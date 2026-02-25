O impressionante segredo hidratante das celebridades: lanolina revelada! Não se assuste

A lanolina está presente em muitos produtos de uso diário, principalmente cosméticos, sem que boa parte das pessoas perceba sua origem. Trata-se de uma substância gordurosa obtida da lã de ovelhas, usada para proteger, hidratar e dar textura a diversos itens de higiene, beleza e até medicamentos. Apesar de ser de fonte animal, sua extração ocorre sem necessidade de abate, o que costuma gerar interesse em consumidores mais atentos à procedência dos ingredientes.

Do ponto de vista químico, a lanolina é uma mistura complexa de ésteres, álcoois e ácidos graxos. Em termos práticos, isso significa que ela é altamente emoliente, forma uma espécie de película protetora e ajuda a reduzir a perda de água da pele. Por essa razão, tornou-se um ingrediente frequente em cremes, pomadas, protetores labiais e produtos para cuidados com bebês, sempre com foco em hidratação intensa e proteção da barreira cutânea.

A lanolina é secretada pelas glândulas sebáceas das ovelhas e fica impregnada nas fibras de lã, cumprindo uma função importante: proteger o animal contra umidade, frio e agentes externos – depositphotos.com / JozefKlopacka



O que é lanolina e por que é tão usada na pele?

A palavra-chave central aqui é lanolina, também chamada de graxa de lã ou cera de lã. Ela é secretada pelas glândulas sebáceas das ovelhas e fica impregnada nas fibras de lã, cumprindo uma função importante: proteger o animal contra umidade, frio e agentes externos. Na indústria, essa mesma característica de proteção é aproveitada em fórmulas que buscam hidratar e resguardar a pele humana.

Em contato com a pele, a lanolina forma uma camada semipermeável, ajudando a reter a umidade natural. Diferentemente de alguns óleos vegetais, sua estrutura se assemelha mais aos lipídios da pele humana. Assim, isso favorece a sensação de maciez e a recuperação de áreas ressecadas. Por isso, a lanolina anidra (forma mais pura e concentrada) é bastante empregada em regiões sujeitas a fissuras, como lábios, cotovelos, calcanhares e mamilos durante a amamentação. Porém, sempre seguindo orientação profissional quando o uso é terapêutico.

Como a lanolina é produzida e retirada da lã?

A produção de lanolina começa na tosquia das ovelhas, processo de remoção da lã que ocorre periodicamente. Após a tosquia, essa lã bruta contém impurezas como poeira, suor, restos de plantas e a própria gordura natural, que é a chamada graxa de lã. Então, a matéria-prima passa por uma etapa de lavagem industrial com água e agentes de limpeza específicos, que separam a lã das substâncias gordurosas.

Durante essa lavagem, a lanolina se dissolve na água quente com detergentes e forma uma espécie de emulsão. Em seguida, essa emulsão é tratada por processos físicos e químicos controlados, como centrifugação e separação por fases, para concentrar a gordura e remover o excesso de água. O material resultante ainda contém impurezas e precisa ser refinado para atingir o padrão exigido em cosméticos e medicamentos.

Na fase de refino, a lanolina passa por etapas de filtragem, desodorização e purificação. São removidos resíduos de agrotóxicos, sujidades e componentes indesejados, resultando em uma cera amarelada, densa e com odor discreto. Existem diferentes graus de purificação, como a lanolina farmacêutica e a lanolina cosmética, cada uma adequada a usos específicos conforme regulamentos de segurança e qualidade.

Quais produtos são feitos com lanolina no dia a dia?

A lista de itens que utilizam lanolina ou seus derivados é ampla. Na área de cuidados pessoais, ela aparece com frequência em produtos voltados à hidratação intensa e proteção contra ressecamento. Em muitos rótulos, o ingrediente pode aparecer como lanolin, lanolin alcohol, hydrogenated lanolin ou outras variações, indicando formas modificadas da mesma matéria-prima para diferentes funções de textura e desempenho.

Cremes hidratantes e loções corporais: adicionam lanolina para reforçar a barreira de proteção da pele e aumentar a maciez.

adicionam lanolina para reforçar a barreira de proteção da pele e aumentar a maciez. Pomadas para lábios e áreas ressecadas: utilizam a cera de lã pela capacidade de formar um filme protetor e minimizar rachaduras.

utilizam a cera de lã pela capacidade de formar um filme protetor e minimizar rachaduras. Produtos para mamilo na amamentação: versões altamente purificadas ajudam a proteger a pele sensível, sob orientação profissional.

versões altamente purificadas ajudam a proteger a pele sensível, sob orientação profissional. Cremes para mãos e pés: voltados a peles muito secas, associam lanolina a outros óleos e manteigas.

voltados a peles muito secas, associam lanolina a outros óleos e manteigas. Shampoos e condicionadores: em alguns casos, a lanolina é usada para dar brilho e reduzir a sensação de aspereza dos fios.

Além de cosméticos, a lanolina também está presente em:

Pomadas farmacêuticas: funciona como base para veículos de ativos, ajudando na aplicação e na permanência sobre a pele. Produtos veterinários: utilizada em cremes e loções aplicados em animais, por propriedades protetoras e emolientes. Ceras e polidores: derivadas de lanolina podem ser usadas em ceras para couro, madeira e superfícies metálicas, conferindo brilho e proteção. Industria têxtil e de lubrificantes especiais: algumas formulações empregam frações de lanolina como agente de lubrificação e proteção contra corrosão.

A produção de lanolina começa na tosquia das ovelhas, processo de remoção da lã que ocorre periodicamente – depositphotos.com / WHPics



Lanolina é segura para todos os tipos de uso?

A segurança da lanolina depende do grau de purificação e da sensibilidade individual da pele. Em geral, a lanolina refinada para uso cosmético e farmacêutico segue normas rigorosas. Ainda assim, pessoas com alergias específicas, principalmente a derivados de lã ou à própria substância, podem apresentar irritações ou reações locais, motivo pelo qual testes dermatológicos e orientações de profissionais de saúde são frequentemente recomendados.

Outro ponto de atenção envolve a origem da matéria-prima. A lanolina vem da indústria da lã, e a qualidade final também está ligada às condições de criação das ovelhas e ao controle de contaminantes ambientais. Por isso, empresas costumam destacar quando utilizam lanolina altamente purificada ou versões com certificações específicas, recurso que auxilia consumidores a identificar opções alinhadas a critérios de segurança, rastreabilidade e bem-estar animal.

Com isso, a lanolina mantém espaço importante em fórmulas voltadas à hidratação e proteção da pele, aparecendo em diferentes faixas de preço e em diversas categorias de produtos. Entender o que é, como é obtida e em que itens está presente ajuda o consumidor a fazer escolhas mais informadas e a reconhecer esse ingrediente quando aparecer no rótulo.