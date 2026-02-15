O que esperar do Ano-Novo Chinês, que começa em 17/2 e é o Ano do Cavalo
O Ano-Novo Chinês de 2026 começa em 17 de fevereiro e inaugura o Ano do Cavalo no horóscopo chinês. Saiba o que esperar do período e como funciona o horóscopo chinês.
O Ano-Novo Chinês de 2026 começa em 17 de fevereiro e inaugura o Ano do Cavalo no horóscopo chinês. Diferentemente do calendário gregoriano, que fixa o Ano-Novo em 1º de janeiro, a virada do ano na China segue outro tipo de contagem de tempo. Assim, ela se associa aos ciclos da Lua e a uma tradição de mais de dois milênios. Portanto, essa diferença ajuda a explicar por que, a cada ano, a data muda e cai sempre entre o fim de janeiro e o fim de fevereiro.
Para entender o significado do Ano do Cavalo e por que 2026 assinala-se por esse símbolo, é necessário olhar para a lógica do zodíaco chinês e para o calendário lunissolar usado no país. Ademais, também vale lembrar quando ocorreu o último Ano do Cavalo e quais fatos marcaram aquele período na China – tanto no campo econômico e social quanto em termos de desafios internos e externos.
Por que o Ano-Novo Chinês muda de data todo ano?
O chamado Festival da Primavera, como se chama o Ano-Novo Chinês, define-se pelo calendário lunissolar. Assim, esse sistema combina o movimento da Terra em torno do Sol (como no calendário ocidental) com os ciclos da Lua. Por isso, cada mês começa na lua nova, e celebra-se o Ano-Novo Chinês na segunda lua nova após o solstício de inverno no hemisfério norte, que ocorre por volta de 21 de dezembro.
Por essa razão, a data do Ano-Novo não é fixa. Assim, ela costuma cair entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Afinal, como o ano solar tem cerca de 365 dias e o ciclo lunar completo tem aproximadamente 354 dias, há uma diferença de 11 dias. Por isso, para evitar o descompasso com as estações, o calendário chinês acrescenta, em alguns anos, um mês extra, o chamado mês intercala. Isso mantém o Ano-Novo sempre no mesmo período climático, mesmo que o dia exato varie.
Esse modelo é diferente do calendário gregoriano, puramente solar, adotado oficialmente na China para atividades civis e econômicas. Na prática, o país convive com duas referências de tempo: o calendário ocidental, usado no dia a dia e em documentos oficiais, e o calendário tradicional, que orienta festas, rituais e o próprio horóscopo chinês.
Quais são os 12 animais do horóscopo chinês?
O zodíaco chinês contem um ciclo de 12 anos, e cada ano é representado por um animal. A denominação desse conjunto é os “Doze Ramos Terrestres” e influencia não apenas o calendário, mas também crenças culturais, costumes familiares e até decisões como casamento ou início de negócios. Os 12 animais, na ordem tradicional, são:
- Rato
- Boi (também chamado de Búfalo)
- Tigre
- Coelho (ou Lebre)
- Dragão
- Serpente
- Cavalo
- Cabra (ou Carneiro)
- Macaco
- Galo
- Cão
- Porco (ou Javali)
Cada animal tem associação com características simbólicas, como coragem, disciplina, adaptabilidade ou sensibilidade. Além disso, o sistema chinês também combina os animais com os cinco elementos (Madeira, Fogo, Terra, Metal e Água), o que forma ciclos ainda mais longos de 60 anos. Assim, não existe apenas “Ano do Cavalo”, mas “Ano do Cavalo de Fogo”, “Cavalo de Madeira” e assim por diante, cada um com nuances próprias na tradição.
O que significa o Ano do Cavalo no horóscopo chinês?
Na cultura chinesa, o Cavalo é associado a movimento, energia e dinamismo. Tradicionalmente, esse animal é visto como símbolo de força física, velocidade, mobilidade e certa independência de espírito. Em contextos antigos, o cavalo também representava capacidade de viajar, transportar cargas e conectar regiões distantes. Portanto, isso o liga à ideia de progresso e circulação de pessoas e recursos.
O Ano do Cavalo simboliza um período de ritmo acelerado, em que projetos podem ganhar tração, mas também exigir organização para evitar decisões precipitadas. Ademais, no imaginário popular fala-se em um ano apto a mudanças, deslocamentos e iniciativas mais ousadas. No entanto, essa leitura varia conforme tradições locais e a combinação com o elemento regente do ciclo específico.
No plano do horóscopo pessoal, pessoas que nasceram em ano de Cavalo são frequentemente descritas, na cultura popular chinesa, como ativas, sociáveis e com tendência a buscar autonomia. Assim, essas descrições fazem parte de um conjunto de crenças tradicionais, usadas em conversas informais, escolha de datas e rituais familiares, mas não têm caráter científico.
Quando foi o último Ano do Cavalo e o que marcou aquele período na China?
O último Ano do Cavalo antes de 2026 foi em 2014. Nesse ano específico, falou-se no “Cavalo de Madeira”, combinação que se associa à expansão e flexibilidade na astrologia chinesa. Em 2014, a China atravessava uma fase de transição econômica, com desaceleração do crescimento em comparação com a década anterior, mas ainda com taxas elevadas em relação à média global.
Entre os aspectos positivos para o país naquele período estavam a continuidade de grandes obras de infraestrutura e a consolidação de projetos ligados à conectividade regional. Mais tarde, eles se integrariam à chamada Iniciativa do Cinturão e Rota. Além disso, houve avanços em setores como tecnologia, transporte de alta velocidade e urbanização. Ademais, um aumento da presença de empresas chinesas em mercados estrangeiros e expansão do comércio eletrônico interno.
Ao mesmo tempo, 2014 também teve desafios importantes. A China enfrentou preocupações com a qualidade do ar em grandes cidades, episódios de poluição intensa e discussões sobre controle ambiental mais rígido. No campo financeiro, havia atenção ao nível de endividamento local e ao comportamento do setor imobiliário. No plano político e social, ocorreram medidas mais fortes de combate à corrupção, com investigações envolvendo quadros do partido e do setor público, o que gerou mudanças internas em várias instituições.
O que esperar simbolicamente do Ano do Cavalo de 2026?
Com a chegada de 17 de fevereiro de 2026, a China e comunidades chinesas em diversos países iniciam um novo Ano do Cavalo, acompanhado por rituais familiares, viagens internas e um dos maiores deslocamentos humanos anuais do planeta. Do ponto de vista cultural, esse período tende a ser visto como uma oportunidade de renovação, em que muitas famílias revisitam planos, ajustam metas e escolhem datas consideradas favoráveis para decisões importantes.
Para além de previsões ou crenças, o Ano-Novo Chinês de 2026 também reforça a convivência de dois calendários: o gregoriano, que rege a economia e a política global, e o lunissolar, que preserva uma tradição milenar. Entender o Ano do Cavalo, seus significados simbólicos e sua relação com o ciclo de 12 animais ajuda a compreender como o tempo é organizado na cultura chinesa e como práticas ancestrais seguem influenciando hábitos e celebrações no século XXI.