Chorume bom x ruim: a ciência por trás do cheiro dos resíduos orgânicos

O chamado chorume de minhocário costuma ser descrito como um líquido escuro, mas de odor suave ou quase imperceptível, enquanto o chorume de aterros sanitários é conhecido pelo cheiro forte e pela aparência pouco agradável. A diferença entre esses dois materiais está ligada ao tipo de resíduo utilizado, às condições em que são formados e, principalmente, ao tipo de microrganismo que atua em cada ambiente.

Em sistemas de vermicompostagem, como os minhocários domésticos, a matéria orgânica é transformada lentamente por minhocas e microrganismos em um ambiente controlado, com ventilação e pouca compactação. Já nos aterros sanitários, o chorume é gerado a partir de uma mistura de resíduos orgânicos, rejeitos diversos e água da chuva, em condições frequentemente anaeróbias (sem oxigênio) e sob alta pressão, o que favorece processos de decomposição diferentes e a formação de substâncias com odor intenso.

O que é chorume de minhocário e por que quase não tem cheiro?

O chorume de minhocário, muitas vezes chamado de líquido lixiviado da vermicompostagem, é resultado da umidade que escorre pela matéria orgânica em decomposição em um ambiente rico em oxigênio e em vida microbiana equilibrada. As minhocas fragmentam os resíduos, facilitando a ação de bactérias e fungos aeróbios, que decompõem o material de forma mais estável e controlada.

Nesse processo aeróbio, há menor produção de compostos voláteis responsáveis por mau cheiro, como sulfeto de hidrogênio e certas aminas. Além disso, o que popularmente se chama de chorume de minhocário na prática é, muitas vezes, uma mistura de água, húmus solúvel e metabólitos microbianos, com pH mais equilibrado. Por isso, tende a ter odor fraco e, quando bem manejado, pode ser usado diluído como fertilizante líquido em plantas.

Presença majoritária de microrganismos aeróbios;

Matéria orgânica relativamente homogênea (restos de alimentos, folhas, papelão);

Boa aeração e drenagem, evitando putrefação intensa;

Temperatura moderada, sem superaquecimento e sem compactação elevada.

Compostagem doméstica reduz resíduos, diminui o chorume de aterros e transforma sobra orgânica em recurso – depositphotos.com / VectorTradition

Por que o chorume de aterro sanitário é tão fétido e intragável?

O chorume de aterro sanitário, também conhecido simplesmente como chorume de aterro, é formado pelo contato da água da chuva e da própria umidade dos resíduos com grandes volumes de lixo compactado. Nessa massa de resíduos, a disponibilidade de oxigênio é baixa, o que favorece a decomposição anaeróbia, mais lenta e associada à produção de gases e líquidos com odor intenso.

Além da fração orgânica (restos de alimentos, podas, papel), o chorume de aterro recebe contribuição de diversos outros materiais, como plásticos, metais, têxteis, produtos de higiene e pequenos resíduos industriais, o que pode incluir metais pesados, detergentes, solventes e contaminantes orgânicos. Essa mistura resulta em um líquido de composição complexa, com alta carga de matéria orgânica biodegradável, nutrientes em excesso (nitrogênio e fósforo) e substâncias tóxicas, responsável pelo cheiro forte e pelo aspecto considerado repulsivo.

Ambiente anaeróbio e compactado, com pouco oxigênio; Grande diversidade de resíduos, inclusive químicos; Formação de compostos voláteis malcheirosos (como sulfetos e mercaptanas); Elevada carga poluidora, exigindo tratamento especializado.

Quais são as principais diferenças entre o chorume de minhocário e o chorume de aterro?

A palavra-chave central aqui é chorume, mas o mesmo termo descreve líquidos com características muito distintas. No caso dos minhocários, o chorume tende a ser um subproduto relativamente estável da compostagem, enquanto nos aterros sanitários o chorume é um efluente que precisa de tratamento rigoroso para não contaminar solos e corpos dágua.

Alguns pontos ajudam a entender essa diferença de percepção entre um chorume sem cheiro e outro intragável:

Origem dos resíduos : nos minhocários, a alimentação é seletiva (restos de cozinha, material vegetal). Nos aterros, há mistura de resíduos domiciliares, comerciais e, em alguns casos, industriais.

: nos minhocários, a alimentação é seletiva (restos de cozinha, material vegetal). Nos aterros, há mistura de resíduos domiciliares, comerciais e, em alguns casos, industriais. Tipo de decomposição : minhocários trabalham majoritariamente com decomposição aeróbia; aterros operam, em grande parte, sob decomposição anaeróbia.

: minhocários trabalham majoritariamente com decomposição aeróbia; aterros operam, em grande parte, sob decomposição anaeróbia. Composição química : o chorume de minhocário costuma ter menos contaminantes e melhor relação de nutrientes; o de aterro pode conter substâncias tóxicas e poluentes emergentes.

: o chorume de minhocário costuma ter menos contaminantes e melhor relação de nutrientes; o de aterro pode conter substâncias tóxicas e poluentes emergentes. Gestão e destino: o líquido de minhocário é muitas vezes usado, após diluição, como insumo agrícola; o chorume de aterro passa por estações de tratamento para reduzir seu potencial poluidor.

Em termos ambientais, o chorume de aterro sanitário representa um ponto crítico de gestão de resíduos, exigindo impermeabilização de solo, drenagem específica e sistemas de tratamento físico-químico e biológico. Já o líquido gerado em minhocários domésticos e comunitários é visto como parte de uma estratégia de valorização da matéria orgânica, reduzindo o volume de lixo enviado para aterros e, consequentemente, a geração do chorume problemático.

A diferença está no processo: decomposição aeróbia e controlada versus lixo compactado e ambiente sem oxigênio – depositphotos.com / massimo1g

Como reduzir o impacto do chorume de aterros e aproveitar melhor o chorume de minhocários?

A expansão de práticas como a compostagem caseira e a vermicompostagem é apontada por especialistas em gestão de resíduos como uma forma de diminuir a quantidade de resíduos orgânicos enviados a aterros, reduzindo, por consequência, a produção de chorume de aterro sanitário. Quanto menos matéria orgânica chega ao aterro, menor é o volume de líquido poluente gerado.

No âmbito doméstico e comunitário, o chorume de minhocário pode ser melhor aproveitado por meio de algumas práticas:

Diluição adequada em água antes do uso em plantas, evitando excesso de nutrientes;

Armazenamento em local fresco e protegido da luz para não perder propriedades rapidamente;

Controle da umidade no minhocário, evitando excesso de líquido e garantindo boa aeração.

Em relação aos aterros, a tendência observada em diversos municípios brasileiros até 2026 inclui o fortalecimento da coleta seletiva, a ampliação de programas de compostagem pública e investimentos em sistemas modernos de tratamento de chorume, que combinam processos biológicos, físico-químicos e, em alguns casos, membranas de ultrafiltração. Dessa forma, a diferença entre o chorume suave de minhocários e o chorume agressivo de aterros deixa de ser apenas uma curiosidade e passa a evidenciar o impacto direto dos hábitos de descarte e das tecnologias de tratamento adotadas nas cidades.