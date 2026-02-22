Piscinas naturais da praia de Pajuçara: o encanto do litoral de Maceió

A praia de Pajuçara, em Maceió, é um dos cartões-postais mais conhecidos de Alagoas. O principal atrativo do bairro à beira-mar são as piscinas naturais de Pajuçara, formadas pelos recifes que aparecem com mais clareza na maré baixa. O passeio tradicional leva turistas em jangadas coloridas até esse cenário de água transparente, peixes e corais, que se tornou parada quase obrigatória para quem visita a capital alagoana.

O interesse pelas piscinas naturais cresce a cada temporada, impulsionado pela combinação de mar calmo, estrutura turística e fácil acesso. A orla concentra quiosques, barracas, hotéis e empresas de turismo que organizam saídas diárias. Como o passeio depende das condições da maré e do clima, a programação costuma ser ajustada com antecedência por agências e jangadeiros, que acompanham as tábuas de maré divulgadas para cada dia.

O que são as piscinas naturais da praia de Pajuçara?

As piscinas naturais da praia de Pajuçara são áreas rasas que se formam sobre recifes de corais a alguns quilômetros da costa, quando a maré está baixa. Nesses momentos, a água fica mais parada, com profundidade que geralmente varia entre a cintura e o peito de um adulto, permitindo caminhar ou nadar com relativa tranquilidade. Em dias favoráveis, a visibilidade é alta, o que facilita a observação da vida marinha.

O trajeto até as piscinas é feito em jangadas tradicionais, adaptadas para o turismo, geralmente com bancos e cobertura simples. O percurso costuma durar de 15 a 25 minutos, dependendo do vento e das condições do mar. Ao chegar ao recife, o grupo permanece por um tempo limitado, definido de acordo com o horário da maré, retornando antes que o nível da água suba demais. Essa logística busca garantir segurança e evitar danos aos corais.

A maré baixa revela o recife de corais, formando piscinas naturais de águas transparentes, cenário ideal para fotos e mergulho seguro – depositphotos.com / sergio_pulp

Como funciona o passeio para as piscinas naturais de Pajuçara?

O passeio às piscinas naturais de Pajuçara segue um roteiro relativamente padrão. A maior parte das saídas ocorre no turno da manhã, quando a maré baixa geralmente oferece melhor visibilidade. Jangadeiros credenciados e agências de receptivo organizam grupos, reúnem os passageiros na faixa de areia e partem quase ao mesmo tempo, formando um conjunto de embarcações sobre o mar esverdeado da região.

Em linhas gerais, o passeio costuma incluir:

Deslocamento de jangada: saída da praia até o banco de corais na maré baixa;

saída da praia até o banco de corais na maré baixa; Permanência nas piscinas: tempo médio de 1 a 1h30 para banho e fotos;

tempo médio de 1 a 1h30 para banho e fotos; Parada em pontos rasos: em alguns casos, em áreas onde é possível ficar em pé na água;

em alguns casos, em áreas onde é possível ficar em pé na água; Retorno à orla: antes da maré subir, seguindo orientação do jangadeiro.

Alguns operadores oferecem equipamentos simples de apoio, como coletes, boias e óculos de natação. O uso é recomendado especialmente para quem não tem tanta familiaridade com o mar. Em períodos de alta temporada, como férias de janeiro, julho e fins de ano, o fluxo de visitantes aumenta de forma significativa, o que exige planejamento prévio para garantir vaga nos horários mais concorridos.

Quanto custa o passeio para as piscinas naturais de Pajuçara em 2026?

O preço do passeio para as piscinas naturais de Pajuçara em 2026 varia conforme o tipo de serviço contratado, a época do ano e se há intermediação de agência. Na orla, o valor cobrado diretamente pelos jangadeiros credenciados costuma ser a referência para quem busca uma experiência mais simples, sem muitos adicionais. Agências de turismo, por sua vez, podem incluir transporte de outros bairros, guia e outros itens.

De forma geral, observam-se três faixas de valores:

Jangadas na orla de Pajuçara: em 2026, é comum encontrar tarifas individuais na faixa de R$ 60 a R$ 90 por pessoa, dependendo da demanda, da duração estimada e do dia da semana. Pacotes com agências locais: quando o passeio às piscinas naturais faz parte de um city tour ou rota de praias, o valor pode ficar entre R$ 90 e R$ 150 por pessoa, incluindo transporte e outros serviços. Opções privadas ou personalizadas: para grupos que desejam uma jangada exclusiva, o custo total tende a ser mais alto, variando, em média, de R$ 350 a R$ 600 por embarcação, dependendo da capacidade e do período do ano.

Feriados prolongados e meses de férias costumam apresentar preços mais elevados em relação à baixa temporada. Além disso, alguns operadores acrescentam valores para serviços extras, como fotos subaquáticas, locação de snorkel ou venda de bebidas durante a parada nas piscinas.

Passeio recomendado pela manhã: condições de maré baixa garantem melhor visibilidade e aproveitamento das piscinas naturais de Pajuçara – depositphotos.com / Cristian_Lourenco

O que considerar antes de contratar o passeio em Pajuçara?

Antes de fechar o passeio para as piscinas naturais de Pajuçara, é importante observar alguns pontos práticos. A maré é o principal fator: quanto mais baixa, maiores as chances de encontrar água clara e visibilidade adequada. Consultar a tábua de marés para Maceió e priorizar horários com maré abaixo de 0,5 m costuma ser uma estratégia adotada por muitos visitantes.

Segurança: verificar se o jangadeiro é credenciado, se há coletes salva-vidas suficientes e se a embarcação está em bom estado.

verificar se o jangadeiro é credenciado, se há coletes salva-vidas suficientes e se a embarcação está em bom estado. Condições do mar: em dias de ventos fortes ou ressaca, o passeio pode ser cancelado ou remarcado, mesmo com reserva antecipada.

em dias de ventos fortes ou ressaca, o passeio pode ser cancelado ou remarcado, mesmo com reserva antecipada. Proteção ambiental: evitar pisar diretamente nos corais, não jogar lixo no mar e não alimentar os peixes contribui para preservar as piscinas naturais.

evitar pisar diretamente nos corais, não jogar lixo no mar e não alimentar os peixes contribui para preservar as piscinas naturais. Custos adicionais: perguntar com antecedência o que está incluído no valor informado, para evitar surpresas com serviços extras.

Ao considerar a palavra-chave principal, piscinas naturais da praia de Pajuçara, nota-se que o passeio se consolidou como um dos principais produtos turísticos de Alagoas. A combinação de fácil acesso, preços variados e cenários característicos do litoral nordestino faz com que a experiência seja frequentemente incluída nos roteiros pela capital. Um planejamento simples, atento à maré, ao clima e ao orçamento disponível, tende a aumentar as chances de aproveitar bem esse atrativo.