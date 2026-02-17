Pickleball: O esporte que conquista os EUA e chega ao Brasil

O pickleball é um esporte de raquetes que mistura elementos do tênis, do badminton e do tênis de mesa. Foi criado nos Estados Unidos em meados da década de 1960 e, desde então, vem ganhando espaço em diferentes países. A dinâmica é simples: dois ou quatro jogadores usam uma raquete rígida e uma bola perfurada, em uma quadra semelhante à de badminton, com uma rede parecida com a do tênis, porém mais baixa.

Nos últimos anos, o pickleball passou de atividade recreativa de bairro para modalidade organizada, com federações, campeonatos e presença em clubes tradicionais. O esporte se destaca por permitir a participação de pessoas de idades variadas, já que o deslocamento em quadra costuma ser menor do que em outros esportes de raquete. Isso tem favorecido a expansão em academias, condomínios e centros esportivos.

O que é pickleball e como funciona na prática?

Cada lado conta com uma área específica chamada “zona de não-vôlei”, próxima à rede, onde não é permitido bater voleios. O objetivo é fazer a bola quicar dentro da quadra adversária, dificultando o retorno. Os pontos são marcados apenas pelo lado que está sacando, o que gera uma dinâmica própria de viradas e recuperação.

O saque é realizado de baixo para cima, sempre na diagonal, e a bola deve quicar uma vez em cada lado antes que os voleios sejam liberados. Isso torna o início do ponto mais controlado e reduz a vantagem de quem tem um saque mais potente. A raquete de pickleball é sólida, geralmente feita de materiais como madeira, fibra de vidro ou compósitos, e a bola é de plástico rígido, perfurada, o que reduz a velocidade e facilita o controle do golpe.

Entre as modalidades mais comuns estão o jogo em simples (um contra um) e em duplas, bastante popular em torneios. As partidas podem ser disputadas até 11, 15 ou 21 pontos, dependendo do regulamento, sempre com diferença mínima de dois pontos. Por ser um esporte relativamente fácil de aprender, o pickleball costuma ser utilizado em programas de iniciação esportiva e também em atividades físicas voltadas à terceira idade.

Com regras simples e quadra menor, a modalidade se destaca em clubes, academias e condomínios



Onde o pickleball é mais difundido no mundo?

O pickleball tem sua maior concentração de praticantes nos Estados Unidos e no Canadá. Em cidades norte-americanas, é comum encontrar quadras específicas em parques públicos, escolas e clubes privados. Associações como a USA Pickleball e ligas profissionais organizam circuitos, transmissões e eventos que atraem jogadores amadores e atletas de alto rendimento. Nos últimos anos, houve inclusive investimentos de empresas e celebridades na modalidade, o que ampliou a visibilidade.

Além da América do Norte, o esporte vem se expandindo para países da Europa e da Ásia. Regiões como Reino Unido, Espanha, Alemanha e Itália já possuem torneios nacionais e clubes dedicados. Na Ásia, Japão, Índia e alguns países do Sudeste Asiático mostram crescimento constante, impulsionado por programas escolares e iniciativas comunitárias. Em muitos lugares, quadras de tênis ou de badminton são adaptadas para receber o jogo, o que acelera a implantação.

América do Norte: maior número de praticantes e torneios profissionais.

Europa: crescimento em clubes e federações nacionais em formação.

Ásia: expansão em escolas, parques e centros recreativos.

Oceania e América Latina: fase inicial de divulgação e estruturação.

Existe pickleball no Brasil e onde é possível praticar?

No Brasil, o pickleball no Brasil ainda está em fase de consolidação, mas o número de locais para prática vem aumentando desde antes da pandemia e se intensificou entre 2022 e 2025. Grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Porto Alegre, já contam com quadras em clubes, academias, escolas e condomínios. Em alguns casos, quadras de tênis e poliesportivas são adaptadas com marcações específicas.

Associações e grupos locais vêm organizando clínicas, aulas experimentais e pequenos torneios para apresentar o esporte a novos interessados. Esses eventos geralmente explicam regras básicas, oferecem raquetes e bolas para teste e orientam sobre segurança e postura em quadra. Em cidades do interior, especialmente nas regiões Sudeste e Sul, também surgem projetos comunitários que utilizam o pickleball como alternativa para incentivar a atividade física em diferentes faixas etárias.

Identificar clubes ou academias que anunciem quadras de pickleball. Verificar em redes sociais grupos locais dedicados ao esporte. Participar de aulas introdutórias ou treinos abertos. Adquirir um kit básico com raquete e bola perfurada, quando houver interesse contínuo.

O esporte que nasceu nos anos 1960 nos EUA está conquistando o mundo: o pickleball une estratégia, velocidade e socialização em uma quadra compacta



Quais são os benefícios e por que o pickleball atrai diferentes perfis?

O esporte pickleball costuma ser associado a benefícios físicos e sociais. Por exigir deslocamentos curtos e movimentos de baixa a média intensidade, pode ser apropriado para iniciantes e para pessoas com menor condicionamento físico, desde que liberadas por profissionais de saúde. Ao mesmo tempo, em níveis mais avançados, o jogo se torna rápido, com trocas de bola intensas e necessidade de estratégia, atraindo também atletas experientes de tênis, beach tennis e outras modalidades de raquete.

Do ponto de vista social, o ambiente de quadra costuma favorecer a interação, já que jogos em duplas e rodízios entre participantes são frequentes. Em muitos centros esportivos, o pickleball é incluído como opção em programas de recreação, projetos para pessoas idosas e atividades corporativas. Essa combinação de acessibilidade, regras simples e possibilidade de progressão técnica ajuda a explicar por que o esporte deixa de ser apenas uma curiosidade e passa a integrar o calendário de diversas instituições esportivas brasileiras.