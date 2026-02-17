Por que as formigas sempre encontram o doce primeiro?

Quem já deixou um pedaço de bolo na mesa por alguns minutos costuma notar a cena conhecida: surgem formigas de todos os lados, como se tivessem “descoberto” o doce em questão de segundos. Esse comportamento chama atenção porque parece muito organizado e rápido. A explicação envolve características biológicas das formigas, como o olfato extremamente sensível, a necessidade de fontes concentradas de energia e um sistema de comunicação baseado em feromônios que torna a busca por alimento um trabalho coletivo eficiente.

Do ponto de vista científico, as formigas são especialistas em localizar comida no ambiente, principalmente aquilo que contém açúcar. Em vez de se orientarem pela visão, muitas espécies dependem fortemente de sinais químicos e do toque com as antenas. Um doce esquecido funciona, para elas, como um “combo” perfeito: é fácil de acessar, oferece alta quantidade de energia e pode ser transportado em pequenas porções para o formigueiro. Por isso, a presença de formigas ao redor de alimentos açucarados é tão frequente em cozinhas, quintais e áreas urbanas.

Por que o cheiro do doce atrai as formigas tão rápido?

A palavra-chave central aqui é formigas e doces. O principal motivo para as formigas serem atraídas com tanta rapidez é o olfato extremamente desenvolvido. Em vez de nariz, elas usam as antenas, que funcionam como detectores químicos de alta sensibilidade. Essas antenas conseguem perceber moléculas de açúcar e outros compostos aromáticos em concentrações muito baixas, mesmo a alguns metros de distância, dependendo da espécie e das condições do ambiente.

Enquanto caminham, as formigas exploradoras se deslocam em busca de odores interessantes no chão, nas superfícies e até no ar próximo ao alimento. Quando as moléculas liberadas por um doce esquecido se espalham, elas criam uma espécie de “nuvem química” ao redor do alimento. Ao entrar em contato com essa nuvem, a formiga reconhece que ali pode haver uma fonte de nutrientes. Essa detecção é tão refinada que algumas espécies conseguem diferenciar odores de alimentos com mais ou menos açúcar, priorizando as fontes mais energéticas.

Pesquisas em neurociência de insetos mostram que as formigas têm uma parte do cérebro dedicada ao processamento de odores, o que permite identificar diferentes tipos de substâncias e decidir rapidamente se vale a pena seguir em direção à fonte. Assim, o olfato funciona como um radar que aponta o caminho até o doce.

Formigas e doces formam uma combinação quase inevitável: açúcar significa combustível imediato para milhares de indivíduos no formigueiro – depositphotos.com / Dr.PAS

Qual a relação entre formigas, doces e a busca por energia?

O doce atrai porque é sinônimo de energia rápida. Para as formigas, o açúcar presente em bolos, balas, refrigerantes e frutas maduras é convertido em glicose, combustível fundamental para as atividades do dia a dia da colônia. Uma colônia pode abrigar milhares ou até milhões de indivíduos, o que exige um fluxo constante de alimentos para manutenção das formigas operárias, desenvolvimento das larvas e sobrevivência da rainha.

Nos formigueiros, há divisão de tarefas: algumas formigas cuidam das crias, outras defendem a colônia e uma parte importante se dedica à coleta de alimento. O grupo que sai em busca de recursos precisa encontrar opções que compensem o esforço do deslocamento. Alimentos açucarados e concentrados economizam tempo e energia, porque permitem carregar pequenas porções com alto valor energético.

Açúcar simples : rapidamente absorvido e usado como energia pelas formigas.

: rapidamente absorvido e usado como energia pelas formigas. Alimentos pegajosos : aderem facilmente às mandíbulas, facilitando o transporte.

: aderem facilmente às mandíbulas, facilitando o transporte. Superfícies acessíveis: mesas, pias e bancadas são locais fáceis de explorar.

Essa busca constante explica por que formigas aparecem primeiro em doces e não em alimentos menos calóricos, quando ambos estão disponíveis. Em termos de eficiência, o açúcar oferece um retorno energético maior por unidade de esforço.

Como os feromônios transformam uma formiga em um “exército” organizado?

Ao encontrar um doce, a formiga exploradora não apenas se alimenta: ela inicia um processo de comunicação química. No caminho de volta ao formigueiro, libera feromônios, substâncias químicas que ficam depositadas no solo ou na superfície. Essas trilhas químicas funcionam como um mapa invisível que indica o caminho até a comida.

Outras formigas, ao cruzar essa rota, sentem o rastro de feromônios pelas antenas e tendem a segui-lo. Se o alimento ainda estiver disponível e em boa quantidade, essas novas formigas também reforçam a trilha, liberando mais feromônios. O resultado é um ciclo de retroalimentação: quanto mais alimento, mais formigas, mais forte a trilha química.

Uma formiga exploradora encontra o doce. Ela prova o alimento e volta ao ninho, deixando uma trilha de feromônios. Outras formigas detectam a trilha e seguem até a fonte açucarada. A trilha é reforçada com novas secreções químicas. Forma-se um fluxo constante de formigas entre o doce e o formigueiro.

Esse mecanismo explica por que, em pouco tempo, o que começou com poucos indivíduos se transforma em uma fila organizada, com formigas indo e voltando em linha quase contínua. Quando a fonte de alimento se esgota ou é removida, a trilha deixa de ser reforçada e, com o tempo, desaparece, fazendo com que o “movimento” diminua até cessar.

O olfato apurado e a comunicação química fazem das formigas especialistas em localizar alimentos açucarados em cozinhas e quintais – depositphotos.com / muro

Curiosidades científicas sobre o comportamento em equipe das formigas

O comportamento em equipe das formigas é tema recorrente em estudos de biologia e comportamento animal. Em vez de depender de um plano central elaborado, a organização surge de regras simples repetidas por muitos indivíduos. Cada formiga segue sinais de cheiro, contato e, em algumas espécies, vibrações, o que gera um padrão coletivo eficiente sem comando individualizado.

Pesquisas já compararam a logística das formigas à de sistemas de transporte humano e redes de computadores. A forma como elas evitam congestionamentos nas trilhas, redistribuem esforços quando uma rota é bloqueada e ajustam o número de operárias conforme a quantidade de alimento disponível inspirou algoritmos usados em robótica e otimização de rotas.

Outro ponto observado é que diferentes espécies podem preferir tipos específicos de açúcar ou outros compostos, o que se relaciona com o ambiente de origem e as necessidades da colônia. Mesmo assim, a combinação de olfato sensível, busca intensa por energia e comunicação por feromônios continua sendo um padrão comum. É esse conjunto que faz com que as formigas sejam, quase sempre, as primeiras visitantes quando um doce é esquecido em algum canto da casa.