Lordose: entenda a curvatura da coluna e como aliviar a dor

A lordose representa uma curvatura natural da coluna, presente principalmente na região lombar e cervical. Essa curvatura ajuda a absorver impactos, manter o equilíbrio do corpo e distribuir o peso de forma adequada. No entanto, quando essa curvatura fica muito acentuada ou, em alguns casos, reduzida, a pessoa sente dor, desconforto e alteração na postura. Assim, essas mudanças afetam atividades simples do dia a dia e reduzem a qualidade de vida.

Em 2025, mais pessoas buscaram informações sobre lordose. Isso ocorreu especialmente entre quem passa muitas horas sentado, usa celular por longos períodos ou pratica atividades físicas sem orientação. Além disso, muitas pessoas que trabalham em home office também começaram a perceber mais sintomas na coluna. A alteração da lordose, chamada de hiperlordose ou retificação, não representa uma condição rara. Ela pode surgir em diferentes fases da vida, desde a infância até a idade adulta. Nesse sentido, fatores como postura, musculatura, nível de atividade física e doenças associadas influenciam o desenvolvimento do problema.

Lordose: o que é e quais são os principais sintomas?

A palavra-chave principal, lordose, descreve a curva interna da coluna. Ela se volta para a parte da frente do corpo, principalmente na lombar. Os profissionais de saúde consideram essa curva normal quando ela mantém um alinhamento harmonioso com o restante da coluna. O problema começa quando a curvatura foge desse padrão. Assim, a pessoa sobrecarrega as articulações, os discos intervertebrais e a musculatura de apoio.

Entre os sintomas mais frequentes da alteração da lordose, aparecem dor lombar ou cervical e sensação de peso nas costas. Além disso, muitas pessoas relatam cansaço ao ficar muito tempo em pé e dificuldade para manter a postura ereta. Em alguns casos, surgem formigamentos, irradiação da dor para pernas ou braços e rigidez ao tentar se movimentar. A hiperlordose lombar, por exemplo, pode deixar o abdômen mais projetado e os glúteos com aparência mais para trás. Dessa forma, o alinhamento corporal muda de forma visível e interfere na estética.

Muitas pessoas também se queixam de desconforto ao deitar em certos colchões ou ao permanecer sentado por longos períodos, principalmente em cadeiras sem apoio adequado. Crianças e adolescentes podem apresentar sinais como caminhar com a barriga mais para frente e dificuldade para manter a mochila nas costas sem inclinar o tronco. Frequentemente, eles também relatam dor após atividades físicas intensas. Esses sinais não indicam necessariamente uma doença grave. Contudo, eles mostram a necessidade de avaliação e de orientação adequada sobre postura e atividade física.

Como é feito o diagnóstico da lordose?

O diagnóstico da lordose alterada começa com uma avaliação clínica detalhada. O profissional de saúde observa a postura de frente, de lado e de costas. Em seguida, ele verifica o alinhamento dos ombros, quadris e joelhos e analisa a curvatura da coluna durante movimentos simples, como flexão e extensão do tronco. Esse exame físico fornece dados essenciais para identificar hiperlordose, retificação ou outras alterações associadas, como escoliose e cifose.

Em muitos casos, o médico ou fisioterapeuta solicita exames de imagem, como radiografia da coluna, para medir o grau da curvatura. Além disso, esses exames ajudam a identificar desgaste, desvio ósseo ou alterações nos discos. Em situações específicas, o profissional indica ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Isso ocorre principalmente quando o paciente sente dor intensa, perde força, apresenta alterações neurológicas ou quando o especialista suspeita de outras doenças da coluna.

O diagnóstico também considera fatores como histórico familiar, prática de atividade física, rotina de trabalho e queixas relacionadas ao sono ou à mobilidade. Alterações na lordose costumam se associar a condições como obesidade, sedentarismo, gravidez e doenças reumatológicas. Além disso, contraturas musculares, uso prolongado de salto alto e falta de pausas durante o trabalho contribuem para o problema. Portanto, quando o profissional identifica a causa, ele orienta um tratamento mais direcionado e eficaz.

Quais são as opções de tratamento para a lordose?

O tratamento da lordose depende do grau de alteração, da presença de dor e das limitações funcionais. Na maioria dos casos, os profissionais optam por uma abordagem conservadora, com foco em fortalecimento muscular, alongamento e correção postural. A fisioterapia desempenha um papel central nesse processo. Ela utiliza exercícios específicos para estabilizar a coluna, fortalecer o core, que inclui a região abdominal e lombar, e melhorar a flexibilidade de quadris e posteriores de coxa.

Entre as estratégias mais utilizadas para cuidar da curvatura lombar e cervical, destacam-se:

Exercícios de fortalecimento da musculatura abdominal, lombar e glútea para dar suporte à coluna e melhorar a estabilidade.

da musculatura abdominal, lombar e glútea para dar suporte à coluna e melhorar a estabilidade. Alongamentos para musculaturas encurtadas, como flexores de quadril e músculos da parte de trás das pernas, o que ajuda a aliviar a tensão.

para musculaturas encurtadas, como flexores de quadril e músculos da parte de trás das pernas, o que ajuda a aliviar a tensão. Treino postural , com orientações práticas sobre como sentar, levantar, caminhar e carregar peso de forma mais eficiente e segura.

, com orientações práticas sobre como sentar, levantar, caminhar e carregar peso de forma mais eficiente e segura. Recursos analgésicos, como calor local ou técnicas manuais, quando o paciente sente dor e precisa de alívio imediato.

Em ambientes de trabalho, a ergonomia também ganha destaque. Ajustes simples, como altura da cadeira, posição do monitor e apoio dos pés, reduzem a sobrecarga na coluna. Além disso, pausas ativas e pequenas mudanças de posição ao longo do expediente ajudam bastante. Em casos selecionados, o profissional indica o uso de coletes ou cintas por tempo limitado, sempre com orientação adequada, para auxiliar na estabilização e no alívio de sintomas. Contudo, esses dispositivos não substituem o fortalecimento muscular e não resolvem a causa do problema.

Como aliviar a dor e prevenir alterações na lordose no dia a dia?

A pessoa maneja a dor relacionada à lordose com uma combinação de cuidados diários e tratamento especializado. Mudanças de hábito costumam gerar impacto importante, principalmente em quem passa muito tempo sentado ou em pé. Por isso, pequenas pausas durante o trabalho, alongamentos leves ao longo do dia e variação de postura reduzem a tensão acumulada na musculatura da coluna.

Algumas medidas práticas que os profissionais costumam recomendar incluem:

Manter o peso corporal próximo do ideal para diminuir a carga sobre a coluna e preservar as articulações. Ajustar a altura da cadeira para que os joelhos fiquem a aproximadamente 90 graus e os pés apoiem no chão. Evitar permanecer muitas horas seguidas na mesma posição, alternando entre sentar, levantar e dar breves caminhadas. Preferir colchões de firmeza intermediária, que sustentem a coluna sem afundar demais e sem causar pontos de pressão. Realizar atividade física regular, com foco em fortalecimento e alongamento orientados por profissional qualificado.

Quando a dor se torna intensa, persiste por muito tempo ou vem acompanhada de sintomas como perda de sensibilidade, dificuldade para andar ou fraqueza em membros, a pessoa deve buscar avaliação médica. Nesses casos, o profissional solicita investigação mais profunda. Em situações específicas, ele considera o tratamento cirúrgico, principalmente quando existe compressão importante de estruturas nervosas ou deformidades rígidas que não melhoram com medidas conservadoras.

Ao manter atenção à lordose, à postura e à saúde da coluna como um todo, a pessoa aumenta a autonomia nas atividades diárias e reduz episódios de dor ao longo da vida. A combinação de informação, prevenção e cuidado profissional estimula um comportamento mais consciente em relação à curvatura da coluna. Além disso, esse cuidado favorece um modo de se movimentar mais eficiente e saudável no dia a dia.