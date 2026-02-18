As sanguessugas funcionam mesmo na medicina?

O uso de sanguessugas em tratamentos médicos desperta curiosidade e, ao mesmo tempo, levanta muitas dúvidas. Embora pareça algo antigo, essa prática continua presente em hospitais e clínicas especializadas. Em especial, em áreas como cirurgia plástica, microcirurgia e medicina reconstrutiva. Afinal, a terapia com sanguessugas, ou hirudoterapia, tem regulamentação em vários países e segue protocolos rigorosos de segurança.

A aplicação de sanguessugas medicinais não é um tratamento geral para qualquer doença, nem substitui terapias modernas. Assim, ela aparece como um recurso complementar, com indicação para situações específicas em que precisa haver melhora do fluxo de sangue em determinada região do corpo. Por isso, cirurgiões a utilizam, especialmente após procedimentos delicados em que a circulação venosa fica comprometida.

O mecanismo de ação da sanguessuga é relativamente simples: o animal se fixa à pele, faz uma pequena incisão e suga uma quantidade limitada de sangue – depositphotos.com / sdigitall



O que é a terapia com sanguessugas e como ela funciona?

A palavra-chave central aqui é sanguessugas medicinais, um tipo específico de animal criado em ambiente controlado para uso clínico. Assim, diferentemente das sanguessugas que vivem em rios e lagos, as medicinais passam por processos de controle sanitário e não são reutilizadas após o procedimento. Ademais, o mecanismo de ação é relativamente simples: o animal se fixa à pele, faz uma pequena incisão e suga uma quantidade limitada de sangue.

Durante esse processo, a sanguessuga libera na corrente sanguínea substâncias como a hirudina, que tem efeito anticoagulante. Ademais, outros compostos que promovem vasodilatação e reduzem a coagulação local. Com isso, o sangue passa a circular com mais facilidade naquela região. Além da sucção direta, o sangramento continua por algum tempo após a retirada animal, o que ajuda a aliviar o acúmulo de sangue venoso preso em tecidos comprometidos.

Em quais situações as sanguessugas são realmente indicadas?

Na medicina moderna, a terapia com sanguessugas ocorre principalmente como apoio em cirurgias reconstrutivas, quando há risco de perda de tecido por falta de drenagem adequada. Em geral, a indicação é bem restrita e exige avaliação de um profissional com especialização, que analisa o benefício em comparação com outras técnicas disponíveis.

Cirurgia plástica e reconstrutiva: após reimplante de dedos, orelhas, lábios ou partes do rosto, as sanguessugas ajudam a aliviar o excesso de sangue venoso e a preservar o enxerto.

após reimplante de dedos, orelhas, lábios ou partes do rosto, as sanguessugas ajudam a aliviar o excesso de sangue venoso e a preservar o enxerto. Microcirurgia: em procedimentos com vasos muito finos, quando a circulação de retorno é difícil, a sucção controlada pode diminuir o inchaço e o risco de necrose.

em procedimentos com vasos muito finos, quando a circulação de retorno é difícil, a sucção controlada pode diminuir o inchaço e o risco de necrose. Retalhos de pele e enxertos: em casos em que o sangue chega pela artéria, mas encontra dificuldade para sair pelas veias, as sanguessugas funcionam como uma “drenagem biológica” temporária.

Existem ainda relatos de uso em outras condições, como hematomas muito extensos ou problemas circulatórios em extremidades. No entanto, essas indicações variam conforme protocolos de cada serviço. Em todas as situações, o foco principal é melhorar a circulação local e dar tempo para que o organismo forme novos vasos de drenagem.

As sanguessugas são eficazes na medicina moderna?

A eficácia das sanguessugas medicinais é mais bem documentada em cenários cirúrgicos específicos. Estudos publicados e a prática clínica em hospitais apontam que, em casos de risco de perda de um enxerto ou segmento reimplantado, o uso correto das sanguessugas pode aumentar as chances de sucesso ao reduzir o congestionamento venoso. Assim, esse tipo de terapia é visto como uma ferramenta útil em um conjunto de estratégias, e não como solução isolada.

É importante destacar que as sanguessugas não são indicadas para tratar doenças sistêmicas, como hipertensão, diabetes, câncer ou infecções generalizadas. Nessas situações, não há evidência científica suficiente que comprove benefício. O uso fora de ambiente médico, principalmente com sanguessugas sem controle sanitário, pode trazer mais riscos que vantagens.

Quais benefícios, limitações e riscos a terapia com sanguessugas apresenta?

Os principais benefícios das sanguessugas medicinais estão relacionados à melhora temporária da circulação venosa em áreas comprometidas. Ao reduzir o acúmulo de sangue e o inchaço, essa terapia pode:

diminuir o risco de necrose em tecidos recém-operados;

melhorar a aparência e a cor de enxertos em sofrimento;

aliviar a pressão local causada por congestão de sangue.

Por outro lado, o método apresenta limitações claras:

Atua apenas de forma localizada e temporária. Depende de acompanhamento médico constante. Não resolve problemas de circulação em todo o corpo.

Entre os cuidados necessários, alguns pontos costumam ser observados em hospitais e clínicas:

uso exclusivo de sanguessugas fornecidas por criadouros certificados;

aplicação em ambiente controlado, com equipamentos de higiene e descarte adequados;

monitoramento do volume de sangue perdido, para evitar anemia;

uso preventivo de antibióticos em muitos casos, devido a bactérias naturais presentes no trato digestivo da sanguessuga;

avaliação prévia de alergias e condições de coagulação do paciente.

Os riscos mais citados são infecções no local da mordida, sangramento prolongado, formação de cicatriz e, em raros casos, reações alérgicas. Pacientes com distúrbios de coagulação, anemia importante ou uso de determinados medicamentos anticoagulantes geralmente não são considerados bons candidatos para esse tipo de tratamento.

Os principais benefícios das sanguessugas medicinais estão relacionados à melhora temporária da circulação venosa em áreas comprometidas – depositphotos.com / sdigitall



Resumo simples para qualquer pessoa entender

De forma resumida, as sanguessugas na medicina são usadas hoje principalmente em cirurgias delicadas, para ajudar o sangue a circular melhor em regiões onde ele fica preso, como em enxertos e reimplantes. Elas sugam uma quantidade controlada de sangue e liberam substâncias que impedem a coagulação, permitindo que a área operada ganhe tempo para se recuperar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa terapia não serve para todo tipo de doença e precisa ser feita apenas em ambiente médico, com espécies criadas para uso clínico e acompanhamento profissional. Quando usadas com indicação correta e seguindo cuidados rigorosos, as sanguessugas podem ser uma ferramenta útil para preservar tecidos que correriam risco de se perder.