O que esperar do Ano-Novo Chinês, que começa em 17/2 e é o Ano do Cavalo

O Ano-Novo Chinês de 2026 começa em 17 de fevereiro e inaugura o Ano do Cavalo no horóscopo chinês. Diferentemente do calendário gregoriano, que fixa o Ano-Novo em 1º de janeiro, a virada do ano na China segue outro tipo de contagem de tempo. Assim, ela se associa aos ciclos da Lua e a uma tradição de mais de dois milênios. Portanto, essa diferença ajuda a explicar por que, a cada ano, a data muda e cai sempre entre o fim de janeiro e o fim de fevereiro.

Para entender o significado do Ano do Cavalo e por que 2026 assinala-se por esse símbolo, é necessário olhar para a lógica do zodíaco chinês e para o calendário lunissolar usado no país. Ademais, também vale lembrar quando ocorreu o último Ano do Cavalo e quais fatos marcaram aquele período na China – tanto no campo econômico e social quanto em termos de desafios internos e externos.

Por que o Ano-Novo Chinês muda de data todo ano?

O chamado Festival da Primavera, como se chama o Ano-Novo Chinês, define-se pelo calendário lunissolar. Assim, esse sistema combina o movimento da Terra em torno do Sol (como no calendário ocidental) com os ciclos da Lua. Por isso, cada mês começa na lua nova, e celebra-se o Ano-Novo Chinês na segunda lua nova após o solstício de inverno no hemisfério norte, que ocorre por volta de 21 de dezembro.

Por essa razão, a data do Ano-Novo não é fixa. Assim, ela costuma cair entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Afinal, como o ano solar tem cerca de 365 dias e o ciclo lunar completo tem aproximadamente 354 dias, há uma diferença de 11 dias. Por isso, para evitar o descompasso com as estações, o calendário chinês acrescenta, em alguns anos, um mês extra, o chamado mês intercala. Isso mantém o Ano-Novo sempre no mesmo período climático, mesmo que o dia exato varie.

Esse modelo é diferente do calendário gregoriano, puramente solar, adotado oficialmente na China para atividades civis e econômicas. Na prática, o país convive com duas referências de tempo: o calendário ocidental, usado no dia a dia e em documentos oficiais, e o calendário tradicional, que orienta festas, rituais e o próprio horóscopo chinês.

Quais são os 12 animais do horóscopo chinês?

O zodíaco chinês contem um ciclo de 12 anos, e cada ano é representado por um animal. A denominação desse conjunto é os “Doze Ramos Terrestres” e influencia não apenas o calendário, mas também crenças culturais, costumes familiares e até decisões como casamento ou início de negócios. Os 12 animais, na ordem tradicional, são:

Rato

Boi (também chamado de Búfalo)

Tigre

Coelho (ou Lebre)

Dragão

Serpente

Cavalo

Cabra (ou Carneiro)

Macaco

Galo

Cão

Porco (ou Javali)

Cada animal tem associação com características simbólicas, como coragem, disciplina, adaptabilidade ou sensibilidade. Além disso, o sistema chinês também combina os animais com os cinco elementos (Madeira, Fogo, Terra, Metal e Água), o que forma ciclos ainda mais longos de 60 anos. Assim, não existe apenas “Ano do Cavalo”, mas “Ano do Cavalo de Fogo”, “Cavalo de Madeira” e assim por diante, cada um com nuances próprias na tradição.

O que significa o Ano do Cavalo no horóscopo chinês?

Na cultura chinesa, o Cavalo é associado a movimento, energia e dinamismo. Tradicionalmente, esse animal é visto como símbolo de força física, velocidade, mobilidade e certa independência de espírito. Em contextos antigos, o cavalo também representava capacidade de viajar, transportar cargas e conectar regiões distantes. Portanto, isso o liga à ideia de progresso e circulação de pessoas e recursos.

O Ano do Cavalo simboliza um período de ritmo acelerado, em que projetos podem ganhar tração, mas também exigir organização para evitar decisões precipitadas. Ademais, no imaginário popular fala-se em um ano apto a mudanças, deslocamentos e iniciativas mais ousadas. No entanto, essa leitura varia conforme tradições locais e a combinação com o elemento regente do ciclo específico.

No plano do horóscopo pessoal, pessoas que nasceram em ano de Cavalo são frequentemente descritas, na cultura popular chinesa, como ativas, sociáveis e com tendência a buscar autonomia. Assim, essas descrições fazem parte de um conjunto de crenças tradicionais, usadas em conversas informais, escolha de datas e rituais familiares, mas não têm caráter científico.

Quando foi o último Ano do Cavalo e o que marcou aquele período na China?

O último Ano do Cavalo antes de 2026 foi em 2014. Nesse ano específico, falou-se no “Cavalo de Madeira”, combinação que se associa à expansão e flexibilidade na astrologia chinesa. Em 2014, a China atravessava uma fase de transição econômica, com desaceleração do crescimento em comparação com a década anterior, mas ainda com taxas elevadas em relação à média global.

Entre os aspectos positivos para o país naquele período estavam a continuidade de grandes obras de infraestrutura e a consolidação de projetos ligados à conectividade regional. Mais tarde, eles se integrariam à chamada Iniciativa do Cinturão e Rota. Além disso, houve avanços em setores como tecnologia, transporte de alta velocidade e urbanização. Ademais, um aumento da presença de empresas chinesas em mercados estrangeiros e expansão do comércio eletrônico interno.

Ao mesmo tempo, 2014 também teve desafios importantes. A China enfrentou preocupações com a qualidade do ar em grandes cidades, episódios de poluição intensa e discussões sobre controle ambiental mais rígido. No campo financeiro, havia atenção ao nível de endividamento local e ao comportamento do setor imobiliário. No plano político e social, ocorreram medidas mais fortes de combate à corrupção, com investigações envolvendo quadros do partido e do setor público, o que gerou mudanças internas em várias instituições.

O sistema chinês combina o movimento da Terra em torno do Sol (como no calendário ocidental) com os ciclos da Lua – depositphotos.com / VadimVasenin



O que esperar simbolicamente do Ano do Cavalo de 2026?

Com a chegada de 17 de fevereiro de 2026, a China e comunidades chinesas em diversos países iniciam um novo Ano do Cavalo, acompanhado por rituais familiares, viagens internas e um dos maiores deslocamentos humanos anuais do planeta. Do ponto de vista cultural, esse período tende a ser visto como uma oportunidade de renovação, em que muitas famílias revisitam planos, ajustam metas e escolhem datas consideradas favoráveis para decisões importantes.

Para além de previsões ou crenças, o Ano-Novo Chinês de 2026 também reforça a convivência de dois calendários: o gregoriano, que rege a economia e a política global, e o lunissolar, que preserva uma tradição milenar. Entender o Ano do Cavalo, seus significados simbólicos e sua relação com o ciclo de 12 animais ajuda a compreender como o tempo é organizado na cultura chinesa e como práticas ancestrais seguem influenciando hábitos e celebrações no século XXI.