últimos anos, o roteiro tem sido relativamente estável: vendas de ingressos iniciadas com vários meses de antecedência, anúncio gradual do line-up e festival concentrado em um único fim de semana. A escolha desse período do ano leva em conta clima, calendário de outros festivais e logística de turnês internacionais, já que muitos artistas aproveitam a passagem pela América do Sul para tocar também na Argentina e no Chile na mesma janela.

Cidade: São Paulo (SP)

São Paulo (SP) Período típico: fim de março ou início de abril – em 2026, de 20 a 22 de março

fim de março ou início de abril – em 2026, de 20 a 22 de março Duração: 3 dias consecutivos

Quando acontecem os Lollapalooza Argentina e Chile?

Na América do Sul, o Lollapalooza Argentina e o Lollapalooza Chile formam, junto com o Brasil, um bloco regional. As três edições costumam ocorrer em datas muito próximas, muitas vezes em fins de semana sucessivos ou até no mesmo – casos de Buenos Aires e Santiago. Em 2026, o padrão que se observa segue essa mesma lógica, concentrando os festivais entre março e abril.

Na Argentina, o evento geralmente acontece no Hipódromo de San Isidro, em Buenos Aires, também em três dias de programação. Já no Chile, o palco tradicional é a cidade de Santiago, com estrutura parecida: múltiplos palcos, diversidade de estilos musicais e forte presença de artistas internacionais que circulam pelas três praças sul-americanas em sequência.

Lollapalooza Argentina Cidade: Buenos Aires (Hipódromo de San Isidro)

Buenos Aires (Hipódromo de San Isidro) Período típico: março – em 2026, será de 13 a 15 de março

março – em 2026, será de 13 a 15 de março Duração: 3 dias Lollapalooza Chile Cidade: Santiago (Parque O’Higgins)

Santiago (Parque O’Higgins) Período típico: março – em 2026, será de 13 a 15 de março

março – em 2026, será de 13 a 15 de março Duração: 3 dias

Quando ocorre o Lollapalooza Chicago (Estados Unidos)?

Nos Estados Unidos, o Lollapalooza tem sua edição mais tradicional, realizada em Chicago, no Grant Park. Diferente dos eventos na América do Sul, que acontecem no início do ano, o Lollapalooza Chicago é realizado no verão norte-americano, geralmente entre o fim de julho e o começo de agosto. São quatro dias consecutivos de festival, com estrutura ainda maior e line-up mais extenso.

Esse período aproveita as férias de verão no país, temperaturas mais altas e maior disponibilidade de turistas. A edição de Chicago funciona como referência para muitas outras versões do Lollapalooza, tanto na escolha de artistas quanto na definição de tendências de programação e de experiências oferecidas ao público, como ativações de marcas e áreas interativas.

Cidade: Chicago (Illinois)

Chicago (Illinois) Período típico: fim de julho a início de agosto – em 2026, de 30 de julho a 2 de agosto

fim de julho a início de agosto – em 2026, de 30 de julho a 2 de agosto Duração: 4 dias

O calendário do Lollapalooza muda muito de ano para ano?

Apesar de pequenas variações de datas e ajustes pontuais, o calendário do Lollapalooza costuma ser bastante previsível. América do Sul concentra as edições em março e início de abril; Estados Unidos mantêm o evento em Chicago entre julho e agosto. Em alguns anos, surgem ou retornam edições em outros países, especialmente na Europa, geralmente no verão europeu, entre junho e agosto. Entre os destaques está a edição de Berlim, em 18 e 19 de julho no Olympiastadion e Olympiapark, e em Paris, na França, entre 17 e 19 de julho.

Para quem acompanha o festival, a recomendação frequente é acompanhar os canais oficiais de cada país, pois ali são divulgadas as datas exatas, início das vendas e atualizações sobre o line-up. Como se trata de um evento internacional, mudanças de logística, turnês de artistas e até questões climáticas podem influenciar no planejamento de cada temporada.