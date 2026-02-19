Eddfest: festival do Iron Maiden celebra 50 anos de metal

O anúncio do Eddfest marcou um novo capítulo na relação entre o Iron Maiden e seu público. Afinal, a banda britânica prepara um fim de semana inteiro de celebrações em Knebworth Park, na Inglaterra, com dois dias de atividades, shows e experiências temáticas. Assim, a proposta é transformar o local em um grande espaço dedicado ao universo que o grupo criou ao longo de cinco décadas de carreira, unindo música, memória e entretenimento em um único evento.

O festival acontecerá em torno do aguardado show da turnê comemorativa de 50 anos, que tem o nome de “Run for Your Lives”. Ademais, a apresentação principal acontece em 11 de julho. Porém, a estrutura montada em Knebworth começa a funcionar já no dia anterior. Dessa forma, o Eddfest se apresenta como mais do que um simples concerto de rock. Afinal, trata-se de um encontro prolongado entre fãs, com direito a atrações paralelas, áreas temáticas e uma programação que ocupa praticamente 48 horas.

Na programação musical, além do próprio Iron Maiden, o festival inclui bandas convidadas como The Darkness, The HU, Airbourne e The Almighty, reforçando o foco no rock pesado e no hard rock contemporâneo – depositphotos.com / s_bukley



O que é o Eddfest e por que o festival do Iron Maiden chama atenção?

A palavra-chave central desse evento é Eddfest, nome escolhido para o festival oficial do Iron Maiden, que tem como inspiração o icônico mascote Eddie. Diferente de um show isolado, o Eddfest foi idealizado como um “Mundo Maiden”, conceito que reúne apresentações musicais, experiências imersivas, bares temáticos, parque de diversões e lojas exclusivas. Assim, o objetivo é criar um ambiente em que o público possa circular, interagir e revisitar diferentes fases da história da banda.

Na programação musical, além do próprio Iron Maiden, o festival inclui bandas convidadas como The Darkness, The HU, Airbourne e The Almighty, reforçando o foco no rock pesado e no hard rock contemporâneo. Ademais, o chamado “aquecimento” na véspera conta com nomes como Stray, Maiden United Airforce, Tony Moore’s Awake e Hair Metal Glamageddon. Assim, o Eddfest se posiciona como um festival de dois dias, com curadoria voltada ao público que acompanha o gênero há décadas, mas também dialoga com novas gerações.

Eddfest em Knebworth Park: como será a experiência no local?

A escolha de Knebworth Park ocorreu pelo fato de o local oferecer uma área ampla, que se adequa à montagem de estruturas que vão além de um palco tradicional de estádio. Para o Eddfest, o espaço será dividido em diferentes zonas temáticas, pensadas para abrigar tanto atividades musicais quanto experiências de entretenimento. Assim, a ideia é que o parque funcione como uma pequena cidade dedicada ao Iron Maiden durante o fim de semana do festival.

Entre as principais atrações anunciadas está o Infinite Dreams Museum Experience, um museu imersivo baseado no livro “Iron Maiden 50 – Infinite Dreams”. Esse espaço promete reunir itens históricos, figurinos, instrumentos, artes de álbuns e materiais de turnês que ajudam a reconstruir a trajetória visual e sonora da banda. Para muitos admiradores, esse tipo de instalação funciona como uma oportunidade de ver de perto peças que normalmente ficam restritas a acervos privados ou arquivos da própria equipe do grupo.

Outro destaque é a área chamada Maidenville, onde será montada a maior versão já feita do tradicional Eddie’s Dive Bar. Esse bar temático, presente em ações anteriores da banda, ganha dimensões ampliadas no Eddfest, com a oferta de bebidas oficiais associadas ao Iron Maiden, como a cerveja Trooper e o vinho Darkest Red. A proposta é criar um ponto de encontro para o público, combinando decoração temática, trilha sonora e serviço de bar dentro do festival.

Eddfest: museu, bar temático e outras atrações pensadas para os fãs?

Além da programação de shows e do museu imersivo, o Eddfest inclui uma série de atividades paralelas voltadas à interação e ao entretenimento. Uma delas é a Unfair Funfair, área que funciona como um parque de diversões, com brinquedos e jogos inspirados no mascote Eddie e em elementos visuais ligados à discografia da banda. Essa parte do festival busca atrair tanto fãs mais antigos quanto famílias que desejam uma experiência mais ampla do que um show tradicional.

Para quem se interessa por produtos oficiais, o evento contará com a Eddie’s Mega Emporium, loja dedicada à venda de itens licenciados, roupas, acessórios e peças de colecionador. A presença de mercadorias exclusivas costuma ser um atrativo relevante em grandes eventos musicais, sobretudo em celebrações de datas marcantes, como os 50 anos do Iron Maiden. Dessa forma, o Eddfest se consolida também como um ponto de encontro para colecionadores e entusiastas do merchandising da banda.

Segundo declarações do empresário Rod Smallwood, o festival foi pensado a partir da experiência de eventos anteriores em que o Iron Maiden montou versões temporárias do Eddie’s Dive Bar em diferentes cidades. Nessas ocasiões, milhares de pessoas se reuniram antes e depois dos shows, transformando bares e centros urbanos em pontos de encontro para fãs. O Eddfest leva essa ideia a um novo patamar, concentrando, em um único local, música ao vivo, convivência, consumo de produtos temáticos e espaços para registro de fotos e memórias.

Além da programação de shows e do museu imersivo, o Eddfest inclui uma série de atividades paralelas voltadas à interação e ao entretenimento – depositphotos.com / sirylok



Por que o Eddfest reforça a relação do Iron Maiden com seu público?

Ao anunciar o Eddfest em 2026, o Iron Maiden reforça uma estratégia de aproximar ainda mais a banda de sua base de admiradores. Em vez de apostar apenas em uma turnê comemorativa dos 50 anos, o grupo opta por criar um festival próprio, com identidade visual, narrativa histórica e atrações que se estendem por todo o fim de semana. Esse formato transforma Knebworth Park em um ponto de encontro internacional para quem acompanha a trajetória da banda.

O festival também acompanha uma tendência global de grandes artistas que investem em eventos proprietários, nos quais controlam a curadoria musical e a experiência oferecida ao público. No caso do Eddfest, a combinação de shows, museu, bar temático, parque de diversões e loja de produtos exclusivos cria um pacote que vai além da música ao vivo, funcionando como uma celebração ampliada da cultura construída em torno do Iron Maiden.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Informações detalhadas sobre ingressos, horários, regras de acesso e programação completa permanecem concentradas no site oficial do evento. Para quem acompanha o cenário do heavy metal e festivais de grande porte, o Eddfest surge como um marco na forma como bandas veteranas celebram suas trajetórias, utilizando espaços amplos como Knebworth Park para montar verdadeiros parques temáticos dedicados à própria história.