12 de junho ou 14 de fevereiro? O dia dos namorados comemorado em datas distintas

O Dia dos Namorados se associa, em grande parte do mundo, ao Valentine’s Day, celebrado em 14 de fevereiro. Porém, no Brasil, as pessoas lembram essa data em 12 de junho. Além disso, a comemoração se liga não apenas a tradições afetivas, mas também a decisões comerciais e ao calendário religioso. Essa diferença ajuda a explicar como costumes internacionais se adaptaram à realidade brasileira ao longo do século XX.

A origem do Valentine’s Day se relaciona a histórias de santos, políticas da Igreja e práticas populares. Com o passar dos séculos, essas práticas mudaram bastante. Já no Brasil, o 12 de junho surgiu em um contexto específico de mercado. Mesmo assim, a data não rompeu totalmente com o simbolismo do amor romântico. Como resultado, duas datas convivem no imaginário coletivo. Uma possui raízes europeias antigas, enquanto a outra se construiu em ambiente urbano e publicitário.

Como surgiu o Valentine’s Day e qual é a sua origem histórica?

A expressão Valentine’s Day remete a São Valentim, nome associado a pelo menos dois mártires cristãos. A versão mais citada descreve um padre que atuou em Roma, no século III, em tempos de perseguição religiosa. De acordo com tradições posteriores, esse religioso realizava casamentos às escondidas. Ele contrariava ordens de autoridades que preferiam jovens solteiros para o serviço militar. Por isso, as autoridades o condenaram à execução.

Com o avançar da Idade Média, as pessoas passaram a vincular a figura de São Valentim à proteção dos amantes. Em regiões da Inglaterra e da França, a data de 14 de fevereiro coincidiu com crenças populares sobre pássaros. Segundo essas crenças, as aves iniciavam a época de acasalamento nesse período. Essa ideia reforçou a associação com o amor romântico. Além disso, poetas medievais e renascentistas ajudaram a consolidar o imaginário do “valentine” como pessoa amada. Assim, a data ganhou um tom de troca de mensagens e pequenos presentes.

A partir do século XIX, a indústria gráfica cresceu e o correio se expandiu. Dessa forma, cartões de Valentine’s Day se popularizaram nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa. O que começou como celebração religiosa e costume popular se transformou em evento comercial relevante. As pessoas passaram a destacar flores, chocolates e joias nessa ocasião. Com o tempo, esse modelo de comemoração, centrado em casais apaixonados, se espalhou pela cultura de massa. O cinema, a publicidade e, mais tarde, a televisão reforçaram ainda mais essa difusão global.

Por que o Dia dos Namorados no Brasil é comemorado em 12 de junho?

No Brasil, o Dia dos Namorados não chegou diretamente com o nome de Valentine’s Day. Tampouco manteve a mesma data. A escolha por 12 de junho se liga a uma campanha publicitária lançada em São Paulo, em 1948. Uma agência de propaganda, contratada por comerciantes, criou a ação. O objetivo consistia em fortalecer as vendas em um mês considerado fraco para o varejo. Para isso, os publicitários buscaram criar uma data comemorativa que estimulasse a compra de presentes.

Os organizadores definiram o 12 de junho por ele ficar na véspera do dia de Santo Antônio, celebrado em 13 de junho. Na cultura luso-brasileira, as pessoas conhecem Santo Antônio como “santo casamenteiro”. Essa conexão com um santo associado a pedidos de casamento e à formação de casais facilitou a aceitação da nova data pelo público. Assim, a data brasileira une um elemento religioso preexistente a uma estratégia clara de incentivo ao consumo.

Ao longo das décadas seguintes, o Dia dos Namorados em 12 de junho ganhou força com campanhas nacionais. Anúncios de TV, rádio, jornais e, mais recentemente, de redes sociais reforçaram essa data. A ideia de presentear o par romântico, sair para jantar ou organizar viagens curtas se incorporou ao cotidiano. Setores como turismo, gastronomia, moda e entretenimento passaram a explorar intensamente a ocasião. Com o tempo, a data se consolidou de tal forma que passou a integrar o calendário afetivo brasileiro. Isso ocorreu de forma independente em relação ao Valentine’s Day de fevereiro.

Somente o Brasil comemora o Dia dos Namorados em 12 de junho?

A celebração de relacionamentos amorosos não segue um padrão único no calendário mundial. Enquanto países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e grande parte da Europa adotam 14 de fevereiro como Valentine’s Day, outras nações criam datas próprias. No caso específico de 12 de junho, essa escolha caracteriza o Brasil. A data resulta de uma combinação particular de tradição católica e interesse comercial.

Em nações de influência hispânica, como México e parte da América Central, muitas pessoas celebram o “Día del Amor y la Amistad”. Geralmente, essa comemoração também ocorre em fevereiro. Entretanto, o foco se amplia para amizades, não apenas para casais. Já em países asiáticos, surgem desdobramentos específicos. No Japão e na Coreia do Sul, por exemplo, marcas de chocolates e outros setores criaram múltiplas datas ligadas a demonstrações de afeto. Em alguns casos, as pessoas comemoram o amor em diferentes dias, com papéis distintos para homens e mulheres. Esses eventos nem sempre coincidem com o Valentine’s Day ocidental.

Essa diversidade mostra que cada sociedade adequa a ideia de um “dia do amor” às próprias referências culturais, religiosas e econômicas. O Brasil optou por 12 de junho e articulou a devoção a Santo Antônio com a necessidade de dinamizar o comércio em determinado período do ano. Outros países seguiram caminhos distintos, com calendários próprios e significados alinhados às suas tradições locais.

Quais são as principais diferenças entre Valentine’s Day e o Dia dos Namorados brasileiro?

Apesar de ambos os eventos se ligarem ao amor romântico, as datas apresentam diferenças em contexto, origem e forma de vivência. O Valentine’s Day carrega uma herança mais antiga. Essa data envolve santos cristãos, poesia medieval e expansão cultural em países de língua inglesa. Já o Dia dos Namorados brasileiro nasceu formalmente em época recente. Ele surgiu dentro de um cenário urbano, industrial e publicitário.

Data: 14 de fevereiro em grande parte do mundo; 12 de junho no Brasil.

14 de fevereiro em grande parte do mundo; 12 de junho no Brasil. Origem: tradição cristã e medieval para o Valentine’s Day; campanha de marketing alinhada a Santo Antônio no Brasil.

tradição cristã e medieval para o Valentine’s Day; campanha de marketing alinhada a Santo Antônio no Brasil. Foco simbólico: figuras de São Valentim em um caso; associação direta ao “santo casamenteiro” no outro.

figuras de São Valentim em um caso; associação direta ao “santo casamenteiro” no outro. Práticas comuns: cartões e chocolates se destacam no Valentine’s Day; no Brasil, além de presentes, são frequentes jantares, hospedagens e experiências.

Em ambos os casos, porém, o eixo central permanece no relacionamento amoroso e na troca de gestos simbólicos. As pessoas podem oferecer objetos, mensagens ou momentos compartilhados. A diferença de datas e narrativas revela como uma mesma ideia pode ganhar novas leituras conforme o contexto histórico e cultural. Para quem observa de fora, o contraste entre 14 de fevereiro e 12 de junho funciona como exemplo de adaptação local de uma celebração global.

Como o comércio e a cultura popular mantêm essas datas em evidência?

Tanto o Valentine’s Day quanto o Dia dos Namorados brasileiro permanecem fortes no calendário por causa da combinação de tradição, mídia e consumo. Empresas de diversos setores planejam campanhas específicas e ajustam estoques e serviços para atender à demanda. Dessa forma, elas reforçam a lembrança coletiva da data ano após ano.

Definição de promoções e lançamentos de produtos temáticos. Campanhas publicitárias em TV, internet, rádio e espaços públicos. Parcerias entre marcas, restaurantes, hotéis e plataformas de serviços. Produção de conteúdos culturais, como filmes, séries e músicas, ligados ao tema.

Ao mesmo tempo, costumes populares continuam em circulação. As pessoas trocam mensagens, flores e presentes em famílias, grupos de amigos e redes sociais. Assim, tanto o Valentine’s Day quanto o Dia dos Namorados em 12 de junho reforçam, cada um à sua maneira, um lugar específico no imaginário coletivo. Essas datas se marcam por gestos de afeto, rituais simbólicos e forte presença no comércio. Além disso, muitas pessoas as utilizam como oportunidade para refletir sobre relações, fortalecer vínculos e criar novas memórias afetivas.