Assine
overlay
Início EmGiro
Curiosidades

Dentro do palácio mais caro do mundo: o Istana Nurul Iman

Opulência sem limites no Istana Nurul Iman: descubra a casa mais cara do mundo, residência do sultão de Brunei, luxo, recordes e curiosidades

Publicidade
Carregando...
CV
Carlos Vieira* *com uso de Inteligência Artificial
CV
Carlos Vieira* *com uso de Inteligência Artificial
Repórter
13/02/2026 14:00

compartilhe

SIGA
x
Dentro do palácio mais caro do mundo: o Istana Nurul Iman
Dentro do palácio mais caro do mundo: o Istana Nurul Iman crédito: Portal Giro 10

Localizado nas margens do rio Brunei, em Bandar Seri Begawan, o Istana Nurul Iman é apresentado com frequência como a casa mais cara do mundo e uma das residências oficiais mais impressionantes já construídas. Sede do Sultão de Brunei e de sua família, o palácio combina dimensões monumentais, acabamento luxuoso e uma infraestrutura que lembra mais um complexo governamental do que uma simples moradia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O nome Istana Nurul Iman pode ser traduzido como “Palácio da Luz da Fé”, expressão que sintetiza o esforço do país em associar religião, poder e prosperidade. Erguido na década de 1980, o edifício foi projetado para abrigar não apenas a vida privada do monarca, mas também recepções oficiais, cerimônias de Estado e celebrações religiosas de grande porte, reforçando o papel simbólico do palácio na identidade nacional de Brunei.

Dimensões gigantescas e número impressionante de cômodos

O Istana Nurul Iman é frequentemente apontado como um dos maiores palácios residenciais do planeta em área construída. Estimativas indicam que o complexo possui mais de 200 mil metros quadrados, distribuídos em diversos blocos interligados. A quantidade de cômodos também chama atenção: fala-se em cerca de 1.700 quartos e mais de 250 banheiros, número superior ao de muitos hotéis de grande porte ao redor do mundo.

Esses ambientes são organizados para funções bem específicas, desde suítes privadas e aposentos para convidados oficiais até salas de reuniões e grandes salões de banquetes. Um desses espaços, considerado o principal salão de recepção, teria capacidade para acomodar milhares de pessoas ao mesmo tempo, sendo utilizado em eventos como o Eid al-Fitr, quando moradores do país podem visitar o palácio e cumprimentar o Sultão.

O “Palácio da Luz da Fé” não é só uma casa, é um símbolo do sultanato de Brunei – Wikimedia Commons/Imam Khairul Annas

Qual é o nível de luxo e exclusividade do Istana Nurul Iman?

O padrão de luxo do Istana Nurul Iman é marcado pelo uso constante de materiais nobres. Mármore importado, detalhes em ouro e cristais de alto valor são mencionados com frequência em descrições do interior do palácio. Luminárias monumentais, tapeçarias personalizadas e móveis sob medida ajudam a reforçar a imagem de opulência associada à residência oficial do Sultão de Brunei.

Entre os elementos mais citados por visitantes e reportagens internacionais estão as gigantescas escadarias de mármore polido, os salões com lustres de cristal que pesam toneladas e os pisos ricamente decorados. A combinação de estilos arquitetônicos islâmicos com traços contemporâneos cria ambientes amplos, com cúpulas, arcos e grandes superfícies envidraçadas que permitem a entrada de luz natural.

Outro aspecto que contribui para a fama de casa mais cara do mundo é a presença de instalações de lazer e conforto que fogem ao padrão de residências comuns. Há registros de diversas piscinas, salas de entretenimento, áreas de spa e até um estábulo interno projetado para abrigar cavalos de polo do Sultão. Tudo isso reforça o caráter de palácio privado com estrutura comparável à de um resort de luxo.

Infraestrutura exclusiva: mesquita privada, helipontos e frota de carros

Um dos elementos mais emblemáticos do Istana Nurul Iman é a sua mesquita interna. O palácio conta com uma mesquita privada capaz de receber milhares de fiéis, equipada com cúpulas douradas e minaretes visíveis a longa distância. Essa estrutura permite que o Sultão e suas visitas realizem orações e cerimônias religiosas sem necessidade de se deslocar a outros templos, reforçando a união entre poder político e fé islâmica no país.

Além disso, o palácio possui helipontos destinados ao pouso e decolagem de helicópteros oficiais, garantindo acesso rápido a diferentes pontos do território e ao aeroporto internacional. Essa infraestrutura aérea aumenta o grau de segurança e agilidade em deslocamentos de Estado, aproximando a residência do que seria um centro de comando governamental.

A frota de carros de luxo associada ao Sultão de Brunei é outro ponto constantemente mencionado em reportagens sobre o Istana Nurul Iman. Estimativas indicam a existência de milhares de veículos de alto padrão, incluindo modelos esportivos raros, limusines personalizadas e marcas de prestígio mundial. Embora nem todos os automóveis estejam necessariamente estacionados dentro do palácio, o complexo foi planejado com extensas garagens e áreas de estacionamento para acomodar parte significativa dessa coleção.

Com mais de 200 mil m², cerca de 1.700 quartos, mesquita privada, helipontos e uma frota de carros de luxo, ele simboliza a união entre poder, fé e riqueza do país – Wikimedia Commons/ Pachenko10

Valor estimado e papel como símbolo de poder e riqueza

Calcular o valor exato do Istana Nurul Iman não é simples, já que muitos custos de construção e manutenção não são divulgados em detalhe. Ainda assim, estimativas internacionais posicionam o palácio na casa de bilhões de dólares, somando projeto arquitetônico, materiais empregados, mão de obra especializada e sucessivas reformas e atualizações ao longo das décadas. Esse montante faz com que a residência seja frequentemente citada em rankings de imóveis mais caros do mundo.

Mais do que um endereço oficial, o palácio funciona como um símbolo de poder e riqueza do sultanato. A grandiosidade da construção comunica a capacidade econômica do país, fortemente baseada em reservas de petróleo e gás natural. Em datas específicas do calendário nacional, o Istana Nurul Iman é aberto ao público para recepções formais, o que reforça sua função de palco de representatividade política e social.

  • Representa a concentração de riqueza em torno da família real de Brunei.
  • Serve como vitrine da arquitetura palaciana moderna aliada à tradição islâmica.
  • Funciona como ponto de interesse para a imagem internacional do país.

Curiosidades que revelam a magnitude do palácio

Algumas curiosidades ajudam a dimensionar a magnitude do Istana Nurul Iman perante outras residências oficiais e privadas ao redor do mundo. Comparações frequentes indicam que a área construída do palácio supera, por exemplo, a de muitos edifícios governamentais combinados em países de maior extensão territorial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  1. O número de quartos ultrapassa facilmente o total encontrado em grandes hotéis de luxo.
  2. O salão principal de banquetes foi projetado para receber milhares de convidados em eventos de Estado.
  3. As cúpulas da mesquita privada chamam atenção pelo uso extensivo de materiais nobres, como douração e mármore.
  4. A presença de helipontos e uma grande garagem aproxima o palácio de um complexo logístico de alto padrão.
  5. O nome “Luz da Fé” reforça a tentativa de unir religiosidade e governo em uma única estrutura monumental.

Combinando dimensões colossais, acabamentos luxuosos, infraestrutura própria para transporte aéreo e celebrações religiosas, além de uma frota de carros de luxo associada à sua imagem, o Istana Nurul Iman permanece, em 2025, como uma das expressões mais conhecidas da opulência arquitetônica ligada a uma residência oficial. O palácio segue exercendo papel central na vida política de Brunei e na forma como o país projeta sua riqueza e seu modelo de monarquia para o cenário internacional.

Tópicos relacionados:

curiosidades istana-nurul-iman

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay