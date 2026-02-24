Porão do Rock 2026: os gigantes do rock chegam a Brasília em maio

O Porão do Rock 2026 surge como um dos eventos mais comentados do calendário musical brasileiro. Afinal, reúne nomes nacionais e internacionais em dois dias de programação intensa em Brasília. A nova edição, marcada para os dias 22 e 23 de maio, na Arena BRB, aposta em uma mistura de estilos que vai do hardcore melódico ao rap e à música alternativa latino-americana. A proposta da organização é reforçar o papel do festival como ponto de encontro entre diferentes cenas e gerações, sem se limitar a um único nicho de público.

Já na divulgação inicial, o festival demonstra foco em estrutura e alcance nacional. Além do lineup anunciado, estão previstas seletivas para bandas em diversos estados do país, oferecendo a grupos independentes a chance de dividir espaço com artistas consagrados. Ademais, a edição de 2026 também contará com três palcos, área ampla para o público, praça de alimentação e espaços voltados para marcas e ativações culturais. Portanto, trata-se de um desenho que busca atender tanto quem vai pelos shows quanto quem enxerga o evento como uma experiência completa.

o primeiro dia traz um recorte mais voltado ao rock pesado e ao punk, com destaque para a banda norte-americana Pennywise como atração principal – Darren_k/Wikimedia Commons

Porão do Rock 2026: o que torna o festival diferente?

A palavra-chave central, Porão do Rock 2026, ajuda a explicar a identidade do evento. Afinal, trata-se de um festival que mantém o foco no rock e na música independente, mas sem fechar as portas para outras vertentes sonoras. Assim, o primeiro dia traz um recorte mais voltado ao rock pesado e ao punk, com destaque para a banda norte-americana Pennywise como atração principal. Na mesma data, o Angra prepara um show especial com Kiko Loureiro, guitarrista que não integra a formação oficial do grupo desde 2015. Isso desperta atenção de fãs de power metal e de música pesada em geral.

No mesmo 22 de maio, nomes como Dead Fish, Rodox e Rancore reforçam a presença do hardcore e do rock nacional no Porão do Rock 2026. Ademais, a escalação ainda abre espaço para atrações internacionais de nichos específicos. Entre eles, os japoneses do Deviloof e os canadenses do Avalon Stone, além de grupos brasileiros de diferentes regiões. Por isso, essa combinação mostra uma curadoria que se volta tanto à tradição do festival quanto à busca por novidades dentro do universo pesado e alternativo.

Como será a mistura de estilos no Porão do Rock 2026?

Se o primeiro dia é mais ligado ao rock e suas vertentes, o segundo dia do Porão do Rock 2026 assume um perfil mais diverso. Tribo da Periferia aparece como um dos principais destaques, trazendo o rap para o centro da programação. Ao lado do grupo, Marcelo Falcão e Nação Zumbi reforçam o elo com a música brasileira que dialoga com o rock, o reggae, o manguebeat e outras influências urbanas. Assim, o festival se posiciona como um espaço em que guitarras, beats e sonoridades regionais convivem sem hierarquia.

Outros nomes, como Scalene e Autoramas, mantêm o rock em evidência no segundo dia, enquanto a presença de bandas estrangeiras, como Eruca Sativa (Argentina) e Double Experience (Canadá), reforça a dimensão internacional do evento. Entre as atrações nacionais de peso e médio porte, aparecem grupos como Papangu, Devotos, Hurricanes e Zander, além de projetos emergentes que compõem o recorte voltado à música independente. Após os shows, o DJ Maraskin assume o after do festival, encerrando as noites com um set voltado à pista.

Quais bandas tocam em cada dia do Porão do Rock 2026?

Para quem busca se organizar com antecedência, o festival divulgou uma divisão clara de atrações por dia. Na sexta-feira, 22 de maio, o foco do Porão do Rock está nos nomes mais pesados e nas bandas de rock e hardcore:

Pennywise (EUA)

Angra feat. Kiko Loureiro

Dead Fish

Rodox

Rancore

Galinha Preta

Deviloof (Japão)

Bayside Kings

Avalon Stone (Canadá)

Zander

Eskröta

Cool Sorcery

MC Taya

Já no sábado, 23 de maio, o Porão do Rock 2026 se abre ainda mais para cruzamentos de estilos, com destaque para o rap, o rock alternativo e a música brasileira contemporânea:

Tribo da Periferia

Marcelo Falcão

Nação Zumbi

Scalene

Autoramas

Eruca Sativa (Argentina)

Double Experience (Canadá)

Lupa

Papangu

Devotos

Hurricanes

Caos Lúdico

Shark

Na sexta-feira, 22 de maio, o foco do Porão do Rock está nos nomes mais pesados e nas bandas de rock e hardcore – Divulgação

Ingressos, estrutura e seletivas do Porão do Rock 2026

No que diz respeito ao acesso, a organização optou por um modelo de venda com pré-venda e abertura posterior ao público geral. Os ingressos do Porão do Rock 2026 são comercializados pela Ticketmaster, com duas modalidades principais: passaporte, que garante entrada para os dois dias, e bilhetes avulsos para quem prefere escolher apenas uma das datas. A pré-venda foi direcionada a clientes de uma empresa parceira, enquanto a partir de 27 de fevereiro a compra passou a ser liberada para qualquer interessado.

A Arena BRB, em Brasília, será dividida em três palcos, com planejamento que busca evitar sobreposições excessivas e facilitar o deslocamento entre as apresentações. A área do público contará com setores amplos, praça de alimentação variada, espaços de convivência e um backstage exclusivo para artistas e equipes técnicas. Além disso, o festival prevê áreas reservadas para operações de som, luz e vídeo, bem como pontos destinados a ativações de marcas e projetos culturais parceiros.

Um dos diferenciais do Porão do Rock em 2026 é a retomada das seletivas nacionais, que terão datas e estados-sede anunciados pela produção. A ideia é selecionar 12 bandas por meio dessas etapas regionais, integrando-as oficialmente ao lineup final. Dessa forma, o festival reforça seu histórico de apoio à música independente, oferecendo a grupos em ascensão a oportunidade de dividir o mesmo espaço físico e simbólico com nomes de alcance internacional. Para quem acompanha a cena, o evento se posiciona como vitrine e ponto de encontro, refletindo a diversidade da produção musical atual no Brasil.