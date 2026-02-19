Assine
overlay
Início EmGiro
Entretenimento

Por que os desfiles em Porto Alegre acontecem após o Carnaval?

Descubra por que o desfile das escolas de samba em Porto Alegre ocorre após o Carnaval e conheça todas as escolas participantes

Publicidade
Carregando...
J*
Jonasmoura* *com uso de inteligência artificial
J*
Jonasmoura* *com uso de inteligência artificial
Repórter
19/02/2026 12:31

compartilhe

SIGA
x
Por que os desfiles em Porto Alegre acontecem após o Carnaval?
Por que os desfiles em Porto Alegre acontecem após o Carnaval? crédito: Portal Giro 10

O desfile das escolas de samba em Porto Alegre ocorre depois do Carnaval oficial por causa da agenda nacional e das condições locais. A data escolhida leva em conta o calendário do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outras capitais. Assim, a festa na capital gaúcha não concorre com os grandes desfiles do país. Além disso, a organização busca melhor estrutura, segurança e serviços públicos disponíveis. Dessa forma, a cidade concentra esforços em um período específico, após o feriado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Outro ponto influencia diretamente o agendamento tardio: o clima e a logística do Complexo Cultural do Porto Seco. Em muitos anos, o mês de fevereiro apresenta chuvas intensas e calor extremo. Com isso, os organizadores ajustam o calendário para garantir maior conforto ao público e aos desfilantes. Também entram na conta questões de transporte, montagem de arquibancadas e liberação de recursos públicos. Tudo precisa funcionar de maneira coordenada.

Complexo Cultural de Porto Seco – Divulgação

Por que Porto Alegre desfila depois do Carnaval oficial?

O Carnaval de Porto Alegre tem um modelo diferente de outras capitais brasileiras. Enquanto muitas cidades concentram os desfiles durante o feriado, a capital gaúcha opta por datas posteriores. Esse formato permite maior visibilidade para as escolas locais. Sem a concorrência direta com os grandes desfiles televisivos, o público pode acompanhar melhor a festa porto-alegrense. As ligas de carnaval também ganham mais tempo para divulgar o evento.

Além disso, o calendário pós-Carnaval facilita o trabalho das escolas de samba. Muitas agremiações dependem de costureiras, músicos e trabalhadores que atuam em outros eventos durante o feriado. Após a semana oficial, essa mão de obra fica mais disponível. Assim, as equipes conseguem finalizar fantasias, ajustar carros alegóricos e organizar a concentração com mais tranquilidade. Esse intervalo reduz a pressão sobre os barracões.

Quais são as escolas do Grupo Bronze e como se organizam?

No ciclo carnavalesco de 2026, o Grupo Bronze reúne seis escolas de samba. Todas se apresentam em mostra de samba-enredo antes do desfile oficial. Esse tipo de evento serve como aquecimento para o público e para os jurados. A Tribo Os Comanches também integra a programação, embora não faça parte diretamente do grupo competitivo. Portanto, cada agremiação apresenta seu tema, seu samba e parte de sua identidade visual.

Participam do Grupo Bronze as seguintes escolas:

  • Mocidade Independente Lomba do Pinheiro
  • Unidos do Guajuviras
  • Império dos Herdeiros
  • Acadêmicos da Orgia
  • Império da Zona Norte
  • Academia de Samba Puro

A mostra de samba-enredo funciona como vitrine para essas escolas. Cada apresentação segue um horário definido e ajuda a ajustar o ritmo da bateria, o canto do intérprete e a resposta do público. Assim, as diretorias medem a recepção do enredo e fazem correções finais. O encontro também fortalece a ligação entre as comunidades dos bairros e o calendário oficial do Carnaval de Porto Alegre.

Complexo Cultural de Porto Seco – Divulgação

Quais escolas compõem os Grupos Prata e Ouro em 2026?

Os Grupos Prata e Ouro concentram as principais escolas do Carnaval de Porto Alegre em 2026. A mostra de sambas-enredo desses grupos ocorre antes do desfile, na quadra da Imperatriz Dona Leopoldina. O evento reúne 17 escolas que se preparam para passar pela pista do Complexo Cultural do Porto Seco nos dias 27 e 28 de fevereiro. Assim, o público tem uma prévia do que verá nas arquibancadas.

No Grupo Prata, desfilam as seguintes escolas de samba:

  1. União da Vila do IAPI
  2. Protegidos da Princesa Isabel
  3. Filhos de Maria
  4. Academia de Samba Praiana
  5. Academia de Samba Cohab Santa Rita
  6. Copacabana
  7. Realeza
  8. Unidos da Vila Mapa

Já o Grupo Ouro reúne as agremiações mais tradicionais e estruturadas da cidade e da região metropolitana. Compõem esse grupo:

  • Bambas da Orgia
  • Imperatriz Dona Leopoldina
  • Império do Sol
  • Unidos de Vila Isabel
  • União da Tinga
  • Acadêmicos de Gravataí
  • Imperadores do Samba
  • Estado Maior da Restinga
  • Fidalgos e Aristocratas

Como a organização do Carnaval impacta as comunidades?

A definição de datas após o Carnaval nacional gera efeitos diretos nas comunidades ligadas às escolas. Com mais tempo de preparação, os barracões podem receber voluntários, profissionais e apoiadores ao longo de todo o verão. Aliás, esse fluxo fortalece laços entre moradores, poder público e ligas carnavalescas. Portanto, em muitos bairros, o trabalho das escolas funciona como espaço de formação artística e cultural.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do aspecto cultural, o Carnaval de Porto Alegre movimenta serviços, comércio e empregos temporários. Dessa forma, costureiras, aderecistas, seguranças e ambulantes atuam em diferentes etapas do processo. O calendário estendido distribui essa movimentação por várias semanas. Assim, o evento não se concentra apenas no feriado tradicional. Com isso, o desfile pós-Carnaval transforma-se em uma referência própria no calendário da cidade.

Tópicos relacionados:

carnaval cultura entretenimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay