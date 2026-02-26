O que é cateterismo? Procedimento feito em Herson Capri após infarto

O cateterismo cardíaco se tornou um dos procedimentos mais utilizados na cardiologia moderna para investigar e tratar problemas nas artérias do coração. Em casos de infarto, como o que ocorreu com o ator Herson Capri, essa técnica pode ser decisiva para identificar obstruções e, em muitos quadros, desobstruir as coronárias de forma rápida. A prática combina tecnologia de imagem, uso de contraste e instrumentos delicados para acessar o coração por meio de um vaso sanguíneo, sem necessidade de grandes cortes.

Ao contrário do que parte do público imagina, o cateterismo não é uma cirurgia aberta. Trata-se de um procedimento invasivo, porém minimamente traumático, geralmente realizado em laboratório de hemodinâmica. O paciente costuma permanecer acordado, sob sedação leve, enquanto uma equipe multiprofissional acompanha sinais vitais em tempo real. Essa abordagem permite diagnóstico preciso e, na mesma sessão, a realização de intervenções como angioplastia e colocação de stent, quando indicado.

O que é cateterismo cardíaco e para que serve?

O cateterismo cardíaco é um exame invasivo em que um médico introduz um cateter um tubo fino e flexível em uma artéria ou veia, geralmente no punho (artéria radial) ou na virilha (artéria femoral), guiando-o até o coração. Com auxílio de contraste e raio X, é possível visualizar as artérias coronárias, cavidades cardíacas e válvulas, identificando estreitamentos, obstruções ou alterações estruturais. Essa técnica é fundamental tanto em emergências, como no infarto agudo do miocárdio, quanto em investigações de dor no peito e outros sintomas.

O objetivo principal é responder a perguntas médicas específicas: há entupimento nas coronárias? O fluxo de sangue ao músculo cardíaco está comprometido? Existe alguma anomalia nas válvulas? Quando o paciente apresenta um quadro sugestivo de infarto, o cateterismo pode ser indicado de forma urgente, permitindo abrir a artéria responsável pelo problema e reduzir danos ao coração.

Diferente de uma cirurgia aberta, o cateterismo é feito com um tubo fino guiado até o coração, usando contraste e raio X. Em muitos casos, já na mesma sessão é possível realizar angioplastia e implantar stent, restabelecendo o fluxo sanguíneo – depositphotos.com / blueringmedia

Como é feito o cateterismo cardíaco passo a passo?

O passo a passo do cateterismo cardíaco segue um protocolo bem estabelecido, com foco em segurança e rapidez. Antes de entrar no laboratório de hemodinâmica, o paciente passa por avaliação clínica, exames de sangue e, em situações de emergência, por exames de imagem básicos, como eletrocardiograma e ecocardiograma, quando disponíveis. Em geral, o procedimento ocorre em ambiente controlado, com monitorização contínua de pressão arterial, frequência cardíaca e oxigenação.

Preparação da pele e anestesia local: a equipe higieniza a região de acesso, costuma raspar pelos se necessário e aplica anestésico local para reduzir desconforto. Punção da artéria: o profissional introduz uma agulha na artéria radial (punho) ou femoral (virilha) e coloca um pequeno introdutor, espécie de porta de entrada para o cateter. Introdução e condução do cateter: o cateter é guiado pelos vasos sanguíneos até a raiz da aorta e às artérias coronárias, sob visão em tempo real por raio X. Injeção de contraste: o contraste iodado é injetado pelas coronárias, permitindo a visualização do trajeto do sangue e das áreas com estreitamento ou entupimento. Registro das imagens: a equipe grava imagens em diferentes ângulos, formando a coronariografia, que será analisada durante e após o procedimento. Retirada do cateter e hemostasia: ao final, o cateter e o introdutor são retirados; no punho, costuma-se usar pulseiras compressivas, e, na virilha, compressão manual ou dispositivos específicos para estancar o sangramento.

Em muitos casos, o exame dura entre 20 e 60 minutos, variando conforme a complexidade. Após o término, o paciente permanece em observação por algumas horas, com tempo de repouso maior quando o acesso é feito pela virilha, para reduzir risco de sangramento local.

Cateterismo em casos de infarto: o que muda?

Quando o cateterismo é realizado por causa de um infarto, o cenário é de maior urgência. O objetivo passa a ser não apenas diagnosticar, mas também restaurar o fluxo de sangue o mais rápido possível. Nesses casos, fala-se em angioplastia primária, procedimento em que a equipe localiza a artéria coronária entupida e age imediatamente para desobstruí-la.

Identificação da artéria culpada : pelas imagens do contraste, o médico identifica qual coronária está obstruída e em que ponto.

: pelas imagens do contraste, o médico identifica qual coronária está obstruída e em que ponto. Passagem de fio-guia : um fio muito fino atravessa a placa de gordura ou o coágulo, criando um caminho para outros dispositivos.

: um fio muito fino atravessa a placa de gordura ou o coágulo, criando um caminho para outros dispositivos. Dilatação com balão : um pequeno balão é inflado no local do entupimento para alargar a passagem de sangue.

: um pequeno balão é inflado no local do entupimento para alargar a passagem de sangue. Colocação de stent: geralmente se implanta um stent, estrutura metálica expansível que mantém a artéria aberta após a dilatação.

Em situações como a do ator Herson Capri, relatadas publicamente, o cateterismo possibilita localizar rapidamente as lesões coronarianas e, se tecnicamente viável, tratar o problema na mesma sessão. A decisão sobre angioplastia, stent ou outras abordagens considera quadro clínico, quantidade de vasos comprometidos e condições gerais do paciente.

No infarto, cada minuto conta: o cateterismo identifica a artéria obstruída e permite desobstruí-la rapidamente – depositphotos.com / scienceanm

Quais são os cuidados antes e depois do cateterismo?

O preparo para o cateterismo cardíaco varia conforme a urgência. Em casos eletivos, o paciente costuma receber orientações sobre jejum, uso de medicamentos e alergias a contraste iodado. Fatores como função renal, histórico de sangramentos e uso de anticoagulantes também são avaliados, pois influenciam na estratégia do procedimento.

No período pós-cateterismo, alguns cuidados são frequentes:

Repouso relativo por algumas horas, principalmente se o acesso foi pela virilha.

Observação de sinais de sangramento ou hematoma no local da punção.

Hidratação adequada, quando permitido, para ajudar na eliminação do contraste.

Acompanhamento médico para ajustes de medicamentos, como antiagregantes plaquetários.

Em pacientes que sofreram infarto, o exame marca apenas uma etapa do tratamento. Após a intervenção, costuma-se iniciar ou intensificar medidas para controle de colesterol, pressão arterial, diabetes, além de mudanças no estilo de vida. O cateterismo, portanto, funciona como uma ferramenta de diagnóstico e tratamento imediato, mas a recuperação completa depende de seguimento clínico e de adesão às orientações médicas a médio e longo prazo.