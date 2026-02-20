Gordura no fígado: como o problema afeta humanos, cães e gatos

A gordura no fígado, também chamada de esteatose hepática, aparece cada vez mais nos consultórios médicos e veterinários. Em humanos, o quadro se relaciona ao estilo de vida, mas não apenas a isso. Já em cães e gatos, muitos tutores ainda se surpreendem ao ouvir o diagnóstico pela primeira vez.

Apesar de frequente, o acúmulo de gordura no fígado exige cuidado. Em fases iniciais, o órgão ainda consegue se adaptar. Porém, com o tempo, a inflamação pode surgir e comprometer funções importantes, como digestão e metabolismo de nutrientes.

fígado -depositphotos.com / eranicle

O que é gordura no fígado e como ela se forma?

A gordura no fígado surge quando o órgão recebe mais lipídios do que consegue processar. Em outras palavras, as células passam a armazenar triglicerídeos em excesso. Esse acúmulo altera a estrutura interna do fígado e interfere no funcionamento cotidiano.

Em humanos, médicos observam dois grandes grupos. O primeiro envolve pessoas que consomem álcool de forma regular e em quantidade elevada. O segundo grupo apresenta a chamada doença hepática gordurosa não alcoólica, associada ao sedentarismo, à alimentação rica em ultraprocessados e a condições como obesidade e diabetes tipo 2.

Entre cães e gatos, a gordura no fígado geralmente se conecta a outros problemas. Em gatos, por exemplo, o jejum prolongado ou a perda rápida de peso podem desencadear a lipose hepática felina. Já em cães, a esteatose pode acompanhar doenças endócrinas, inflamações crônicas ou uso prolongado de certos medicamentos.

Gordura no fígado em cães e gatos é tão séria quanto em humanos?

Em todos os casos, a gordura no fígado representa um sinal de alerta. A diferença está no ritmo de evolução e nos fatores que mantêm a agressão ao órgão. Em humanos, o processo geralmente avança de forma lenta, ao longo de anos. Nos animais, algumas formas de esteatose se instalam em poucas semanas.

Veterinários destacam que gatos apresentam maior sensibilidade. Quando deixam de comer por estresse, dor ou mudança de ambiente, o organismo mobiliza gordura do tecido adiposo para gerar energia. Essa gordura migra rapidamente para o fígado e provoca um acúmulo intenso. Sem intervenção, o quadro pode causar insuficiência hepática.

Nos cães, a gordura no fígado costuma acompanhar outras enfermidades, como síndrome de Cushing, pancreatite crônica ou obesidade severa. Em humanos, a gordura hepática se associa com frequência à síndrome metabólica. Dessa forma, médicos e veterinários encaram o fígado gorduroso como parte de um conjunto de alterações, e não como um problema isolado.

Quais são os sintomas em humanos, cães e gatos?

A gordura no fígado pode permanecer silenciosa por muito tempo. Em muitos exames de rotina, o médico descobre a alteração por meio da ultrassonografia abdominal. Mesmo assim, alguns sinais acabam chamando a atenção.

Cansaço frequente sem causa aparente

Desconforto abdominal do lado direito

Enjoo recorrente após refeições mais gordurosas

Alterações em exames de sangue, como elevação de enzimas hepáticas

Em cães e gatos, os tutores costumam notar mudanças de comportamento. O animal passa a comer menos, perde peso, demonstra apatia e prefere ficar deitado. Em quadros mais avançados, podem surgir vômitos, diarreia, icterícia e aumento do volume abdominal. Assim, qualquer mudança persistente no apetite ou na energia diária justifica uma avaliação profissional.

Como médicos e veterinários fazem o diagnóstico da gordura no fígado?

O diagnóstico começa pela história clínica. O profissional pergunta sobre rotina, alimentação, uso de medicamentos e doenças associadas. Em seguida, solicita exames específicos. A ultrassonografia abdominal revela alterações na textura do fígado e sugere a presença de gordura.

Além disso, exames de sangue avaliam enzimas hepáticas, bilirrubinas, colesterol e triglicerídeos. Em alguns casos, médicos e veterinários indicam a biópsia hepática. Esse procedimento coleta um pequeno fragmento de tecido e permite análise detalhada. Assim, a equipe consegue diferenciar a simples esteatose de quadros com inflamação intensa e fibrose.

fígado – depositphotos.com / Tharakorn

É possível tratar e reverter a gordura no fígado?

Na fase inicial, a gordura no fígado pode regredir com mudanças consistentes. Em humanos, médicos recomendam três pilares principais:

Ajuste alimentar com redução de açúcares e gorduras saturadas Perda gradual de peso, quando necessária Aumento da atividade física regular

Em alguns pacientes, o tratamento inclui medicamentos para controlar diabetes, colesterol ou triglicerídeos. Já em cães e gatos, veterinários priorizam o manejo da causa de base. Em gatos com lipose hepática, por exemplo, o foco recai na retomada segura da alimentação, muitas vezes com sondas e dietas específicas. Também podem indicar suplementos hepatoprotetores, sempre com acompanhamento periódico.

Quais cuidados ajudam a prevenir gordura no fígado em pessoas e animais?

A prevenção passa por hábitos simples e constantes. Em humanos, consultas regulares e exames de rotina permitem identificar alterações antes de complicações. A adoção de uma alimentação equilibrada, aliada à redução de bebidas alcoólicas, reduz o risco de esteatose hepática.

Nos animais de estimação, a prevenção depende do manejo diário. Alguns cuidados se mostram especialmente importantes:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Oferecer rações de qualidade ou dietas balanceadas por nutricionista veterinário

Evitar petiscos calóricos em excesso

Manter rotina de peso adequado com brincadeiras e passeios

Observar alterações de apetite e procurar ajuda precoce

Dessa forma, a gordura no fígado deixa de ser apenas um achado de exame. Em humanos, cães e gatos, o quadro funciona como um indicador de desequilíbrios mais amplos. O acompanhamento profissional e as mudanças graduais na rotina costumam trazer bons resultados e ajudam a proteger o fígado ao longo dos anos.