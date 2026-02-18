New Radicals: A banda de um hit e um álbum inesquecível
New Radicals: história da banda, único álbum, além de “You Get What You Give” e o que o líder Gregg Alexander faz hoje na música
O conjunto New Radicals costuma ser lembrado principalmente por um grande sucesso no fim dos anos 1990, mas a história do grupo é um pouco mais ampla do que a fama de banda de uma música só sugere. Formado em Los Angeles, o projeto tinha à frente o músico e compositor Gregg Alexander, responsável por boa parte das composições e pela identidade sonora que misturava pop rock, soul, influências de música alternativa e letras com tom crítico.
A banda surgiu em um momento em que o pop estava dominado por boy bands e estrelas adolescentes. Nesse cenário, o New Radicals apresentou um som radiofônico, porém com arranjos mais orgânicos e letras que abordavam temas sociais, a pressão da indústria cultural e o desencanto com o sistema. Essa combinação ajudou o grupo a chamar atenção do público e de emissoras de rádio e TV musical em vários países.
New Radicals lançaram apenas um álbum de estúdio?
O New Radicals entrou para o imaginário popular como grupo de um único álbum, e isso corresponde à realidade da discografia oficial. A banda lançou apenas o disco Maybe You’ve Been Brainwashed Too, em 1998. O trabalho reúne elementos de rock alternativo, pop, soul e até gospel em alguns coros, o que dava ao conjunto um som diferente do padrão da época.
O álbum conta com faixas que exploram críticas à sociedade de consumo, à indústria musical e à desigualdade, sempre com melodias acessíveis e refrães fáceis de memorizar. Entre as músicas, destacam-se canções como “Someday We’ll Know”, “Mother We Just Can’t Get Enough” e “I Hope I Didn’t Just Give Away the Ending”, que ajudaram a consolidar a reputação do disco entre ouvintes que iam além dos sucessos de rádio.
Apesar do bom reconhecimento de crítica especializada e de um público fiel, Gregg Alexander decidiu encerrar a banda em 1999, pouco tempo após o auge comercial. O próprio líder explicou, em entrevistas, que preferia concentrar-se em composição e produção, em vez de continuar na rotina de turnês e divulgação. Com isso, o New Radicals ficou oficialmente com apenas um álbum de estúdio no catálogo.
“You Get What You Give” foi o único hit mundial do New Radicals?
A música “You Get What You Give” é a principal razão pela qual o New Radicals é lembrado até hoje e se tornou, de fato, um hit mundial. Lançada como single em 1998, a canção alcançou paradas nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e outros mercados, ganhou ampla rotação em rádios e canais de videoclipes e passou a ser associada aos anos 1990 como um dos grandes hinos pop do período.
A faixa tem como marca um refrão forte, arranjo com piano, guitarras e coro, além de uma letra que mistura mensagem de incentivo com críticas sociais e menções a figuras públicas. Esse contraste ajudou a consolidar a canção como um dos grandes sucessos do pop rock da virada do milênio. É a música mais executada do grupo em plataformas digitais e ainda aparece com frequência em trilhas sonoras, comerciais e produções audiovisuais.
Outro single relevante foi “Someday We’ll Know”, que obteve boa recepção em alguns países e ganhou versões regravadas por outros artistas. Mesmo assim, nenhuma faixa alcançou o mesmo alcance global de “You Get What You Give”. Por esse motivo, a banda muitas vezes é classificada como one-hit wonder, termo usado para grupos que emplacam somente um grande sucesso mundial, apesar de terem outras músicas conhecidas em nichos específicos.
O que Gregg Alexander faz hoje em dia?
Após o fim do New Radicals, Gregg Alexander passou a atuar principalmente nos bastidores da indústria musical como compositor e produtor. Em vez de seguir com a carreira de frontman, ele se concentrou em escrever canções para outros intérpretes e colaborar em trilhas sonoras de filmes, o que ampliou sua atuação artística sem a exposição constante da vida em turnê.
Ao longo dos anos 2000 e 2010, Gregg Alexander assinou ou coassinou músicas para diversos artistas pop e de outros gêneros. Entre as parcerias mais conhecidas, está sua participação na criação de “The Game of Love”, gravada por Santana com Michelle Branch, que rendeu reconhecimento da crítica e prêmios importantes na indústria. Ele também trabalhou com nomes como Ronan Keating e cantoras do circuito pop internacional, consolidando a reputação de hitmaker nos bastidores.
Um marco importante na fase pós-New Radicals foi a atuação na trilha do filme Begin Again (lançado no Brasil como “Mesmo Se Nada Der Certo”). Gregg Alexander coescreveu canções da produção, incluindo “Lost Stars”, interpretada por Adam Levine e Keira Knightley. A música foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original, o que reforçou a presença do compositor em projetos de cinema e televisão.
Quais são os principais legados do New Radicals?
Mesmo com um único álbum de estúdio, o New Radicals deixou marcas percebidas em diferentes frentes. Em primeiro lugar, “You Get What You Give” tornou-se uma referência de hit pop dos anos 1990, frequentemente lembrado em listas e reportagens sobre canções emblemáticas da década. Em segundo lugar, o disco Maybe You’ve Been Brainwashed Too ganhou status de obra cult para parte do público, especialmente entre fãs de rock alternativo e pop com letras mais críticas.
Outro ponto relevante é o próprio caminho profissional de Gregg Alexander, que mostra como um artista pode migrar do papel de líder de banda para o de compositor e produtor respeitado. Seu trabalho posterior demonstra que o alcance do New Radicals ultrapassa a classificação simples de banda de uma música só, permitindo enxergar o projeto como início de uma trajetória criativa que segue ativa em 2025.
- Álbum: apenas um disco oficial, lançado em 1998.
- Hit mundial: “You Get What You Give” é o grande sucesso global.
- Outras músicas: faixas como “Someday We’ll Know” mantêm relevância entre fãs.
- Atuação atual do líder: Gregg Alexander trabalha como compositor, produtor e criador de trilhas sonoras.
Dessa forma, a história do New Radicals combina breve passagem como banda de destaque com uma presença duradoura na cultura pop e na composição contemporânea, mantendo New Radicals associada tanto ao hit quanto ao trabalho de bastidores de seu líder.