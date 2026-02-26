Este clube de luxo tem piscina de ondas em São Paulo e cobra até R$ 1 milhão por sócio

Em meio ao cenário urbano de São Paulo, o Beyond The Club surge como um empreendimento que combina esporte, entretenimento e exclusividade em um único espaço. O projeto apresenta uma praia artificial com ondas para a prática de surfe, em plena cidade, cercada por uma estrutura de lazer voltada a um público de alto padrão. Com acesso restrito a sócios, o clube adota um modelo de adesão por títulos de alto valor, posicionando-se como uma alternativa privada ao litoral tradicional.

Instalado em uma área de aproximadamente 70 mil m², o Beyond The Club foi concebido para funcionar como um refúgio esportivo e social em São Paulo. A proposta é oferecer uma experiência de praia completa, com areia branca, água tratada e infraestrutura pensada para diferentes perfis de praticantes de esporte. Ao mesmo tempo, o local abriga ambientes dedicados ao descanso, à gastronomia e à convivência entre os associados.

Beyond The Club: maior piscina de ondas artificiais do mundo em São Paulo

O principal destaque do Beyond The Club é a piscina de ondas artificiais, considerada a maior do mundo em seu segmento. O equipamento utiliza a tecnologia Wavegarden Cove, com 62 módulos responsáveis pela geração de ondas em série. Essa configuração permite criar diferentes tipos de ondas, variando em tamanho, força e formato, o que atende desde iniciantes no surfe até atletas de nível avançado em busca de manobras mais técnicas.

A tecnologia Wavegarden Cove se baseia em um sistema mecânico de última geração que controla, com precisão, a frequência e a intensidade das ondas. Com isso, é possível programar sessões de treino específicas, simulando desde condições mais suaves, voltadas ao aprendizado, até ondas rápidas e potentes, adequadas para surfistas profissionais. Essa previsibilidade atrai praticantes que desejam evoluir de forma estruturada, sem depender das variações naturais do mar.

Além da performance esportiva, a piscina de ondas do Beyond The Club também foi planejada como elemento central de convivência. À sua volta, ficam distribuídas áreas de descanso, decks, espreguiçadeiras e pontos de observação, permitindo que familiares e convidados acompanhem as sessões de surfe em um ambiente com visual de praia, porém em contexto urbano.

Surfe, tecnologia e exclusividade: o Beyond The Club aposta na tecnologia Wavegarden para criar ondas perfeitas longe do mar – Divulgação/Beyond The Club

Quais são as opções de lazer e esporte no Beyond The Club?

Embora o surfe seja o protagonista, o Beyond The Club se apresenta como um complexo multiesportivo. O espaço inclui um conjunto de quadras para diferentes modalidades, uma academia de alta performance e estruturas voltadas ao bem-estar. O objetivo é oferecer um ambiente completo para quem busca treinar, socializar e relaxar em um único endereço.

Praia de areia branca : área que reproduz a atmosfera litorânea, com faixas de areia, mobiliário de praia e vista direta para a piscina de ondas.

: área que reproduz a atmosfera litorânea, com faixas de areia, mobiliário de praia e vista direta para a piscina de ondas. Quadras esportivas : estrutura dedicada a tênis, beach tennis, padel e squash, contemplando tanto a prática recreativa quanto treinos mais intensos.

: estrutura dedicada a tênis, beach tennis, padel e squash, contemplando tanto a prática recreativa quanto treinos mais intensos. Academia de alta performance : espaço voltado ao condicionamento físico, com equipamentos modernos e foco em preparação para esportes como surfe e outras modalidades.

: espaço voltado ao condicionamento físico, com equipamentos modernos e foco em preparação para esportes como surfe e outras modalidades. Spa : área destinada a relaxamento e recuperação, com serviços que complementam a rotina esportiva dos associados.

: área destinada a relaxamento e recuperação, com serviços que complementam a rotina esportiva dos associados. Skate park : pista desenhada para diferentes níveis de praticantes, agregando mais uma opção de esporte de ação ao clube.

: pista desenhada para diferentes níveis de praticantes, agregando mais uma opção de esporte de ação ao clube. Simuladores : equipamentos como simuladores de ski e snowboard, entre outros, ampliam a oferta de experiências esportivas em ambiente controlado.

: equipamentos como simuladores de ski e snowboard, entre outros, ampliam a oferta de experiências esportivas em ambiente controlado. Restaurante e áreas de convivência: pontos de encontro para refeições, reuniões e eventos sociais, reforçando o perfil de clube privado de alto padrão.

Essa combinação de modalidades transforma o Beyond The Club em um hub esportivo diversificado. Associados podem montar rotinas que mesclam surfe, treinos de força, esportes de raquete, skate e momentos de descanso, sem sair do mesmo complexo.

Com apoio de nomes como Gabriel Medina e Filipe Toledo, o clube une performance esportiva e experiência premium em um só endereço – Divulgação/Beyond The Club

Como funciona a adesão ao Beyond The Club e qual o público-alvo?

O acesso ao Beyond The Club é restrito a quem adquire títulos de sócio, com valores que podem chegar a R$ 1 milhão. Esse modelo de adesão posiciona o empreendimento entre os clubes mais exclusivos de São Paulo, voltado a um público de alta renda em busca de estrutura de lazer diferenciada. Além da infraestrutura esportiva, o título garante acesso a serviços, eventos e vantagens ligadas ao cotidiano do clube.

O projeto foi idealizado com apoio de nomes de destaque do surfe mundial, como Gabriel Medina e Filipe Toledo. A participação de atletas reconhecidos nesse desenvolvimento ajudou a orientar aspectos técnicos da piscina de ondas e da experiência dos surfistas, contribuindo para aproximar o ambiente das condições encontradas em picos de surfe ao redor do mundo.

Com essa combinação de tecnologia de ondas, praia artificial, múltiplas opções esportivas e modelo de sócio proprietário, o Beyond The Club se consolida como um novo formato de clube privado em São Paulo. A proposta de reunir mar, cidade e exclusividade em um único endereço indica uma tendência de empreendimentos que buscam trazer experiências típicas de destinos turísticos para dentro dos grandes centros urbanos.