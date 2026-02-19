Tecnologia imita batimentos cardíacos e pode revolucionar a indústria farmacêutica

Um estudo recente publicado na revista científica Small (do grupo Small / Nano-Micro) apresentou um avanço relevante na área de testes de medicamentos: um “coração em chip” capaz de imitar batimentos cardíacos humanos. A pesquisa descreve um dispositivo microscópico que reproduz, em laboratório, funções essenciais do tecido cardíaco. Assim, os cientistas avaliam o efeito de remédios de forma mais precisa e controlada.

Esse tipo de tecnologia, conhecida como órgão-em-chip, já ganha espaço na comunidade científica. Afinal, ela oferece modelos mais próximos da fisiologia humana do que os testes tradicionais em animais ou em culturas de células simples. No caso do coração em chip, os pesquisadores buscam aumentar a segurança no desenvolvimento de fármacos. Desse modo, eles reduzem o risco de efeitos colaterais cardíacos que só apareceriam em fases avançadas dos estudos clínicos.

O que é o “coração em chip” desenvolvido pelos cientistas?

O coração em chip consiste em um pequeno dispositivo fabricado com materiais biocompatíveis, como polímeros transparentes. Ele abriga células cardíacas humanas organizadas em microcanais. Os pesquisadores posicionam essas células de forma a formar um tecido que se contrai ritmicamente. Assim, o dispositivo reproduz os batimentos cardíacos em escala reduzida. Além disso, o chip se conecta a sistemas de fluxo de líquidos, que permitem a circulação de nutrientes e de substâncias em teste, como potenciais medicamentos.

Segundo o estudo, os pesquisadores utilizam técnicas de microfabricação e engenharia de tecidos para controlar o ambiente em que as células se desenvolvem. Eles ajustam fatores como rigidez do substrato, oferta de oxigênio e composição química do meio. Dessa forma, o tecido se comporta de maneira semelhante ao músculo cardíaco humano. Além disso, sensores integrados ao chip medem parâmetros como força de contração, ritmo dos batimentos e respostas elétricas do tecido.

Esse tipo de plataforma permite que cientistas observem, em tempo real, como o “minicoração” reage a diferentes concentrações de uma droga. Assim, eles identificam alterações de ritmo, perda de força contrátil ou outros sinais de toxicidade cardíaca antes que o fármaco avance para testes em grande escala.

Como o coração em chip aumenta a segurança dos testes de remédios?

A palavra-chave central desta inovação é segurança. Muitos medicamentos candidatos fracassam em fases tardias de desenvolvimento ao revelar efeitos adversos no coração, como arritmias, queda brusca de pressão ou danos ao músculo cardíaco. O coração em chip oferece um modelo mais próximo da realidade humana para investigar esses riscos ainda na fase de pesquisa pré-clínica. Além disso, esse modelo ajuda a comparar diferentes compostos de maneira padronizada.

No estudo publicado na revista Small, os cientistas utilizaram o dispositivo para testar substâncias conhecidas por afetar o sistema cardiovascular. A plataforma detectou mudanças previsíveis no padrão de batimentos e demonstrou sensibilidade a fármacos cardiotóxicos. Esse resultado indica que o chip funciona como uma ferramenta de triagem. Portanto, ele filtra moléculas com potencial de causar problemas cardíacos antes que cheguem a voluntários em ensaios clínicos.

Entre os ganhos que os pesquisadores apontam, destacam-se:

Redução de riscos : identificação antecipada de drogas com efeitos cardíacos indesejados.

: identificação antecipada de drogas com efeitos cardíacos indesejados. Maior precisão : uso de células humanas, o que representa melhor a resposta do organismo.

: uso de células humanas, o que representa melhor a resposta do organismo. Menor dependência de testes em animais : possibilidade de diminuir o uso de modelos animais em algumas etapas.

: possibilidade de diminuir o uso de modelos animais em algumas etapas. Avaliação dinâmica: monitoramento contínuo dos batimentos e da função do tecido em tempo real.

De que forma essa tecnologia pode transformar a indústria farmacêutica?

O estudo sugere que o coração em chip pode integrar um fluxo mais moderno de desenvolvimento de medicamentos. Em vez de depender apenas de culturas celulares simples e modelos animais, empresas farmacêuticas passam a incorporar plataformas de órgão-em-chip. Dessa maneira, elas complementam e refinam a avaliação de segurança cardiovascular.

Na prática, esse tipo de sistema se integra em etapas distintas:

Triagem inicial de moléculas: uso do chip para descartar compostos com alta toxicidade cardíaca logo no início do processo. Otimização de doses: análise de diferentes concentrações para encontrar faixas mais seguras de uso. Estudo de mecanismos: investigação detalhada de como o medicamento interfere na contração e na atividade elétrica do tecido cardíaco. Suporte regulatório: fornecimento de dados adicionais às agências reguladoras sobre a segurança cardíaca dos fármacos.

Com isso, as empresas reduzem custos associados a falhas tardias, encurtam prazos de pesquisa e aumentam a taxa de aprovação de medicamentos com perfil de segurança mais bem estabelecido. A tecnologia também abre caminho para combinações com outras plataformas, como fígado em chip ou rim em chip. Assim, os pesquisadores formam redes de órgãos em miniatura para avaliar efeitos sistêmicos de novas drogas.

Quais são os próximos desafios para o coração em chip?

Apesar do avanço relatado na revista Small, os autores do estudo indicam desafios importantes. Um deles envolve a necessidade de representar a diversidade de pacientes, já que as células costumam vir de um número limitado de doadores. Além disso, a complexidade do próprio coração humano impõe limites. O órgão envolve não apenas músculo, mas também vasos, válvulas e interação com outros sistemas do corpo.

Pesquisadores trabalham na incorporação de células derivadas de pacientes específicos. Com isso, eles podem criar chips personalizados para estudar reações individuais a determinados remédios. Paralelamente, várias equipes desenvolvem estratégias para integrar sinais mecânicos e elétricos mais sofisticados ao dispositivo. Dessa forma, o comportamento do tecido em chip se aproxima ainda mais das condições presentes em um organismo vivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mesmo com essas limitações, o estudo sobre o coração em chip aponta para uma tendência clara na pesquisa biomédica: o uso crescente de modelos miniaturizados e mais fiéis ao organismo humano. Essa abordagem redefine a forma de avaliar a segurança de medicamentos e oferece ferramentas adicionais para que a indústria farmacêutica desenvolva terapias com impacto controlado sobre o sistema cardiovascular.