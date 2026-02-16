O que significa o fator que vem nos protetores solares?

O fator que vem nos protetores solares costuma aparecer como FPS (ou SPF, em inglês) seguido de um número, como 15, 30, 50 ou 70. Esse número indica, de forma simplificada, quanto tempo a pele teoricamente ficaria protegida contra a queimadura solar causada principalmente pelos raios UVB, se comparada à mesma pele sem proteção. Apesar de parecer um dado muito direto, o fator de proteção solar envolve alguns critérios técnicos que nem sempre são explicados nas embalagens.

Na prática, o FPS funciona como um parâmetro para orientar a escolha do produto e o modo de uso, mas não significa proteção total nem dispensa de reaplicação. Além disso, o fator se refere apenas a uma parte do espectro da radiação ultravioleta, por isso outros elementos do rótulo também precisam ser observados, como a proteção contra UVA e a classificação de amplo espectro.

O que é FPS no protetor solar e como ele é calculado?

O fator de proteção solar é definido em laboratório, em testes padronizados, medindo quanto tempo uma pele leva para ficar vermelha (eritema) com e sem o uso do produto. Se, em média, a pele de um grupo de pessoas fica vermelha em 10 minutos sem protetor, e com o produto leva 300 minutos, esse protetor recebe o rótulo de FPS 30 (300 ÷ 10). Assim, o número representa uma multiplicação do tempo de exposição antes da queimadura, em condições controladas.

É importante destacar que esses testes são feitos aplicando uma quantidade de produto bem específica, mais alta do que a maioria das pessoas costuma usar no dia a dia. Além disso, são condições sem suor, sem água e sem atrito com roupa ou toalha. Por isso, o FPS que aparece na embalagem indica um potencial máximo de proteção, que depende muito da forma como o protetor é aplicado na pele.

FPS 30 bloqueia cerca de 96–97% dos raios UVB, mas a proteção diminui com suor, água e atrito. Por isso, é preciso reaplicar a cada 2 horas – depositphotos.com / AntonMatyukha

Fator de proteção solar: o que realmente esse número protege?

O fator de proteção solar está diretamente ligado à filtragem de raios UVB, responsáveis principalmente pela vermelhidão, pela queimadura e por parte do risco de câncer de pele. De forma aproximada, pode-se dizer que:

Um FPS 15 bloqueia cerca de 93% dos raios UVB;

Um FPS 30 bloqueia em torno de 96–97% dos raios UVB;

Um FPS 50 chega a cerca de 98% de bloqueio dos raios UVB;

FPS acima de 50 aumentam a proteção, mas com ganhos progressivamente menores.

Mesmo valores altos de FPS não impedem totalmente a passagem dos raios UVB, apenas reduzem sua intensidade sobre a pele. Além disso, o FPS não informa sozinho o nível de defesa contra raios UVA, que penetram mais profundamente, contribuem para o envelhecimento precoce da pele e também participam do surgimento de câncer de pele. Por isso, a presença da expressão “amplo espectro” ou a indicação clara de proteção UVA é considerada relevante.

Como escolher o fator de proteção solar ideal para cada pessoa?

A escolha do fator de proteção solar ideal costuma levar em conta três aspectos principais: tipo de pele, intensidade da radiação no local e tempo de exposição ao sol. Pessoas de pele mais clara, que se queimam com facilidade e quase não bronzeiam, tendem a se beneficiar de FPS mais altos, geralmente a partir de 30 ou 50. Já peles mais escuras, que queimam menos, ainda assim precisam de protetor, pois a radiação ultravioleta pode causar danos mesmo sem vermelhidão aparente.

Regiões com sol intenso durante boa parte do ano, como grande parte do território brasileiro, justificam o uso de fatores mais elevados, sobretudo em atividades ao ar livre, na praia, na piscina ou em trabalhos sob o sol. Em ambientes urbanos e com exposição mais curta, muitas orientações apontam o FPS 30 como um mínimo diário, sempre acompanhado de outros cuidados, como chapéu, óculos escuros e sombra sempre que possível.

Por que o protetor precisa ser reaplicado, mesmo com FPS alto?

Um ponto que costuma gerar dúvida é a necessidade de reaplicação. O FPS não significa que a pessoa pode ficar o dia inteiro ao sol sem se preocupar, mesmo quando o número é alto. Suor, água do mar, piscina, atrito com toalha e até o contato com roupas reduzem a camada de protetor ao longo do tempo. Assim, a proteção oferecida pelo produto vai diminuindo, independentemente do FPS indicado na embalagem.

De forma geral, recomenda-se reaplicar o protetor a cada 2 horas em exposição contínua ao sol, ou sempre após nadar, suar muito ou se secar com toalha. Também é relevante aplicar uma quantidade suficiente: em adultos, costuma-se indicar algo próximo a uma colher de chá para o rosto e pescoço, e quantidades proporcionais para braços, pernas e tronco. Quando a aplicação é feita em pouca quantidade, o FPS efetivo na pele pode ser bem menor do que o rotulado.

Não é só o número: o FPS protege contra UVB, mas a pele também precisa de proteção contra UVA e de reaplicação correta – depositphotos.com / IgorVetushko

Quais outros dados do rótulo importam além do fator de proteção solar?

Além do número do FPS, os rótulos dos protetores solares trazem informações úteis para quem deseja entender melhor o nível de proteção. Entre os pontos mais observados estão:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Proteção UVA : pode aparecer como “UVA” dentro de um círculo, como PPD/PA+ ou como indicação de “amplo espectro”;

: pode aparecer como “UVA” dentro de um círculo, como PPD/PA+ ou como indicação de “amplo espectro”; Resistência à água e ao suor : alguns produtos informam se mantêm parte da proteção após determinado tempo em contato com água;

: alguns produtos informam se mantêm parte da proteção após determinado tempo em contato com água; Tipo de pele indicado : formulações específicas para pele oleosa, seca, sensível ou infantil;

: formulações específicas para pele oleosa, seca, sensível ou infantil; Textura: gel, creme, fluido, bastão ou spray, o que facilita a adesão ao uso diário.

Essas características, somadas ao fator de proteção solar, ajudam a montar uma rotina mais completa de cuidados. O FPS, portanto, é apenas um dos elementos a serem avaliados. A combinação de um número adequado, reaplicação correta e escolha do produto de acordo com o tipo de pele costuma ser o caminho mais citado em recomendações de proteção contra os efeitos da radiação solar ao longo dos anos.