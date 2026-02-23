Por que os SUVs estão dominando o mercado brasileiro

Nos últimos anos, os carros SUVs passaram a ocupar boa parte das ruas brasileiras e das vitrines das concessionárias. Esse movimento não se limita às grandes cidades. Afinal, modelos desse tipo aparecem em diferentes regiões, substituindo antigos preferidos como os hatchs compactos e os sedans médios. A mudança reflete uma combinação de fatores, que vai desde a percepção de segurança até a versatilidade para o uso diário.

A sigla SUV vem do inglês Sport Utility Vehicle, ou seja, Veículo Utilitário Esportivo. Apesar do nome, muitos deles são usados principalmente na rotina urbana, e não em trilhas ou estradas de terra. Ainda assim, o visual mais robusto, a posição de dirigir elevada e a oferta de espaço interno ajudam a explicar por que tanta gente tem migrado de hatchs e sedans para esse tipo de carroceria.

O SUV moderno mistura características de veículos de passeio com elementos típicos de utilitários – depositphotos.com / Trimitrius

O que é um SUV e por que ele se tornou tão popular?

O SUV moderno mistura características de veículos de passeio com elementos típicos de utilitários. Em geral, apresenta maior altura em relação ao solo, linhas de carroceria mais altas e uma cabine que privilegia o espaço para ocupantes e bagagem. Muitos modelos contam com versões apenas de tração dianteira, reforçando seu papel de carro urbano, enquanto outros mantêm a tração integral para uso em pisos irregulares.

Essa combinação faz o SUV ser visto como um carro versátil: pode levar a família, encarar buracos e lombadas com mais tranquilidade e, em alguns casos, oferecer bom espaço de porta-malas. Além disso, fabricantes passaram a concentrar lançamentos e tecnologias nesses veículos, como sistemas de assistência ao motorista e telas multimídia maiores, o que contribui para a sensação de modernidade associada ao segmento.

Por que os SUVs estão ganhando o mercado de hatchs e sedans?

O avanço dos carros SUVs sobre os hatchs e sedans está ligado a alguns aspectos práticos do dia a dia. Um dos mais citados é a sensação de segurança proporcionada pela posição de dirigir mais alta, que oferece melhor visibilidade do trânsito. Em vias esburacadas ou com desníveis, a maior altura do SUV em relação ao solo também reduz o risco de raspar a parte inferior do veículo.

Outro ponto está na estratégia das montadoras. Nos últimos anos, muitas empresas ampliaram a oferta de SUVs compactos e médios, inclusive em faixas de preço próximas às de hatchs e sedans de maior porte. Isso deslocou o interesse do público, que passou a encontrar mais opções de utilitários esportivos com pacotes de equipamentos competitivos. Em paralelo, diversos modelos tradicionais de hatchs e sedans foram aposentados ou receberam menos atualizações, o que ajudou a reforçar a preferência pelos SUVs.

Maior oferta de versões e tamanhos de SUVs;

Campanhas de marketing voltadas ao estilo de vida associado ao SUV;

Percepção de status e modernidade em relação a outros tipos de carro;

Adaptação melhor a pisos ruins e lombadas urbanas.

Quais as principais diferenças entre SUVs, hatchs e sedans?

Embora todos sejam automóveis de passeio, SUVs, hatchs e sedans se distinguem pela carroceria, pela proposta de uso e até pelo comportamento na estrada. O hatch costuma ser um carro mais curto, com porta-malas integrado ao habitáculo e tampa traseira ampla. Já o sedan tem três volumes bem definidos: cofre do motor, cabine e porta-malas separado, com destaque para a capacidade de bagagem.

O SUV, por sua vez, utiliza um formato mais alto, com linhas robustas e posição de dirigir erguida. Essa configuração traz impacto direto na forma de usar o carro e também em aspectos como consumo de combustível e estabilidade em curvas, já que a carroceria mais alta pode gerar maior rolamento em manobras, mesmo com ajustes de suspensão feitos pelas montadoras.

Altura e posição de dirigir SUV: posição mais elevada, boa visão do trânsito;

Hatch: posição mais baixa, foco na agilidade urbana;

Sedan: posição intermediária, com foco em conforto. Espaço interno e porta-malas SUV: espaço generoso para cabeça e pernas, porta-malas variável;

Hatch: bom aproveitamento interno em carrocerias compactas;

Sedan: grande capacidade de bagagem em porta-malas separado. Comportamento e consumo SUV: mais alto, pode consumir um pouco mais pelo peso e aerodinâmica;

Hatch: tende a ser mais leve e econômico;

Sedan: costuma oferecer bom equilíbrio em viagens mais longas.

O avanço dos carros SUVs sobre os hatchs e sedans está ligado a alguns aspectos práticos do dia a dia – depositphotos.com / AnyVidStudio



Como escolher entre SUV, hatch e sedan no dia a dia?

A escolha entre um Sport Utility Vehicle, um hatch ou um sedan costuma depender da rotina e das prioridades de cada motorista. Quem circula principalmente em áreas centrais e precisa estacionar em vagas apertadas pode se beneficiar de um hatch compacto, que facilita manobras e tende a ter manutenção mais acessível em algumas categorias.

Para famílias que valorizam porta-malas isolado e conforto em viagens, o sedan continua sendo uma alternativa frequente, com bom isolamento acústico e postura de rodagem estável. Já quem lida com pisos irregulares, entra em estradas de terra com alguma frequência ou busca sensação de robustez tende a considerar o SUV como opção interessante, graças à maior altura do solo e à facilidade de acesso ao interior do veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2026, o cenário aponta para a continuidade da presença forte dos SUVs, especialmente nos segmentos compactos e médios, sem eliminar totalmente o espaço de hatchs e sedans. Cada formato preserva características próprias, e o mercado parece caminhar para uma convivência em que o utilitário esportivo assume o papel de protagonista, enquanto os demais mantêm relevância em nichos específicos e perfis de uso mais definidos.