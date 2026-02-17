O poder do gerente offshore: como comandar plataformas e ganhar bem na Petrobras

O cargo de Gerente de Instalação Offshore, conhecido em muitas empresas como Offshore Installation Manager (OIM), é uma das posições mais estratégicas na indústria de petróleo e gás. Na Petrobras e em outras operadoras, esse profissional responde pela gestão completa de uma plataforma, desde a segurança das pessoas até a continuidade das operações. Por isso, a exigência de formação, experiência e certificações tende a ser elevada, combinando qualificação acadêmica, conhecimento técnico e liderança.

De forma geral, o caminho até a gerência de uma instalação no mar não é rápido. Envolve anos embarcado, progressão por diferentes funções operacionais e de supervisão, além de um histórico consistente de atuação em segurança e gestão de riscos. A formação superior costuma ter peso relevante, mas a trajetória prática, a reputação profissional e o domínio das normas de segurança offshore costumam ser fatores determinantes no momento da escolha.

O que faz um Gerente de Instalação Offshore na prática?

O Gerente de Instalação Offshore é o responsável máximo pela unidade de produção ou perfuração em ambiente marítimo. Na rotina, esse gestor coordena equipes multidisciplinares, organiza turnos de trabalho, acompanha indicadores de produção ou de sondagem e garante o cumprimento rigoroso de normas de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional. Também atua como principal ponto de contato com o centro de operações em terra.

Em situações de emergência, o Gerente de Instalação Offshore assume a função de líder de resposta, seguindo planos de contingência previamente definidos. Ele coordena a evacuação, o combate a incêndios, o isolamento de áreas e a comunicação com as autoridades competentes quando necessário. Além disso, participa do planejamento de paradas de manutenção, campanhas de inspeção e projetos de melhoria da unidade, alinhando interesses de diferentes áreas da empresa.

Para chegar à função de OIM, a formação em engenharia costuma ser decisiva, mas a trajetória embarcada, as certificações de segurança e a experiência em gestão de risco pesam tanto quanto o diploma – depositphotos.com / Fotoember

É preciso ter faculdade ou curso técnico para ser Gerente de Instalação Offshore?

No contexto da Petrobras e de outras grandes operadoras, a exigência mais comum para chegar ao nível de Gerente de Instalação Offshore é ter ensino superior completo em áreas ligadas à engenharia ou ao setor de petróleo. Em muitos casos, a empresa prioriza profissionais que iniciaram a trajetória em cargos técnicos e depois se graduaram, combinando prática embarcada e formação acadêmica.

De modo geral, o curso técnico isolado não costuma ser suficiente para alcançar essa posição em grandes companhias, embora possa ser o primeiro passo da jornada. Profissionais que começam como técnico de operações, técnico de manutenção, técnico de instrumentação ou áreas afins podem evoluir para funções de supervisão, coordenadoria e, mais tarde, chegar a postos de gerência, desde que invistam em graduação e em cursos de gestão e segurança offshore ao longo da carreira.

Curso técnico : geralmente serve como porta de entrada em funções operacionais;

: geralmente serve como porta de entrada em funções operacionais; Graduação : tende a ser requisito para cargos de gerência em instalações offshore;

: tende a ser requisito para cargos de gerência em instalações offshore; Especializações: complementam o perfil e aumentam a competitividade interna.

Quais formações superiores são mais comuns para esse cargo?

Entre as formações mais frequentes para quem almeja ser Gerente de Instalação Offshore na Petrobras e em empresas semelhantes, destacam-se cursos de engenharia. Isso ocorre porque a operação de plataformas envolve processos complexos, sistemas industriais de grande porte, riscos elevados e forte regulação técnica. Ter base sólida em ciências exatas e engenharia facilita a tomada de decisão em ambiente crítico.

Alguns cursos de graduação que aparecem com frequência no histórico de profissionais que alcançam esse cargo são:

Engenharia de Petróleo ou Engenharia de Produção de Petróleo;

ou Engenharia de Produção de Petróleo; Engenharia Mecânica ou Engenharia de Manutenção;

ou Engenharia de Manutenção; Engenharia de Produção , com foco em processos industriais e gestão;

, com foco em processos industriais e gestão; Engenharia Naval ou Engenharia Oceânica, em instalações marítimas específicas;

ou Engenharia Oceânica, em instalações marítimas específicas; Engenharia Elétrica ou de Controle e Automação, dependendo do perfil da unidade.

Apesar da predominância das engenharias, profissionais de outras áreas, como Administração ou gestão de projetos, podem chegar à função quando possuem longa experiência no setor offshore, histórico em cargos de liderança embarcada e forte capacitação técnica adquirida ao longo da carreira. Em empresas de grande porte, o plano de cargos costuma detalhar os requisitos mínimos de escolaridade e experiência para o nível de gerente.

Quais cursos e certificações além da faculdade são importantes?

Para além da formação superior, quem pretende se tornar Gerente de Instalação Offshore precisa reunir um conjunto de certificações obrigatórias e treinamentos específicos para atuar no mar. Muitas dessas certificações são exigidas por normas nacionais e internacionais que regulam o trabalho offshore e a segurança em plataformas, especialmente a NR-37 e outras normas da Marinha e da Autoridade Marítima.

Entre os cursos e habilitações mais recorrentes, destacam-se:

Treinamentos de segurança offshore (BOSIET, HUET ou equivalentes exigidos pela empresa); Cursos de resposta a emergências e gestão de crises a bordo; Formação em liderança, gestão de equipes e comunicação em ambientes críticos; Capacitação em SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde); Treinamentos específicos da Petrobras ou da operadora, como sistemas de permissão de trabalho, gestão de risco e integridade de ativos.

Além disso, cursos de compliance, legislação ambiental, gestão de contratos e planejamento de produção costumam ser valorizados, já que o Gerente de Instalação Offshore lida diariamente com fornecedores, órgãos reguladores e metas operacionais. A fluência em inglês técnico também é frequentemente considerada um diferencial relevante, devido ao uso de manuais, normas e sistemas internacionais.

Anos de atuação offshore, histórico sólido em segurança e capacitação contínua são requisitos praticamente indispensáveis para assumir a gerência de uma instalação marítima no setor de petróleo e gás – depositphotos.com / curraheeshutter

Como costuma ser a trajetória de carreira até a gerência de instalação?

A jornada até o cargo de Gerente de Instalação Offshore geralmente é construída por etapas. Em muitos casos, o profissional inicia em funções técnicas ou operacionais embarcadas, avança para posições de supervisão e, depois, para coordenação ou gerência intermediária. O histórico de segurança, o desempenho em auditorias internas e externas e a capacidade de liderar equipes em regime de escala são pontos de atenção na análise de promoção.

Um caminho bastante observado pode envolver as seguintes fases:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ingresso como técnico ou engenheiro júnior em plataforma;

ou em plataforma; Evolução para funções de engenheiro pleno/sênior ou supervisor de área ;

ou ; Atuação como coordenador de operações ou equivalente;

ou equivalente; Participação em comissões de segurança, comitês técnicos e projetos estratégicos;

Indicação e seleção interna para o cargo de Gerente de Instalação Offshore.

Em 2026, o cenário de regulação e exigência de segurança no setor offshore segue rigoroso no Brasil, o que mantém o padrão de alta responsabilidade associado a essa função. Assim, a combinação de formação superior adequada, experiência consolidada em ambiente marítimo e capacitação contínua em segurança e gestão continua sendo o caminho mais comum para alcançar o posto de Gerente de Instalação Offshore, frequentemente associado aos salários mais altos da área operacional na Petrobras e em outras operadoras.