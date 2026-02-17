Por que mordidas de mosquito coçam tanto?

As mordidas de mosquito fazem parte da rotina de muitas pessoas, principalmente em regiões de clima quente e úmido. A reação costuma ser a mesma: alguns minutos depois da picada, surgem vermelhidão, inchaço e uma coceira insistente que pode durar horas ou até dias. Esse comportamento do corpo não ocorre de forma aleatória e se relaciona diretamente à forma como o sistema imunológico responde às substâncias que o inseto injeta durante a alimentação.

Embora muitos associem a irritação apenas ao ato físico da picada, o que provoca a coceira envolve um processo químico e imunológico. Quando o mosquito perfura a pele, ele injeta saliva para facilitar a sucção do sangue. Essa saliva contém proteínas que impedem a coagulação, permitindo que o inseto se alimente rapidamente. Assim, o organismo reconhece esses componentes como invasores e desencadeia uma resposta inflamatória localizada.

Por que as mordidas de mosquito causam tanta coceira?

A palavra-chave para entender o problema é a saliva do mosquito. Ao entrar em contato com o corpo humano, essas proteínas salivárias ativam células do sistema imunológico, que passam a liberar substâncias como a histamina. A histamina aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos, provoca dilatação local e estimula terminações nervosas na pele. Desse modo, o corpo gera a sensação de coceira intensa.

Esse processo funciona como uma forma de defesa, pois o organismo sinaliza que algo estranho entrou em contato com o corpo. A vermelhidão, o pequeno inchaço e o ardor fazem parte dessa resposta. Em algumas pessoas, a reação aparece de forma discreta, enquanto em outras a picada pode gerar placas maiores, bolhas ou irritações prolongadas. Essa diferença se relaciona à sensibilidade individual e ao grau de exposição prévia às picadas de mosquito ao longo da vida. Além disso, fatores genéticos também podem influenciar esse padrão de resposta.

mosquito – depositphotos.com / corlaffra

Como o corpo reage à picada de mosquito?

Logo após a picada, o organismo identifica as proteínas estranhas como potenciais ameaças. Células de defesa, como os mastócitos, liberam histamina na região afetada. A partir daí, surgem três efeitos principais: dilatação dos vasos, extravasamento de líquidos para os tecidos e ativação de fibras nervosas. O resultado aparece como o típico “calombo” avermelhado, com bordas definidas e centro mais claro, acompanhado de coceira.

Em alguns casos, essa resposta se classifica como uma pequena reação alérgica localizada. Crianças tendem a apresentar manifestações mais evidentes, pois o sistema imunológico ainda se encontra em desenvolvimento e reage com maior intensidade. Com o passar dos anos, o corpo pode se acostumar a certos tipos de proteínas salivárias. Assim, a reação fica um pouco mais branda, embora a coceira continue presente em grande parte das pessoas.

Vermelhidão: consequência da dilatação dos vasos sanguíneos.

consequência da dilatação dos vasos sanguíneos. Inchaço: acúmulo de líquido no local da picada.

acúmulo de líquido no local da picada. Coceira: estímulo das terminações nervosas pela histamina.

O que aumenta ou diminui a coceira das picadas?

Nem todas as pessoas sentem o mesmo grau de incômodo. A intensidade da coceira causada pelas mordidas de mosquito depende de fatores como o tipo de mosquito, a quantidade de saliva injetada, o número de picadas e a sensibilidade individual. Além disso, algumas espécies possuem saliva com componentes que desencadeiam reações mais amplas, enquanto outras produzem respostas mais leves.

Há ainda fatores ambientais e comportamentais que influenciam esse quadro. Coçar a região da picada, por exemplo, tende a piorar a situação. O ato de coçar irrita ainda mais a pele, espalha a inflamação e pode levar a pequenas lesões superficiais. Isso facilita a entrada de bactérias, aumenta o risco de infecções secundárias e prolonga a coceira. Por outro lado, compressas frias, cremes calmantes e medicamentos antialérgicos podem reduzir o desconforto. Em ambientes muito quentes, o suor também irrita a pele e intensifica a sensação de coceira.

Evitar coçar de forma intensa a área atingida. Aplicar compressas frias para aliviar a sensação de ardor. Usar loções calmantes recomendadas por profissionais de saúde. Em casos de reação mais forte, considerar o uso de anti-histamínicos.

Como prevenir as mordidas de mosquito no dia a dia?

Entender por que as picadas de mosquito coçam tanto também reforça a importância da prevenção. Quanto menos picadas ocorrerem, menor será a exposição à saliva do inseto e, consequentemente, às reações na pele. Em 2025, com a presença de mosquitos transmissores de doenças em várias regiões do Brasil, a proteção ganhou ainda mais relevância em termos de saúde pública.

Medidas simples podem reduzir significativamente a quantidade de picadas de mosquito. Entre elas estão o uso de repelentes indicados para cada faixa etária, roupas que cubram braços e pernas em áreas com alta infestação e telas em portas e janelas. A eliminação de criadouros, como recipientes com água parada, também contribui para diminuir a quantidade de insetos em ambientes urbanos e rurais. Além disso, campanhas comunitárias de limpeza e orientação ampliam o impacto dessas ações preventivas.

Manter caixas d’água fechadas e limpas.

Descartar corretamente recipientes que possam acumular água.

Instalar telas de proteção em janelas e portas.

Utilizar repelentes conforme orientação do rótulo.

As mordidas de mosquito coçam tanto porque representam um pequeno conflito entre a necessidade do inseto de se alimentar e a tendência natural do corpo humano de se defender de substâncias estranhas. A compreensão desse mecanismo, aliada a cuidados simples de prevenção e alívio, ajuda a lidar melhor com esse incômodo frequente. Desse modo, a pessoa mantém a pele mais protegida e reduz desconfortos no cotidiano.