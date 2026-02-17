A Aranha do Sol não é uma aranha: entenda o que há por trás desse nome

A chamada Aranha do Sol costuma chamar a atenção pelo nome curioso e pela aparência pouco comum. Apesar disso, ela não pertence ao grupo das aranhas verdadeiras, o que gera confusão em muita gente. O apelido acabou se popularizando em várias regiões do mundo e, com o tempo, muitas pessoas passaram a usá-lo inclusive em manchetes e materiais informativos.

O interesse por esse animal aumentou com a circulação de fotos e vídeos na internet, muitas vezes acompanhados de informações incompletas ou exageradas. Em meio a boatos sobre perigo e ataques, surgem dúvidas básicas. Afinal, o que é a Aranha do Sol, por que recebeu esse nome e quais são suas reais características? A resposta envolve biologia, cultura popular e também a forma como as pessoas percebem visualmente os animais.

O que é, de fato, a chamada Aranha do Sol?

A Aranha do Sol é o nome popular de um grupo de artrópodes da ordem Solifugae, conhecidos como solífugos ou camel spiders em inglês. Esses animais pertencem ao grupo dos aracnídeos, assim como aranhas, escorpiões e ácaros, porém formam um grupo separado, com anatomia e comportamento próprios. Eles não produzem veneno, não tecem teias e exibem hábitos predominantemente terrestres.

Entre as características mais marcantes, destacam-se o corpo segmentado, as pernas longas e, principalmente, as quelíceras muito desenvolvidas, que lembram grandes mandíbulas. Em ambientes quentes e secos, esses animais costumam se abrigar em fendas, buracos no solo ou sob pedras. Além disso, eles saem principalmente ao entardecer e à noite em busca de alimento, que inclui insetos e outros pequenos invertebrados.

Por que ela é chamada de Aranha do Sol se não é aranha?

O nome Aranha do Sol surgiu, em grande parte, por dois fatores: a semelhança visual com aranhas e o comportamento em áreas ensolaradas. Para muitas pessoas leigas, qualquer artrópode com várias pernas e corpo segmentado se encaixa de forma genérica como “aranha”. Como os solífugos têm oito pernas e lembram aranhas robustas, o rótulo ganhou força e se consolidou no uso cotidiano.

Já a associação com o “sol” aparece principalmente no ambiente em que esses animais vivem. Solífugos ocorrem com frequência em regiões áridas e semiáridas, como desertos e áreas de clima muito seco. Nesses lugares, a imagem do animal se liga diretamente a paisagens ensolaradas, com areia e temperaturas elevadas. Em alguns casos, relatos populares também sugerem que esses animais se aproximam de pessoas para aproveitar a sombra humana e fugir do calor direto. Assim, muitos boatos reforçaram as histórias em torno da relação com o sol.

Assim, o termo Aranha do Sol resulta da combinação entre aparência e contexto ambiental. Do ponto de vista científico, o nome não apresenta precisão, porém muitas pessoas ainda o preferem por soar simples e fácil de lembrar. No uso informal, a exatidão taxonômica perde espaço e cede lugar à forma como as pessoas enxergam e nomeiam o que veem na natureza.

Aranha do Sol é perigosa para as pessoas?

Esse animal costuma provocar receio pela aparência e pelos boatos difundidos em redes sociais. No entanto, as evidências científicas indicam que a Aranha do Sol não possui veneno e não representa uma ameaça significativa para seres humanos. As quelíceras fortes podem causar ferimentos mecânicos em caso de mordida defensiva, porém o animal não injeta toxina como ocorre em algumas aranhas e escorpiões.

Em situações de encontro com pessoas, a reação típica do solífugo consiste em fugir ou se esconder rapidamente. Relatos de aproximação aparente geralmente se relacionam ao fato de que o animal busca sombra, e não persegue ativamente alguém. Em ambientes rurais ou desertos, o risco maior se associa a eventuais infecções secundárias em feridas, caso a pessoa não limpe o local de forma adequada.

Não é aranha verdadeira : integra outra ordem de aracnídeos.

: integra outra ordem de aracnídeos. Não é venenosa : não possui glândulas de veneno.

: não possui glândulas de veneno. É predadora : alimenta-se de insetos e pequenos animais.

: alimenta-se de insetos e pequenos animais. Evita contato: prefere se afastar de humanos.

Principais características da chamada Aranha do Sol

Para entender melhor esse animal, alguns traços ajudam a diferenciá-lo de aranhas e de outros aracnídeos. O corpo se divide em duas grandes regiões, com pernas longas e ágeis, o que garante grande velocidade em terreno arenoso. As quelíceras funcionam como ferramentas de captura e fragmentação da presa, sendo uma das marcas mais evidentes em fotografias ampliadas.

De forma geral, solífugos apresentam:

Tamanho variável, com espécies pequenas e outras que alcançam alguns centímetros de comprimento. Coloração em tons de marrom, bege ou amarelado, o que facilita a camuflagem em solos secos. Hábito noturno ou crepuscular, que reduz a exposição às temperaturas extremas durante o dia. Alimentação carnívora, baseada em insetos, aracnídeos e outros invertebrados.

Essas características explicam por que a Aranha do Sol se adapta bem a ambientes hostis, com baixa disponibilidade de água e grandes variações de temperatura. Além disso, tais traços ajudam a entender por que o animal chama tanta atenção quando aparece fora de seu habitat típico ou em registros compartilhados digitalmente. Em alguns ecossistemas áridos, esses predadores também contribuem para controlar populações de pragas agrícolas, o que reforça sua importância ecológica.

Como lidar com a Aranha do Sol em ambientes habitados?

Em regiões onde a Aranha do Sol aparece com mais frequência, o manejo costuma ser simples. A recomendação geral indica que a pessoa deve evitar contato direto e, se o animal entrar em residências ou abrigos, conduzi-lo com cuidado para fora. Para isso, use objetos que mantenham distância segura, como recipientes, vassouras ou pás. Em condições normais, especialistas não indicam controle químico específico para solífugos.

Medidas preventivas podem reduzir encontros indesejados, como manter frestas vedadas, observar calçados e roupas deixados no chão e reduzir acúmulo de entulho próximo a casas. Essas práticas também favorecem o controle de outros invertebrados sinantrópicos, como baratas e escorpiões. Em áreas agrícolas ou de campo aberto, a presença da Aranha do Sol pode até indicar uma fauna de predadores ativa, o que contribui para o equilíbrio de populações de insetos.

Ao compreender que a Aranha do Sol é um aracnídeo distinto, sem veneno e adaptado a ambientes ensolarados e secos, o nome popular passa a fazer mais sentido. A denominação permanece ligada ao imaginário das pessoas, porém a informação atualizada permite que o animal seja visto de forma mais precisa. Assim, muitas pessoas começam a enxergá-lo como parte da diversidade de espécies que ocupam regiões áridas do planeta, e não apenas como uma criatura assustadora.