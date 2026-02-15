O Caganer: a tradição catalã que une Natal e humor

A cena típica de Natal na Catalunha, região no nordeste da Espanha, costuma surpreender visitantes desavisados. Em meio às figuras tradicionais do presépio — Maria, José, o Menino Jesus, os reis magos e os pastores — aparece um personagem inesperado: um camponês agachado, de calças abaixadas, em pleno ato de defecar. Essa figura, conhecida como caganer, é parte consolidada da cultura catalã e permanece presente em casas, praças e mercados de Natal até hoje.

Longe de ser apenas uma brincadeira escatológica, o caganer carrega significados simbólicos e históricos que ajudam a entender o humor, a religiosidade popular e até a visão de mundo dos catalães. Misturando devoção, crítica social e irreverência, a tradição resiste ao tempo e se adapta aos novos contextos, incorporando personagens contemporâneos e figuras famosas a cada ano.

Origem histórica do caganer nos presépios catalães

Os historiadores situam o surgimento do caganer entre os séculos XVII e XVIII, período em que os presépios começaram a se popularizar como representação doméstica do Natal na Catalunha. A figura teria se originado do ambiente rural, retratando um camponês com boina típica e faixa vermelha na cintura, símbolo de uma sociedade agrária e ligada à terra. Artesãos e ceramistas de vilarejos catalães passaram a incluir o personagem entre as pequenas estatuetas de barro que compunham as cenas natalinas.

Embora não exista um registro único que marque o “nascimento oficial” do caganer, documentos e relatos orais indicam que sua presença nos presépios já era conhecida há mais de dois séculos. Com o tempo, a figura saiu do anonimato doméstico e ganhou visibilidade em feiras tradicionais, como a Fira de Santa Llúcia, em Barcelona, onde barracas especializadas vendem modelos variados dessa personagem peculiar a cada temporada natalina.

Presente há séculos na Catalunha, o caganer representa fertilidade, sorte e a dimensão humana inserida em uma cena religiosa do Natal – depositphotos.com / natursports

O que significa o caganer no presépio catalão?

No imaginário popular, o caganer é associado à fertilidade da terra e à ideia de renovação. O ato de defecar é interpretado como um gesto que “aduba” o solo, garantindo colheitas futuras e prosperidade para o novo ano. Dessa forma, a figura é vista como um sinal de boa sorte e abundância, funcionando como um tipo de amuleto simbólico dentro do presépio.

Há também leituras que apontam para uma dimensão de igualdade humana. Mesmo diante de um momento sagrado, como o nascimento de Jesus, o caganer lembra que todas as pessoas compartilham necessidades básicas, incluindo as mais banais. Essa presença de um personagem “imperfeito” ao lado de figuras religiosas adiciona um traço de realismo ao presépio e traduz a aproximação da fé com o cotidiano.

Outro aspecto frequentemente citado por estudiosos é o caráter de crítica social e humor irreverente. Ao inserir um personagem em situação constrangedora numa cena sagrada, a tradição catalã sinaliza uma forma de resistência à rigidez moral e à solenidade excessiva, usando o riso como elemento de equilíbrio. O caganer funciona, assim, como um lembrete de que a vida religiosa convive com o humor, a falibilidade e o lado terreno da experiência humana.

Como o caganer é usado e “escondido” nos presépios?

Colocar o caganer no presépio tornou-se um ritual familiar em muitas casas catalãs. A figura geralmente é posicionada em um canto discreto, atrás de árvores, casas em miniatura ou rochas, de modo a não ocupar o centro da cena. Crianças costumam transformar essa busca em um jogo, tentando localizar onde o personagem foi “escondido” entre as demais figuras natalinas.

Embora alguns setores mais conservadores já tenham questionado a presença do caganer por considerá-lo inadequado para um cenário religioso, a tradição se manteve. Em praças públicas e presépios oficiais, quando a figura é retirada, não é raro surgir debate na imprensa local e nas redes sociais, com defensores argumentando que a ausência do personagem representa um afastamento das raízes culturais da Catalunha.

Figura quase sempre colocada nas bordas do presépio;

Usada como elemento lúdico, sobretudo para crianças;

Considerada sinal de boa sorte e fertilidade;

Motivo frequente de debates sobre tradição e modernidade.

Como o caganer evoluiu para representar celebridades e figuras famosas?

A partir da segunda metade do século XX, e com mais intensidade nas últimas décadas, o caganer deixou de ser apenas o camponês anônimo. Artesãos passaram a recriar a figura com o rosto e a vestimenta de políticos, artistas, jogadores de futebol, personagens de cinema e até líderes internacionais. A forma básica — agachado, de calças abaixadas — é mantida, mas o figurino, o cabelo e os acessórios remetem a personalidades reconhecíveis.

Essa evolução transformou o caganer em um termômetro de atualidade. A cada ano, novos modelos refletem acontecimentos políticos, estreias de filmes de destaque, sucessos musicais e fenômenos esportivos. Jogadores de grandes clubes europeus, chefes de governo, cantores populares e personagens de séries de streaming são alguns dos tipos mais encontrados nas barracas especializadas.

A diversão está não só na irreverência da imagem, mas também na leitura crítica que ela sugere. Ao colocar figuras poderosas ou famosas na posição mais despojada possível, a tradição catalã reforça a ideia de que todos estão sujeitos às mesmas necessidades, independente da fama ou do status. O caganer-celebridade torna-se, assim, um comentário social em miniatura, acessível, bem-humorado e imediatamente compreensível.

De camponês anônimo a celebridade contemporânea, o caganer evoluiu ao longo do tempo e se tornou um comentário bem-humorado sobre igualdade e poder – depositphotos.com / irinashatilova

Curiosidades e importância cultural do caganer na Catalunha

Ao longo dos anos, o caganer consolidou-se como elemento de identidade cultural catalã. Lojas de souvenirs em cidades como Barcelona e Girona vendem a figura o ano inteiro, não apenas no período de Natal. Para visitantes estrangeiros, a surpresa inicial costuma dar lugar à curiosidade sobre a combinação de religiosidade e humor que marca essa tradição.

Entre as principais curiosidades associadas ao caganer, destacam-se:

Existem colecionadores que reúnem centenas de modelos diferentes, de camponeses clássicos a personagens da cultura pop;

Alguns artesãos produzem versões personalizadas, retratando moradores locais ou figuras regionais;

Há debates recorrentes sobre quais figuras públicas devem ou não ser transformadas em caganer a cada ano;

A tradição inspirou estudos acadêmicos em áreas como antropologia, sociologia e história da arte.

Apesar de parecer, à primeira vista, apenas uma piada visual, o caganer resume aspectos centrais da cultura catalã: apego às raízes rurais, valorização do humor cotidiano, capacidade de rir do poder e disposição para misturar o sagrado e o profano. A figura, presente há séculos nos presépios da Catalunha, segue se reinventando em 2025, mantendo viva uma forma de expressão popular que une passado e presente em um mesmo cenário natalino.