O 4º parque mais visitado do mundo é aqui: Thermas dos Laranjais

Descubra por que o Thermas dos Laranjais é o 4º parque aquático mais visitado do mundo e planeje sua próxima viagem agora mesmo

Jonasmoura*
Jonasmoura* *com uso de inteligência artificial
Repórter
23/02/2026 10:31

O 4º parque mais visitado do mundo é aqui: Thermas dos Laranjais
O 4º parque mais visitado do mundo é aqui: Thermas dos Laranjais

O Thermas dos Laranjais, localizado em Olímpia, no interior de São Paulo, ganhou destaque internacional nos últimos anos. O parque aquático aparece hoje entre os mais procurados do planeta. Assim, o destino passou a atrair tanto famílias brasileiras quanto turistas estrangeiros em busca de lazer e descanso. A estrutura cresceu de forma constante e se conectou ao desenvolvimento da própria cidade.

Esse crescimento não ocorreu por acaso. A administração do Thermas dos Laranjais investiu em atrações variadas e em melhorias contínuas. Desse modo, o parque passou a atender públicos diferentes, de crianças pequenas a idosos. Além disso, a combinação de águas quentes naturais, clima estável e fácil acesso ajudou a consolidar o parque no ranking mundial.

Por que o Thermas dos Laranjais se tornou o 4º parque aquático mais visitado do mundo?

O Thermas dos Laranjais se tornou o 4º parque aquático mais visitado do mundo por reunir fatores estratégicos. Em primeiro lugar, a localização favorece o fluxo de visitantes de várias regiões. A cidade de Olímpia integra rotas rodoviárias importantes e recebe linhas de ônibus regulares. Além disso, aeroportos próximos facilitam a chegada de turistas de outros estados.

Outro ponto decisivo envolve a diversidade de atrações. O parque oferece toboáguas radicais, piscinas de ondas, rio lento e áreas infantis temáticas. Assim, famílias inteiras conseguem permanecer o dia todo no complexo. Ao mesmo tempo, casais e grupos de amigos encontram atividades mais intensas. Essa variedade aumenta o tempo de permanência e também incentiva o retorno.

O uso de águas termais reforça o apelo turístico do Thermas dos Laranjais. As piscinas mantêm temperatura agradável durante o ano inteiro. Dessa forma, o parque consegue receber visitantes em todas as estações. Em períodos de férias escolares ou feriados prolongados, o fluxo cresce ainda mais. Com isso, o número anual de ingressos vendidos sobe de maneira consistente.

Quais fatores explicam a popularidade do Thermas dos Laranjais?

A popularidade do Thermas dos Laranjais não se limita às atrações aquáticas. A cidade de Olímpia se estruturou para receber um volume elevado de turistas. Hotéis, pousadas e resorts surgiram em ritmo acelerado. Ao redor do parque, novos empreendimentos imobiliários ampliaram a oferta de hospedagem. Assim, as famílias encontram opções variadas de preço e conforto.

Além disso, o parque mantém estratégia constante de renovação. Novas atrações entram em operação com frequência. Áreas antigas recebem modernização e reforços na segurança. Essa postura reduz a sensação de repetição para quem retorna ao destino. Como resultado, o Thermas dos Laranjais permanece competitivo em relação a outros parques aquáticos famosos.

Outro ponto relevante envolve as ações de divulgação. O parque aparece com frequência em reportagens, redes sociais e campanhas de marketing turístico. Influenciadores digitais visitam o complexo e mostram as experiências em detalhes. Assim, o Thermas dos Laranjais alcança públicos que ainda não conheciam a cidade de Olímpia. A associação entre lazer, águas quentes e infraestrutura hoteleira fortalece a imagem do destino.

  • Localização estratégica no interior paulista.
  • Clima favorável durante grande parte do ano.
  • Águas termais em diversas piscinas.
  • Atrações radicais e familiares no mesmo espaço.
  • Rede hoteleira em expansão na cidade.

Principais características do 4º parque aquático mais visitado do mundo

Como 4º parque aquático mais visitado do mundo, o Thermas dos Laranjais opera com foco em capacidade e organização. A entrada controla o fluxo diário para evitar lotação extrema. Filas recebem sinalização e orientação de funcionários. Dessa forma, o deslocamento interno ocorre com menos conflitos. Além disso, o parque mantém áreas de descanso espalhadas pelo complexo.

As atrações reúnem diferentes níveis de adrenalina. Entre as mais conhecidas, aparecem toboáguas com queda acentuada e cápsulas de partida. Piscinas com ondas simulam o ambiente de praia. Ao mesmo tempo, espaços infantis oferecem brinquedos menores e rasos. Assim, crianças permanecem em áreas mais seguras, sob supervisão de responsáveis.

O Thermas dos Laranjais também passou a funcionar como motor econômico para Olímpia. O fluxo de visitantes gera empregos diretos no parque e indiretos na cidade. Restaurantes, lojas e serviços locais se beneficiam do turismo. Com o aumento da demanda, o município investiu em sinalização urbana e acessos viários. Essa integração reforça ainda mais o potencial do destino.

  1. O turista escolhe a hospedagem em Olímpia.
  2. Em seguida, adquire ingressos para o Thermas dos Laranjais.
  3. Depois, organiza o roteiro de atrações dentro do parque.
  4. Por fim, aproveita a estrutura da cidade durante a estadia.

O que diferencia o Thermas dos Laranjais de outros parques aquáticos?

Alguns elementos ajudam a diferenciar o Thermas dos Laranjais de outros complexos aquáticos. A combinação entre águas quentes naturais e grande número de atrações cria um ambiente singular. Além disso, o parque mantém ingressos com faixas variadas de preço. Dessa maneira, famílias de perfis econômicos diferentes conseguem planejar a visita.

O parque também investe em serviços complementares. Armários, áreas de alimentação, espaços de descanso e aluguel de boias ampliam o conforto. Assim, o visitante permanece mais tempo dentro do complexo. Com isso, o Thermas dos Laranjais reforça a posição entre os parques aquáticos mais visitados do planeta. A tendência, segundo dados de fluxo turístico recentes, indica continuidade desse crescimento nos próximos anos.

