Jumanji 3: tudo sobre o novo filme da franquia que chega em 2026

O anúncio de que as filmagens de Jumanji 3 chegaram ao fim marcou um novo passo da franquia de aventura que se consolidou na última década. A informação ganhou destaque após Dwayne Johnson compartilhar imagens ao lado de Danny DeVito e mencionar o encerramento da participação do ator no longa. Assim, o registro, feito nas redes sociais, reforçou o clima de despedida de set e indicou que a produção entrou na etapa seguinte do cronograma.

O terceiro filme, com Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, encerra um arco iniciado em 2017, com Jumanji: Bem-vindo à Selva, e continuado em Jumanji: Próxima Fase. Mesmo sem a divulgação de um título oficial até o momento, o novo longa vem sendo tratado internamente como a maior produção dessa etapa moderna da série. Isso tanto em escala quanto em ambição de história.

O que se sabe sobre Jumanji 3?

Jumanji 3 é descrito como uma continuação direta dos eventos vistos em Próxima Fase, mantendo o grupo de protagonistas. Além disso, também preservando a dinâmica de jogo que tornou a franquia popular entre diferentes faixas de público. Assim, a palavra-chave para entender o projeto é justamente Jumanji 3, que, aqui, funciona como rótulo provisório para um filme que pretende expandir o universo já estabelecido. Portanto, a expectativa é que a trama explore novas fases, desafios e avatares. Porém, preservando o conceito de mundo de jogo que ganha vida no mundo real.

Assim como nos dois longas anteriores, o roteiro permanece sob a responsabilidade de Jeff Pinkner e Scott Rosenberg, dupla que já demonstrou familiaridade com o tom de aventura cômica da série. Dessa forma, a continuidade tende a facilitar a ligação entre os filmes, permitindo que personagens, regras do jogo e consequências sejam aprofundados sem que haja ruptura brusca em relação ao que o público conheceu desde 2017.

Elenco de Jumanji 3: quem volta e quem chega agora?

O elenco de Jumanji 3 reúne novamente Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, mantendo o quarteto de avatares que se tornou a marca da fase atual da franquia. Assim, a permanência desses nomes indica que a narrativa seguirá explorando a química tradicional entre os personagens. Ou seja, alternando momentos de ação, humor físico e situações típicas de jogo de videogame. Ademais, Danny DeVito, que apareceu em Próxima Fase, também integra o time e teve sua despedida de filmagens celebrada pelo colega de cena.

Além dos rostos familiares, duas novas adições chamam atenção. Uma delas é Brittany OGrady, com amplo reconhecimento por seus trabalhos em séries de TV. O outro é Burn Gorman, ligado a produções recentes de fantasia e ficção. Assim, a presença desses atores sugere que novos avatares, aliados ou antagonistas podem ser introduzidos, ampliando o leque de possibilidades dentro do jogo Jumanji. Com isso, a produção busca equilibrar continuidade e renovação, oferecendo algo inédito sem romper com a identidade que se consolidou.

Quem está por trás da direção e da produção de Jumanji 3?

A direção de Jumanji 3 fica novamente a cargo de Jake Kasdan, cineasta que comandou os dois filmes anteriores da fase atual. Portanto, essa continuidade no comando tende a preservar o equilíbrio entre comédia, aventura e elementos de fantasia característicos da franquia. Kasdan também atua como produtor, ao lado de Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia, mantendo uma equipe de bastidores que já conhece bem o funcionamento da marca Jumanji no cinema contemporâneo.

A combinação de direção, produção e elenco recorrentes reforça a impressão de que o terceiro longa foi concebido como parte de um planejamento mais amplo. Em vez de um capítulo isolado, Jumanji 3 aparece como o fechamento de uma trilogia específica, centrada na fase Dwayne Johnson e companhia. Assim, essa estratégia permite desenvolver arcos de personagens, explorar diferentes fases do jogo e criar uma sensação de continuidade entre os títulos lançados desde 2017.

Manter o mesmo diretor para garantir coerência visual e narrativa. Repetir a equipe de produtores para alinhar expectativas comerciais e criativas. Confiar em roteiristas já familiarizados com o universo de Jumanji.

Quando Jumanji 3 chega aos cinemas?

O lançamento de Jumanji 3 está previsto para 10 de dezembro, data estratégica para o calendário de grandes estreias no fim de ano. Esse período costuma concentrar produções voltadas ao público amplo, incluindo famílias e grupos que buscam opções de entretenimento durante as férias escolares. Com a pós-produção em andamento após o encerramento das filmagens, o filme entra na fase de efeitos visuais, montagem e finalização de som.

Até o momento, ainda não foi divulgado o título oficial que substituirá a designação provisória Jumanji 3. No entanto, a combinação de elenco conhecido, novos personagens, direção recorrente e data de estreia definida indica que a produção segue o planejamento estabelecido pelos estúdios. Com isso, a franquia Jumanji mantém presença constante no circuito de grandes lançamentos e reforça sua posição entre as principais séries de aventura em atividade no cinema comercial em 2026.