Afinal, esquimós vivem em iglus ou isso é apenas um mito?

A ideia de que todos os esquimós vivem em iglus ainda é bastante repetida, mas já não corresponde à realidade atual. Essa imagem surgiu principalmente em filmes, desenhos animados e livros infantis, que simplificaram o modo de vida dos povos que habitam regiões geladas. Na prática, a habitação dessas populações é bem mais variada e mudou bastante ao longo do tempo.

O termo “esquimó” também vem sendo substituído por denominações mais específicas, como inuítes, yupik e outros grupos indígenas do Ártico, que têm culturas e tradições próprias. Esses povos vivem em países como Canadá, Groenlândia, Estados Unidos (Alasca) e Rússia, e enfrentam temperaturas rigorosas, longos períodos de escuridão e paisagens cobertas de neve por boa parte do ano.

Esquimós vivem em iglus o tempo todo?

Historicamente, o iglu foi usado como abrigo temporário em viagens de caça ou em deslocamentos sobre o gelo. Era uma solução prática para quem precisava montar um local protegido em pouco tempo, usando apenas blocos de neve compacta.

Atualmente, a maioria das famílias inuítes e de outros povos do Ártico mora em casas convencionais, feitas de madeira, alvenaria ou materiais pré-fabricados, muitas vezes semelhantes às construções de pequenas cidades em outras partes do mundo. Esses lares contam com sistemas de aquecimento, energia elétrica e, em muitos casos, internet e infraestrutura moderna. O iglu passou a ter, principalmente, valor cultural, histórico e educativo.

O iglu foi uma moradia tradicional usada principalmente como abrigo temporário em viagens de caça – depositphotos.com / e.m.mitroshin.gmail.com

Como funciona um iglu e por que ele foi tão importante?

O iglu é uma construção tradicional feita com blocos de neve dura, empilhados em formato de cúpula. Apesar de ser feito de gelo e neve, o interior pode ficar relativamente aquecido em comparação com o lado de fora. Isso ocorre porque o ar preso na neve funciona como isolante térmico, reduzindo a perda de calor. Assim, era possível proteger caçadores contra ventos fortes e temperaturas extremamente baixas.

Em muitos relatos etnográficos, o iglu aparece como parte de um conjunto maior de estratégias de sobrevivência no Ártico. Além desse abrigo de neve, também existiam tendas feitas com peles de animais e ossos, usadas em outras estações do ano ou em regiões com menos neve compacta. O importante era adaptar o tipo de moradia ao clima, ao terreno e às necessidades de deslocamento de cada grupo.

Onde moram os esquimós hoje em dia?

Ao observar como os esquimós vivem na atualidade, percebe-se uma combinação de tradições antigas com elementos da vida moderna. Em muitas comunidades inuítes, há escolas, postos de saúde, mercados, igrejas e órgãos administrativos. As casas costumam ser fixas, ligadas a redes de energia e, em alguns casos, ao abastecimento de água encanada e saneamento básico, embora isso ainda varie muito de região para região.

Em vez do iglu permanente, as construções de hoje podem incluir:

Casas de madeira sobre pilotis, para evitar o contato direto com o solo congelado.

Residências pré-fabricadas, adaptadas ao frio intenso.

Prédios de uso coletivo, como escolas e centros comunitários aquecidos.

Mesmo com essas mudanças, práticas tradicionais, como a caça de subsistência, a pesca em gelo e a transmissão de histórias orais, ainda estão presentes. O iglu, nesse contexto, permanece como símbolo de conhecimento ancestral sobre o Ártico.

A imagem do iglu domina filmes e desenhos, mas a realidade é mais complexa: hoje, povos do Ártico vivem em moradias modernas e adaptadas ao frio – depositphotos.com / e.m.mitroshin.gmail.com

O mito dos iglus e a cultura dos povos do Ártico

O mito de que todos os esquimós vivem em iglus ganhou força por ser uma imagem visual simples e marcante. Observar um domo branco no meio da neve ajuda a criar uma ideia imediata sobre “como seria viver no gelo”. Porém, essa simplificação esconde a diversidade cultural e histórica dos povos do Ártico, que desenvolveram diferentes formas de moradia ao longo dos séculos.

Para compreender melhor a realidade dessas populações, alguns pontos costumam ser destacados por pesquisadores e educadores:

Diversidade de povos: inuítes, yupik e outros grupos têm línguas, costumes e formas de organização próprias. Mudança ao longo do tempo: contatos com Estados nacionais, políticas públicas e o acesso a novas tecnologias influenciaram o tipo de moradia. Importância cultural: o iglu continua presente em relatos, festivais, atividades turísticas e programas educativos. Desafios atuais: aquecimento global, derretimento do gelo e mudanças climáticas afetam o modo de vida tradicional.

Dessa forma, a pergunta “esquimós vivem em iglus ou isso é apenas um mito?” pode ser respondida de maneira equilibrada: o iglu existiu e ainda é um elemento real da arquitetura tradicional do Ártico, mas não representa mais a forma principal de moradia. Hoje, ele está muito mais ligado à memória, à identidade cultural e ao conhecimento sobre como sobreviver em um dos ambientes mais frios do planeta.